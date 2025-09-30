Golovin Vlagyimir újra elővette a „Schatzl-ügyet”, de mindent nem akar elmondani

Golovin Vlagyimir múlt pénteken hirdette ki a válogatott bő, 35 fős keretét a november 27. és december 14. között sorra kerülő, német–holland közös rendezésű világbajnokságra. A keretben nincs ott Szöllősi-Schatzl Nadine, és előtte a svédek elleni két felkészülési meccsre sem kapott meghívót, pedig az elmúlt bő tíz évben alapembernek számított balszélsőposzton. Golovin Vlagyimir azzal indokolta a játékos mellőzését, hogy korábbi beszélgetéseikből azt szűrte le, a játékos már nem tervez a 2028-as, Los Angeles-i olimpiáig, és az idei vb-n sem játszana.

Golovin Vlagyimir jelenleg nem számít Szöllősi-Schatzl Nadine-ra Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztõség

Szöllősi-Schatzl Nadine mindezt az Instagram-oldalán cáfolta.

„Több mint egy hónappal ezelőtt egyértelműen nyilatkoztam: IGEN, szeretnék részt venni a harmadik olimpiámon. Nap mint nap ezzel a céllal mentem edzésre, és ezért küzdöttem. Két olimpiai szereplés már önmagában ajándék – ezt sosem feledem –, de éreztem magamban még az erőt és az elhivatottságot, hogy megpróbáljam a harmadikat is. Ez bennem azóta sem változott. Fontos hangsúlyoznom: soha nem mondtam azt, hogy a civil életre koncentrálnék, vagy hogy az olimpia ne szerepelne a terveim között. Ezek nem az én szavaim voltak, sajnálom, hogy félreérthetően vagy tévesen lett lekommunikálva” – írta Szöllősi-Schatzl Nadine.

Ma Golovin a Magyar Kézilabda-szövetség hivatalos oldalán futó, Itt a kapitány beszél című blogjában állítja, semmit nem értett félre.

„Azt is kezdem megszokni, hogy a közvélemény vagy a média egy része számára nem az az érdekes, ki van benne a keretben, hanem az, ki nincs. És miért nincs. Jelenleg ez a helyzet Szöllősi-Schatzl Nadine-nal, és a téma most különösen azért lett felkapott, mert két, egymásnak ellentmondó nyilatkozat is született az ügyében. Az övé és az enyém. Aminek természetesen nem az az oka, hogy valamelyikünk szándékosan egy nagyot »kamuzott« volna. Hanem az, hogy én két korábbi beszélgetésünk alapján szűrtem le, hogy »Nada« már nem tervez a 2028-as, Los Angeles-i olimpiáig, illetve az idei vb-n sem játszana” – írja a kapitány.

Golovin: Állítom, hogy nem értettem félre semmit

„Nem akarok részletekbe menni, mert ezek magánbeszélgetések voltak, de azt állítom, hogy nem értettem félre semmit. Ennek ismeretében kezdtem el a balszélsőposztot is újragondolni. Aztán legutóbbi bejegyzéséből kiderült, hogy ő ott szeretne lenni az olimpián. A keretet azonban, ahogyan az előbb is mondtam, a szövetségi kapitány állítja össze, úgyhogy ezt a témát itt le is zárhatjuk. Annál is inkább, mert a balszélsőkkel szerencsére nem állunk rosszul, sőt négyen is rendszeresen játszanak a Bajnokok Ligájában. Bár minden poszton ekkora lenne a merítés!”