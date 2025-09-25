  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Ha ilyen rossz marad a Manchester United, ez a drukker nagy bajba kerül
Manchester Unitedgyőzelemdrukkerhaj

Ha ilyen rossz marad a Manchester United, ez a drukker nagy bajba kerül

Frank Ilett, az Oxfordból származó, de Spanyolországban élő Manchester United-drukker szinte egy éve nem vágatta le a haját egy kihívás miatt. A hűséges szurkoló még 2024 októberében fogadta meg, hogy amíg kedvenc csapata nem nyer öt meccset egymás után, addig nem megy el fodrászhoz.

C. Kovács Attila
2025. 09. 25. 6:10
Frank Ilett, hűséges Manchester United szurkoló még 2024-ben fogadta meg, hogy nem vágatja le a haját, ameddig a Manchester United nem nyer zsinórban öt mérkőzést.
Frank Ilett, hűséges Manchester United szurkoló még 2024-ben fogadta meg, hogy nem vágatja le a haját, ameddig a Manchester United nem nyer zsinórban öt mérkőzést. Forrás: Frank Ilett/Instagram
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szinte egy éve már, hogy a Manchester United szurkolója, Frank Ilett különleges szurkolói fogadalmat tett: nem vágatja meg haját, amíg csapata nem nyer öt meccset egymás után. Az MU azonban fennállása egyik legrosszabb időszakát éli, a vörös ördögök még csak közel sem kerültek az öt győzelemhez, így az angol szurkoló kénytelen volt hatalmas afro-stílusú frizurát növeszteni az elmúlt egy évben.

A Manchester United válságban van, a csapat tavaly a 15. helyen végzett a Premier League-ben, és vörös ördögök az új idény sem kezdték valami jól.
A Manchester United válságban van, a csapat tavaly a 15. helyen végzett a Premier League-ben, és vörös ördögök az új idény sem kezdték valami jól. Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A kihívás eredetileg viccnek indult, Ilett csak egy kis humort akart csempészni a Manchester United rajongók mindennapjaiba, miközben a csapatot is támogatja. Azonban a helyzet gyorsan komollyá vált: a haj megnőtt, és a szurkoló – nap mint nap feltöltött – Instagram-videóival több százezer embert ért el. Az angol szurkoló minden nap dokumentálja a frizuráját, miközben a Manchester United továbbra sem segíti ki a hűséges drukkert.

A Manchester United hatalmas gödörbe került

Bár az öt győzelem elérése elsőre könnyűnek tűnhetne egy ilyen patinás klub számára, a manchesteriek számára azonban ez a feladat komoly kihívást jelent. 

Erik ten Hag vezetőedző októberi menesztése után a manchesteri klub történelmi mélypontra süllyedt, Ruben Amorim irányítása alatt nemhogy öt, de még két egymás után követő Premier League-mérkőzést sem tudtak behúzni.

Ruben Amorim irányítása alatt az MU meccsenként kevesebb, mint egy pontot szerez a Premier League-ben, ami azt jelenti, hogy ha ezt a statisztikai mutatót vesszük alapul, akkor a portugál vezetőedző a második világháború óta a legrosszabb tréner, aki a vörös ördögök kispadján ül.

A szurkoló reméli, hogy talán az év végére végre sor kerülhet a várva-várt hajvágásra, és álma az, hogy frizuráját Old Traffordon vágja le valamelyik játékos, ezzel ünnepelve a klub – mostanában kimondottan ritka – győzelmi sorozatát.

Ilett története jól mutatja, hogy a futball iránti szenvedély, a humor és a kreativitás kéz a kézben járhatnak. Bár a Manchester United továbbra is keresi a győzelemhez vezető utat, a szurkoló kihívása inspiráló példaként szolgálhat minden olyan szurkoló számára, akinek a csapata nehéz időszakon megy keresztül.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekEurópai Parlament

Brüsszel összeállt a terrorista Antifa mozgalommal

Bánó Attila avatarja

Európa sírásói Magyarországon is hatalomra akarnak segíteni olyan ellenzéki politikust, aki készen áll az idegen érdekek szolgálatára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu