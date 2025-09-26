A bosszúálló férj nagyon rosszul járt, most milliomossá kellett tennie világbajnok exnejét

A cseh Gabriela Soukalová a 2014-ben Szocsiban rendezett téli olimpián két ezüst- és egy bronzérmet nyert. A biatlonos akkor volt a csúcson, s ezt annak ellenére mondjuk, hogy egy évvel később és 2017-ben is egy-egy világbajnoki aranyérmet nyert a sílövők legnagyobb versenyén. Amúgy Gabriela Soukalová nem csak a sporttudása miatt vált nagyon népszerűvé, hanem akkor is, amikor 2018-ban a Playboy cseh kiadásában is szerepelt. Egy évvel később, 2019-ben, mindössze 29 évesen befejezte sportpályafutását.

Gabriela Soukalová: Így kaptam százmilliókat

(Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

Gabriela Soukalová: Így lettem milliárdos

2016-ban úgy tűnt, hogy Gabriela Soukalová élete minden tekintetben révbe ért. Ekkor kötött házasságot Petr Koukal tollaslabdázóval. Óriási volt a boldogság, amely azonban nem tartott sokáig. 2020-ban a pár bejelentette, hogy elválnak. Az igazi cirkusz ekkor robbant ki. A szakítás annyira megviselte a kétszeres világbajnokot, hogy üres kézzel távozott abból a házból, amiben a férjével addig lakott.

Nem sokkal később visszament, hogy összeszedje a holmiját, de már nem tudott bejutni, mert a volt férj addigra lecserélte a zárakat, sőt, megváltoztatta a külső kapu nyitókódját is.

A nő ekkor a bíróságra rohant, s így vette kezdetét az az ügy, amely csak most, öt évvel később záródott le. A bíróság a pár közös vagyonát úgy osztotta fel, hogy a házban ott maradhatott a volt férj, de Petr Koukalnak most közel 19 millió cseh koronát, azaz csaknem 300 millió forintot kell kifizetnie. Ezen túl Gabriela Soukalová két ingatlant szerzett meg Bedřichovban, ezek a lakások eddig szintén közös tulajdonban voltak egykori férjével.

Soukalová azt mondta, hogy az ítélet elégtétel a számára.

Szerinte egykori férje csúnyán meglopta őt.

A kétszeres világbajnok 2018 áprilisában adta ki önéletrajzi könyvét, amelyben feltárta saját múltját, s azt, hogyan küzdött éveken át súlyos étkezési zavarokkal. A könyvből származó bevételt Soukalová elmondása szerint exférje egyszerűen lenyúlta.

A bíróság előtt aláírt szerződés kiegészítést tartalmazott néhány személyes tárgy visszaadásáról. Gabriela Soukalová ragaszkodott ahhoz, hogy visszakapjon egy sárgaréz keretbe foglalt kerek tükröt és egy villanykörtét tartó kéz alakú falámpát.