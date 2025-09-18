Rendkívüli

Bajnokok LigájaLőrincz ÁbelAS Monaco FC

Dráma a magyar edző BL-csapatánál: félmeztelenre vetkőzve menekültek a repülőről

Kitört a káosz az AS Monaco futballcsapatánál, amely Belgiumba utazott a Club Brugge elleni, mai Bajnokok Ligája-mérkőzésre. A Lőrincz Ábel személyében magyar edzőt is foglalkoztató francia klub tagjai félmeztelenre vetkőzve menekültek a repülőről, miután a légkondicionáló meghibásodása miatt szaunává változott az utastér.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 8:42
Az AS Monaco edzője, Adi Hütter, a magyar Lőrincz Ábel főnöke is meg volt döbbenve azon, ami a csapatával történt az első BL-meccs előtt Fotó: FREDERIC DIDES Forrás: AFP
A Bajnokok Ligája nyitó fordulójában ma, azaz csütörtökön lép pályára az AS Monaco, amelynek az edzői stábjához a nyáron csatlakozott a magyar Lőrincz Ábel, mint pontrúgás-specialista segédedző. Valószínűleg ő sem így képzelte az utat az első BL-meccs előtt: az utolsó pillanatban törölni kellett a Monaco Belgiumba induló járatát, mert a légkondicionáló meghibásodása miatt annyira felforrósodott az utastér, hogy a csapat tagjairól félmeztelenre vetkőzve is folyt a víz.

A magyar edző, Lőrincz Ábel csapata, az AS Monaco tagjai félmeztelenül menekültek a repülőről a BL-meccs előtt
A magyar edző, Lőrincz Ábel csapata, az AS Monaco tagjai félmeztelenül menekültek a repülőről a BL-meccs előtt (Forrás: X)

A Monaco tagjai közül többen alsónadrágra vetkőzve próbálták elviselni a hőséget és hűteni magukat, de végül a gép nem szállt fel, így félmeztelenül menekültek a fedélzetről.

A magyar edző BL-csapatát nem segíti a káosz

Adi Hütter, az AS Monaco vezetőedzője aggódhat, hogy az útjuk körül kialakult káosz befolyásolhatja a Club Brugge elleni BL-rajtot.

– Sajnos nem tudtunk elindulni. Nem tudom, ez mennyire fogja befolyásolni a mérkőzést, de profi sportolókról van szó, akik azonnal alkalmazkodnak a helyzethez. A legjobb megoldás, hogy csütörtökön utazunk Brugge-be, hiszen már Auxerre-ben is megoldottuk, hogy a mérkőzés napján érkeztünk – nyilatkozta az edző.

Az Origo cikke szerint Hütter hozzátette, hogy a döntést a biztonságuk miatt kellett meghozni, Thiago Scuro vezérigazgatóval egyetértésben halasztották el az utazást. 

A Monaco kénytelen volt átszervezni a teljes programját. Ráadásul az sem segíti őket, hogy ma a korai sávban, 18.45-kor lépnek pályára Belgiumban, nem pedig a későbbi, 21.00-s kezdéssel.

Lőrincz Ábel Ibrahimovic klubjánál is volt a Monaco előtt

Lőrincz Ábel korábban Svédországban a Zlatan Ibrahimovic érdekeltségébe tartozó Hammarbynél dolgozott. Onnan 2024 áprilisában távozott, majd az előző idényt a francia harmadik vonalban szereplő Valenciennes-nél töltötte másodedzőként. 

A Dárdai Pál és Lőw Zsolt útján járó szakember a Magyar Nemzetnek adott interjúban mesélt a karrierjéről, amely mostanra a BL-szereplő Monaco edzői stábjáig ért.

