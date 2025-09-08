Higgadtak tudunk-e maradni az írországi vb-selejtező után?

A legfontosabb megállapításokat már mindenki ismeri. A magyar labdarúgó-válogatott hősiesen küzdött, de az erélytelen és olykor érthetetlen bíráskodás, egy 93. percben bekapott gól és Sallai Roland értelmetlen kiállítása azt eredményezte, hogy az Írország–Magyarország vb-selejtező döntetlennel ért véget. Alakulhatott volna ez másképpen is, különösen, ha az első félidő magyar produkcióját nézzük.

Itt még felhőtlen a magyarok öröme az Írország–Magyarország vb-selejtezőn

(Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

Írország–Magyarország vb-selejtező: ezt nehezen feledjük

Siránkozni most már aligha érdemes, de a következtetések levonása nem maradhat el. Az idegenben megszerzett egy pont jó alapot nyújthat a második helyért folyó küzdelemben, de mennyivel jobb lenne most a kedvünk, ha a magyar csapat három pontot hoz el Dublinból. A Rapid sport adásában a szombati első vb-selejtezőnket elemeztük.