A profi boksz kőfejű kazah művésze visszatérne a ringbe

Egyre több olyan, korábbi legenda érzi magában az erőt, hogy visszatérve a ringbe még maradandót tudna alkotni. Az 58 éves Mike Tyson és a 46 éves Manny Pacquiao után most éppen a kazah ökölvívás legnagyobb alakja, Gennagyij Golovkin (42-2-1, 37 KO) árulta el, hogy 43 évesen visszatér a szorítóba. Az újkori profi ökölvívás egyik legnagyobb alakja a nemrég véget ért liverpooli amatőr-világbajnokságon kapott kedvet újra a bokszhoz, miután a Kazah Olimpiai Bizottság elnökeként honfitársai hét aranyéremnek tapsolhatott, és a sikerüket látva elindult egy bizonyos bizsergés benne.

Gennagyij Golovkin 43 évesen úgy érzi, egy meccs még mindenképpen benne van a ringben Fotó: X/BoxingSceene

Golovkint soha, egyetlen ellenfele sem tudta padlóztatni

A 43 éves kazah egykori bokszoló az ökölvívás – főleg a profi boksz – ikonja, aki mind amatőrben, mind pedig a profik között számtalan rekordot ért el, ráadásul sportpályafutása befejeztével komoly sportdiplomáciai sikereket ért el immár a zöld asztalnál.

Gennagyij Golovkin statisztikája amatőr eredményei 350 meccset vívott

világbajnok (2003, Bangkok)

olimpiai ezüst (2004, Athén) profi eredményei 45 meccs, 42 győzelem, 2 vereség, 1 döntetlen

37 alkalommal nyert kiütéssel

2011-től 2023-ig volt a középsúly világbajnoka különböző nagy szervezeteknél

egyedül a WBO övét nem tudta sosem a derekára csatolni, míg a WBA, WBC, IBF és az IBO szuperbajnoka is volt a kazah klasszis

az IBF övét 21 (!) alkalommal védte meg

Mindkét veresége s a döntetlenje is Saul Canelo Alvarez (63-3-2, 39 KO) rovására írandó, ám a legtöbb szakember szerint a mexikói bokszzsenit csak a bírók jóindulata mentette meg kettejük első meccsén, amit döntetlenre adtak a pontozók.

A 2008 és 2016 között eltelt 23 kiütéses sorozatával a középsúlyúak között a valahavolt legmagasabb kiütéses/győzelem arányát – 88,1 százalékot – is Golovkin tartja,

akinek az öklén túl az álla volt a keményebb, ugyanis a 395 mérkőzésén – 45-öt profiként és 350-et amatőrként – soha nem ütötték le vagy győzték le technikai KO-val.

Canelo és Golovkin első, döntetlenre végződő ringcsatája:

Titokzatos a visszatérésével kapcsolatban

Golovkin a World Boxing olimpiai bizottságának első embereként vett részt a liverpooli világbajnokságon, amelyről nagyon jó véleménnyel volt a kazah bokszikon. A döntőket követően a BoxingScene-nek nyilatkozva elismerte, szeretne még egy nagy meccset megvívni a ringben.

– Amikor sorban láttam győzni a honfitársaimat a szorítóban, nem tagadom, előjött a régi érzés bennem, újra éreztem az ujjperceim zsibbadását, és viszketni kezdett a tenyerem. Nem tagadom, amikor ez az érzés napok múlva is bennem volt, eldöntöttem, egy meccsre visszatérek. Igen, miért ne tenném. Hogy ki ellen, mikor és hol, az maradjon az én titkom – jelentette ki Golovkin.

Gennagyij Golovkin 15 legnagyobb kiütése: