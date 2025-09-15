Rendkívüli

Luka Modric mozgalmas mérkőzésen szerezte meg első gólját új klubja színeiben + videó

Egyetlen gól döntött az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság vasárnapi játéknapjának zárómérkőzésén. A győztes találatot az AC Milan nyári szerzeménye, a 40 éves Luka Modric szerezte a Bologna ellen, a korábbi Real Madrid-játékos ezzel először talált be új klubja színeiben. A milánóiak többször is kapufát találtak, elvesztették két játékosukat, sőt, a vezetőedzőjüket is.

2025. 09. 15. 9:09
Luka Modric boldogsága határtalan volt, győztes gólt szerzett (Fotó: NurPhoto/Andrea Amato)
Az AC Milan védte meg a milánói klubok becsületét. Azok után, hogy szombaton, az olasz labdarúgás csúcsrangadóján a városi rivális Inter 4-3-as vereséget szenvedett a Juventus otthonában, a Milan 1-0-ra nyert hazai pályán, a San Siróban a Bologna ellen a Serie A 3. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén. A győztes gólt a Real Madridtól az új idény előtt szerződtetett Luka Modric szerezte.

Luka Modric első milánói színekben szerzett góljának pillanata
Luka Modric első milánói színekben szerzett góljának pillanata (Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese)

Luka Modric első gólja a Milan színeiben

A három pontot érő találat a 61. percben született meg. A Milan támadása a felezőtől indult, Modric indította Ruben Loftus-Cheeket, aki a tizenhatoshoz közeledve lepasszolta a labdát a jobb szélen érkező Alexis Saelemaekersnek. A belga becselezte magát a büntetőterületen belülre, majd középre gurított, az érkező Modric pedig laposan a kapuba lőtt. Ezzel az aranylabdás, Horvátországgal világbajnoki ezüstérmes 40 esztendős játékos negyedik tétmérkőzésén először talált be az AC Milan mezében.

Modric gólja 0:43-tól látható:

Sérülések és a vezetőedző kiállítása

A találkozó Modric gólján túl is tartogatott érdekességeket. A házigazda nem kevesebb, mint négy kapufáig jutott, ráadásul sérülés miatt két labdarúgóját is elveszítette: Mike Maignant és Strahinja Pavlovicsot is le kellett cserélni. Az acmilan.hu híre szerint a kapusnak, Maignannak a jobb vádlijával van problémája, míg a középhátvédnek, Pavlovicsnak meghúzódott a combhajlító izma a bal lábában.

A végére is maradt feszültség: a 90. percben egy Christopher Nkunku ellen elkövetett dupla szabálytalanság miatt a játékvezető büntetőt ítélt, ám a videóbíró jelzése után mégis visszavonta ítéletét. A milánóiak vezetőedzője, Massimiliano Allegri heves reklamálásba kezdett a negyedik játékvezetőnél, ám ezért piros lapot kapott.

Az olasz élvonal 3. fordulójában hétfőn még két mérkőzést rendeznek, és ha a Cremonense nyerni tud a Hellas Verona otthonában, akkor a címvédő Napoli és a Juventus mellett harmadik csapatként megőrzi százszázalékos mérlegét. Később a Como és a Genoa találkozója zárja a játéknapot. A hatpontos AC Milan jelenleg ötödik a tabellán.

 

