Ha ilyen rossz marad a Manchester United, ez a drukker nagy bajba kerül

Szinte egy éve már, hogy a Manchester United szurkolója, Frank Ilett különleges szurkolói fogadalmat tett: nem vágatja meg haját, amíg csapata nem nyer öt meccset egymás után. Az MU azonban fennállása egyik legrosszabb időszakát éli, a vörös ördögök még csak közel sem kerültek az öt győzelemhez, így az angol szurkoló kénytelen volt hatalmas afro-stílusú frizurát növeszteni az elmúlt egy évben.

A Manchester United válságban van, a csapat tavaly a 15. helyen végzett a Premier League-ben, és vörös ördögök az új idény sem kezdték valami jól. Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A kihívás eredetileg viccnek indult, Ilett csak egy kis humort akart csempészni a Manchester United rajongók mindennapjaiba, miközben a csapatot is támogatja. Azonban a helyzet gyorsan komollyá vált: a haj megnőtt, és a szurkoló – nap mint nap feltöltött – Instagram-videóival több százezer embert ért el. Az angol szurkoló minden nap dokumentálja a frizuráját, miközben a Manchester United továbbra sem segíti ki a hűséges drukkert.

A Manchester United hatalmas gödörbe került

Bár az öt győzelem elérése elsőre könnyűnek tűnhetne egy ilyen patinás klub számára, a manchesteriek számára azonban ez a feladat komoly kihívást jelent.

Erik ten Hag vezetőedző októberi menesztése után a manchesteri klub történelmi mélypontra süllyedt, Ruben Amorim irányítása alatt nemhogy öt, de még két egymás után követő Premier League-mérkőzést sem tudtak behúzni.

Ruben Amorim irányítása alatt az MU meccsenként kevesebb, mint egy pontot szerez a Premier League-ben, ami azt jelenti, hogy ha ezt a statisztikai mutatót vesszük alapul, akkor a portugál vezetőedző a második világháború óta a legrosszabb tréner, aki a vörös ördögök kispadján ül.

A szurkoló reméli, hogy talán az év végére végre sor kerülhet a várva-várt hajvágásra, és álma az, hogy frizuráját Old Traffordon vágja le valamelyik játékos, ezzel ünnepelve a klub – mostanában kimondottan ritka – győzelmi sorozatát.

Ilett története jól mutatja, hogy a futball iránti szenvedély, a humor és a kreativitás kéz a kézben járhatnak. Bár a Manchester United továbbra is keresi a győzelemhez vezető utat, a szurkoló kihívása inspiráló példaként szolgálhat minden olyan szurkoló számára, akinek a csapata nehéz időszakon megy keresztül.