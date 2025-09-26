  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • A bosszúálló férj nagyon rosszul járt, most milliomossá kellett tennie világbajnok exnejét
biatloncsehországválás

A bosszúálló férj nagyon rosszul járt, most milliomossá kellett tennie világbajnok exnejét

Az olimpiai ezüstérmes és kétszeres biatlon-világbajnok csúnya váláson van túl, de legalább gazdag lett. Gabriela Soukalová története nem egyedi, ellenben felkavarta a sportvilágot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 18:54
Gabriela Soukalova
Gabriela Soukalova nagyon szép és most már nagyon gazdag Fotó: HEIKO JUNGE Forrás: NTB Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A cseh Gabriela Soukalová a 2014-ben Szocsiban rendezett téli olimpián két ezüst- és egy bronzérmet nyert. A biatlonos akkor volt a csúcson, s ezt annak ellenére mondjuk, hogy egy évvel később és 2017-ben is egy-egy világbajnoki aranyérmet nyert a sílövők legnagyobb versenyén. Amúgy Gabriela Soukalová nem csak a sporttudása miatt vált nagyon népszerűvé, hanem akkor is, amikor 2018-ban a Playboy cseh kiadásában is szerepelt. Egy évvel később, 2019-ben, mindössze 29 évesen befejezte sportpályafutását.

Gabriela Soukalová
Gabriela Soukalová: Így kaptam százmilliókat
(Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

Gabriela Soukalová: Így lettem milliárdos

2016-ban úgy tűnt, hogy Gabriela Soukalová élete minden tekintetben révbe ért. Ekkor kötött házasságot Petr Koukal tollaslabdázóval. Óriási volt a boldogság, amely azonban nem tartott sokáig. 2020-ban a pár bejelentette, hogy elválnak. Az igazi cirkusz ekkor robbant ki. A szakítás annyira megviselte a kétszeres világbajnokot, hogy üres kézzel távozott abból a házból, amiben a férjével addig lakott.

Nem sokkal később visszament, hogy összeszedje a holmiját, de már nem tudott bejutni, mert a volt férj addigra lecserélte a zárakat, sőt, megváltoztatta a külső kapu nyitókódját is.

A nő ekkor a bíróságra rohant, s így vette kezdetét az az ügy, amely csak most, öt évvel később záródott le. A bíróság a pár közös vagyonát úgy osztotta fel, hogy a házban ott maradhatott a volt férj, de Petr Koukalnak most közel 19 millió cseh koronát, azaz csaknem 300 millió forintot kell kifizetnie. Ezen túl Gabriela Soukalová két ingatlant szerzett meg Bedřichovban, ezek a lakások eddig szintén közös tulajdonban voltak egykori férjével.

Soukalová azt mondta, hogy az ítélet elégtétel a számára. 

Szerinte egykori férje csúnyán meglopta őt. 

A kétszeres világbajnok 2018 áprilisában adta ki önéletrajzi könyvét, amelyben feltárta saját múltját, s azt, hogyan küzdött éveken át súlyos étkezési zavarokkal. A könyvből származó bevételt Soukalová elmondása szerint exférje egyszerűen lenyúlta.

A bíróság előtt aláírt szerződés kiegészítést tartalmazott néhány személyes tárgy visszaadásáról. Gabriela Soukalová ragaszkodott ahhoz, hogy visszakapjon egy sárgaréz keretbe foglalt kerek tükröt és egy villanykörtét tartó kéz alakú falámpát. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.