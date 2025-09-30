Hajdú B. István megtalálta, ki a Fradi legnagyobb ellenfele a bajnokságban

Vasárnap a címvédő Ferencváros gond nélkül nyert Győrben, Jonathan Levi és Varga Barnabás góljával 2-0-s győzelmet arattak a fővárosiak . A Fradi ezzel a sikerével feljött a tabella második helyére, és a négy ponttal vezető Paksot fogadják majd vasárnap a Groupama Arénában. A két csapat között azért van ekkora különbség, mert a paksiak egy meccsel többet játszottak, ráadásul amíg Bognár György csapata nyolc fordulót követően is veretlen, addig az FTC egyszer már kikapott a Puskás Akadémiától. Ha a táblázatra néz valaki, azt gondolná, nincs itt semmi különös, folytatódik a Paks és a Ferencváros különcsatája, mint azt évek óta a bajnokságban és a Magyar Kupában is megszokhattuk már.

Hajdú B. István szerint a Fradi kizárólag akkor nem lesz bajnok, ha nem tudja legyőzni legnagyobb ellenfelét, saját magát Fotó: Nemzeti Sport

A Fradi legnagyobb ellenfele a Fradi – állítja a sportkommentátor

Az M4 Sport népszerű sportriportere, Hajdú B. István szerint a vasárnapi, rangadónak beharangozott összecsapáson is látszott, hogy példamutató, amit Borbély Balázs vezetésével letett az asztalra eddig az ETO FC – a győrieket 2025-ben csak a Fradi tudta legyőzni a hazai mezőnyben –, de így is a Ferencváros kezében van a bajnoki cím sorsa.

– Minden elismerésem a Győré, és minden héten elmondom, hogy amit Borbély Balázs vezetésével letett az asztalra az ETO, az példamutató.

De meg merem kockáztatni, hogy ebben a Fizz Ligában a Ferencváros legnagyobb ellenfele még mindig maga a Ferencváros.

Ha ez a csapat, amelyben huszonöt ilyen játékos van, bármilyen összeállításban, ilyen koncentráltan, fegyelmezetten, nagy odafigyeléssel játszik, akkor nem lehet kérdéses a mérkőzésnek az eredménye. Alapvetően ennek a bajnokságnak a sorsa nem a Győrön, nem a Pakson, nem az MTK-n és a nem többieken, hanem a Ferencvároson múlik – mondta Hajdú B. István a Góóól!2-ben.

A Fradi és a Paks egymás elleni utolsó 5 meccs statisztikája

2024. 05. 15. Magyar Kupa döntő Paks–Ferencváros 2-0

2024. 10. 06. NB I bajnoki meccs Paks–Ferencváros 3-1

2025. 02. 16. NB I bajnoki meccs Ferencváros–Paks 0-2

2025. 05. 10. NB I bajnoki meccs Paks–Ferencváros 2-3

2025. 05. 14. Magyar Kupa döntő Paks–Ferencváros 2-1 (büntetőkkel)

összesen: 4 paksi győzelem 1 Fradi-siker

A sportkommentátor szerint persze becsúszhatnak hibák, ahogy az például a DVTK vagy éppen a Puskás Akadémia ellen is történt, de a bajnokság sorsa a Ferencváros kezében van. Persze nem tartja kizártnak, hogy lesznek nehezebb időszakai a Ferencvárosnak a bajnokságban, hiszen elég csak a vasárnapra gondolni, amikor éppen a Paksot fogadja majd Robbie Keane csapata. És bizony a fenti adatsor is jól mutatja, Bognár György csapata a Fradi mumusa az elmúlt szezonokban.

