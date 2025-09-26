Lesz-e balhé vasárnap a vb-n? Az Israel csapat megválik nevétől és zászlajától

Hetek, sőt hónapok óta egyre erősödő Izrael-ellenes, illetve palesztinpárti tüntetések kísérik a sporteseményeket. A szurkolók a spanyol kerékpáros körversenyen, a Vueltán szakaszról szakaszra tiltakoztak az Israel–Premier Tech csapat ellen, s nem ám elszigetelve kis csoportokban: a madridi befutón százezres tömeg hallatta a hangját. A futballmeccseken is mind gyakoribb a harsány véleménynyilvánítás, s nem csupán az izraeli válogatott mérkőzésein. Az európai országok közül Spanyolország képviseli a leghatározottabb álláspontot: amennyiben Izrael kijutna a 2026-os világbajnokságra, akkor visszalép a tornától. A feszült helyzetben, miként beszámoltunk róla, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) várhatóan napirendre tűzi az izraeli szövetség felfüggesztését, amiről már a jövő héten szavazhatnak. Az Izrael nevét viselő profi kerékpáros csapat elébe megy az esetleges szankcióknak.

Nadav Raisberg, az Israel–Premier Tech versenyzője a Vuelta 18. szakaszán halad el a tiltakozók előtt. Az izraeli kerékpáros az országúti vb-n is rajthoz áll (Fotó: AFP/Miguel Riopa)

Miközben Ruandában zajlik az országúti világbajnokság, Rob Gitelis, az Israel–Premier Tech alapítója félreérthetetlenül így fogalmazott: „A csapat nevének és zászlójának megváltoztatása nélkül nem folytathatjuk.” A tiltakozások miatt a csapat már a Vuelta alatt kitakarta a nevéből az Israel szót, de ezek szerint ennél drasztikusabb lépésre van szükség.

Az Israel–Premier Tech a vb-n is érintett

Ehhez hozzátehetjük, noha eleve kissé bizarrnak tűnik a névválasztás, az egyik legnépszerűbb profi kerékpáros csapat pedig – amelyben napjaink legjobbja, Tadej Pogacar is versenyez – az Egyesült Arab Emírségek nevét viseli (UAE Team Emirates). Az Israel–Premier Tech csapat amúgy úgy jött létre, hogy az Izraeli Kerékpáros-akadémia szponzorációjába 2022-ben beszállt a kanadai Premier Tech cég.

Érdekesség, hogy a csapat négy versenyzőjét is benevezték az országúti vb vasárnapi mezőnyversenyébe:

Joseph Blackmore – Nagy-Britannia

Marco Frigo – Olaszország

Krists Neilands – Lettország

Nadav Raisberg – Izrael.

Blackmore, Frigo és Neilands versenyzése aligha vált ki indulatokat, de Raisberg indulása szülhet váratlan helyzetet.