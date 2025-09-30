  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Golovin Vlagyimir újra elővette a „Schatzl-ügyet”, de mindent nem akar elmondani
Golovin VlagyimirSzöllősi-Schatzl Nadineolimpia

Golovin Vlagyimir újra elővette a „Schatzl-ügyet”, de mindent nem akar elmondani

Női kézilabda-válogatottunk szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir megszólalt azzal kapcsolatban, hogy Szöllősi-Schatzl Nadine nem tagja a keretének. „Nem akarok részletekbe menni, mert ezek magánbeszélgetések voltak, de azt állítom, hogy nem értettem félre semmit” – szögezte le a szakvezető. Golovin egy „kiskaput” azért hagyott.

2025. 09. 30. 19:38
Golovin Vlagyimir Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Golovin Vlagyimir múlt pénteken hirdette ki a válogatott bő, 35 fős keretét a november 27. és december 14. között sorra kerülő, német–holland közös rendezésű világbajnokságra. A keretben nincs ott Szöllősi-Schatzl Nadine, és előtte a svédek elleni két felkészülési meccsre sem kapott meghívót, pedig az elmúlt bő tíz évben alapembernek számított balszélsőposzton. Golovin Vlagyimir azzal indokolta a játékos mellőzését, hogy korábbi beszélgetéseikből azt szűrte le, a játékos már nem tervez a 2028-as, Los Angeles-i olimpiáig, és az idei vb-n sem játszana.

Golovin Vlagyimir jelenleg nem számít Szöllősi-Schatzl Nadine-ra
Golovin Vlagyimir jelenleg nem számít Szöllősi-Schatzl Nadine-ra Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztõség

Szöllősi-Schatzl Nadine mindezt az Instagram-oldalán cáfolta.

„Több mint egy hónappal ezelőtt egyértelműen nyilatkoztam: IGEN, szeretnék részt venni a harmadik olimpiámon. Nap mint nap ezzel a céllal mentem edzésre, és ezért küzdöttem. Két olimpiai szereplés már önmagában ajándék – ezt sosem feledem –, de éreztem magamban még az erőt és az elhivatottságot, hogy megpróbáljam a harmadikat is. Ez bennem azóta sem változott. Fontos hangsúlyoznom: soha nem mondtam azt, hogy a civil életre koncentrálnék, vagy hogy az olimpia ne szerepelne a terveim között. Ezek nem az én szavaim voltak, sajnálom, hogy félreérthetően vagy tévesen lett lekommunikálva” – írta Szöllősi-Schatzl Nadine. 

Ma Golovin a Magyar Kézilabda-szövetség hivatalos oldalán futó, Itt a kapitány beszél című blogjában állítja, semmit nem értett félre.

„Azt is kezdem megszokni, hogy a közvélemény vagy a média egy része számára nem az az érdekes, ki van benne a keretben, hanem az, ki nincs. És miért nincs. Jelenleg ez a helyzet Szöllősi-Schatzl Nadine-nal, és a téma most különösen azért lett felkapott, mert két, egymásnak ellentmondó nyilatkozat is született az ügyében. Az övé és az enyém. Aminek természetesen nem az az oka, hogy valamelyikünk szándékosan egy nagyot »kamuzott« volna. Hanem az, hogy én két korábbi beszélgetésünk alapján szűrtem le, hogy »Nada« már nem tervez a 2028-as, Los Angeles-i olimpiáig, illetve az idei vb-n sem játszana” – írja a kapitány.

Golovin: Állítom, hogy nem értettem félre semmit

„Nem akarok részletekbe menni, mert ezek magánbeszélgetések voltak, de azt állítom, hogy nem értettem félre semmit. Ennek ismeretében kezdtem el a balszélsőposztot is újragondolni. Aztán legutóbbi bejegyzéséből kiderült, hogy ő ott szeretne lenni az olimpián. A keretet azonban, ahogyan az előbb is mondtam, a szövetségi kapitány állítja össze, úgyhogy ezt a témát itt le is zárhatjuk. Annál is inkább, mert a balszélsőkkel szerencsére nem állunk rosszul, sőt négyen is rendszeresen játszanak a Bajnokok Ligájában. Bár minden poszton ekkora lenne a merítés!”

A kapitány ugyanakkor hagyott kiskaput, amikor azt írta, a kihirdetett vb-keret „nem száz évre szól, még csak nem is a 2028-as olimpiáig, hanem a vb végéig”.

„Utána bárki bármikor bekerülhet a válogatottba. Ezt a játékosok tudják, de nem árt a szurkolóknak, a sportág kedvelőinek is tudniuk” – jelentette ki Golovin Vlagyimir.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.