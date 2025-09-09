Kubatov Gábor megtiltaná, hogy a Fradi címerét és játékosait felhasználja az MLSZ

A múlt héten gyűlölet és kirekesztés elleni kampányt indított az MLSZ a sportszerű szurkolás érdekében, és előbb a Fradi csatárával, Varga Barnabással, majd Mucsi Zoltánnal a főszerepben hívták fel a rasszista megnyilvánulások elkerülésére a figyelmet. Az írek ellen is betaláló Varga arra kérte a drukkereket, hogy ne cigányozzanak a lelátón, illetve felejtsék el az „XY homosexual” skandálását, míg az ismert színész alakított a kampányfilmben egy gyűlölködő és rasszista szurkolót egy sörözőben.

Az MLSZ a felhívásához a Fradi csatárának a főszereplésével egy kampányfilmet is csináltatott Fotó: MLSZ.hu

A szurkolók és a Fradi elnöke is kiakadt a kampányon

A Carpathian Brigade ’09 a hivatalos Facebook-oldalán reagált a szövetség kezdeményezésére. Egyértelmű és nem szorul különösebb magyarázatra a válaszuk, elítélik az MLSZ ilyenfajta kampányát. És nem az alapgondolat miatt.

„Miközben számos társunk szabadságát, félretett pénzét nem kímélve már Dublinban tartózkodik vagy éppenséggel úton van az ír főváros felé, hogy büszkén képviselje a nemzeti színeinket, valamint az Európa-szerte irigyelt páratlan szurkolói egységünket, mindaddig itthon olyan megszégyenítő és hazugságra alapozott »kampányfilmek« látnak napvilágot, melyre egyszerűen nincs konkrétabb kifejezés, minthogy gyalázat” – olvasható többek között a szurkolói csoport közösségi oldalán.

Nem kellett sokat várni, hogy Kubatov Gábor is kifejtse a vélemémyét a saját közösségi oldalán ebben a kérdésben.

A Fradi elnöke nívótlannak tartja a filmeket, és egy bejelentést is tett ezzel kapcsolatban.

– Az MLSZ pár napja közzétett két kampányfilmet. A téma, amit érint, fontos. Én is évek óta kiállok mellette. Ez a mostani reklám nem véletlenül verte ki a biztosítékot minden szurkolói közösségben. Ilyen melléfogást, bénaságot ritkán látni.

Ezért nagyon kérem az MLSZ-t, a jövőben ne használják a Ferencváros logóját és hogyha lehet, a játékosait sem egy ilyen nívótlan kampányfilmhez.

Megértésüket köszönjük! Hajrá, magyarok! – fogalmazott a videójában Kubatov.



