130. születésnapjára készül a MOB, nem mindennapi plakátokkal

Gyulay Zsolt és Kopasz Bálint, Hosszú Katinka és Rasovszky Kristóf, Kásás Tamás és Vogel Soma, Schmitt Pál és Siklósi Gergely – ez a négy páros jelenik meg mától az óriásplakátokon. A MOB a tradicionális magyar sikersportágak képviselőit kérte fel arra, hogy legyenek a kampány főszereplői, amely egyrészt tiszteleg a magyar olimpiai sikerek előtt, másrészt megköszöni a 130 éve tartó szurkolást a magyar sportszerető közönségnek, harmadrészt pedig fejet hajt a mindenkori támogatók előtt azért, hogy a magyar csapat mögött állnak. Az óriásplakátokon külön is megjelennek a hosszú távú partnerek: a Szerencsejáték Zrt., a Mol, a Mol Új-Európa-Alapítvány, az MBH Bank, az MVM és a Coop.

Két úszó olimpiai bajnok a Magyar Olimpiai Bizottság plakátján

Fotó: Nagy Weiner Attila

130 éves lesz a Magyar Olimpiai Bizottság

A plakátokon a már visszavonult olimpiai bajnok meggyújtja a jelen bajnokának fáklyáját a szurkolókkal zsúfolásig megtelt stadionban, amit a „jövő bajnoka” áhítattal figyel. Ebben a képben benne van minden, ami a magyar sport: a múlt tisztelete, a jelen megbecsülése és a jövő fontosságának hangsúlyozása. A magyar sport mindig is épített a hagyományaira, amelyek erős alapot jelentenek a mostani sikereknek, a jelen bajnokai pedig példaképként állnak a fiatalok előtt, akik miattuk kezdenek el sportolni, tanulnak meg küzdeni.

A Magyar Olimpiai Bizottság december 19-én ünnepli fennállásának 130. évfordulóját, amelyről méltóképpen kíván megemlékezni, és ez az első lépés.