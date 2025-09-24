Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

  • Szoboszlai olyat posztolt, hogy felrobbantotta az internetet, de a titkot nem fedte fel
Szoboszlai Dominikcsaládi fotóLiverpool FC

Szoboszlai olyat posztolt, hogy felrobbantotta az internetet, de a titkot nem fedte fel

A magyar labdarúgó-válogatott és a Liverpool sztárja feleségével és kislányával mutatkozott. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka egy fekete-fehér képen ölelkeznek és mosolyognak a kislányukra, akinek nem látszik az arca, s továbbra sem árulták el a nevét. Özönlenek a gratulációk és a dicséretek. Szoboszlai csupán annyit írt a posztja alá: Család!, ugyanakkor szavak nélkül is látszik, mennyire boldogok.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 24. 18:04
Szoboszlai Dominik Burnley, 2025. szeptember 14. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékos, miután a csapata 1-0-ra győzött az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Burnley-Liverpool mérkőzésén Burnleyben 2025. szeptember 14-én. MTI/EPA/Peter Powell
Szoboszlai Dominik pihenőt kapott a keddi kupameccsre, jutott ideje a családjára Fotó: Peter Powell Forrás: MTI/EPA
Alig vagyunk túl szeptember közepén, ám a Liverpoolban és a magyar nemzeti együttesben már 9 mérkőzést is megvívott alapemberként napjaink legjobb, legértékesebb labdarúgója. Szoboszlai Dominik kissé fáradt is volt a hétvégén a Burnley ellen (1-0), s ahogy Arne Slot vezetőedző ígérte, több sztárral egyetemben pihenőt kapott a Southamptonnal szemben megnyert (2-1) Ligakupa-találkozón. 

Szoboszlai Dominik
Nagyítóval is hiába keresnénk, Szoboszlai Dominik nem volt a csapatban a Southampton ellen Fotó: ANDREW POWELL

Szoboszlai Dominik feltöltődött

A Liverpool a magyar középpályás mellett többek között Virgil van Dijkot, Mohamed Szaláhot, Cody Gakpót és Ibrahim Konatét is pihentette a hétközi kupameccsen. A keretbe sem kerültek, így a keddi napjuk nagy része szabaddá vált. Nem tudni, hogy akkor készült-e a kép, mindenesetre nem véletlen, hogy a meccs másnapján publikálta Szoboszlai Dominik legújabb családi fotójukat. A fekete-fehér felvétel nem egy spontán szelfi, összeöltöztek, s talán műtermi körülmények között készült el. 

Szoboszlai Dominik átkarolja a gyermeküket tartó Buzsik Borkát, mosolyognak a kislányukra, akinek nem látszik az arca. Özönlenek a gratulációk és a dicséretek, alig több mint két óra alatt 200 ezren kedvelték a focista posztját az Instagramon. 

A „cuki” a leggyakoribb jelző, de „édesek vagytok” is többször feltűnik. S arra is emlékeztetik őket, hogy a Liverpool másik játékosának, Alexis MacAllisternek is megszületett a gyermeke, már negyedikként a Liverpool középpályásai közül. 

Talány a kislány neve

Szoboszlai csupán annyit írt a posztja alá: Család!, ugyanakkor szavak nélkül is látszik, mennyire boldogok. Az augusztus elején született kicsi keresztnevét továbbra is homály fedi. A 24 éves labdarúgó a napokban érintette a témát, amikor a névadás nehézségeiről beszélt.

– Ha fiú lett volna, akkor nehezebb lett volna, ott nem volt nagyon egyezés a Borkával. De a kislány az egyszerűbben ment, három opció volt, aztán kettő, és végül megegyeztünk, hogy legyen az, ami most van

 – nyilatkozta a Spíler Tv-nek a Bors által idézett Szoboszlai, akinek gyermeke már Liverpool-meccsen is járt. 

Az Origó már foglalkozott azzal, hogy miért nem árulják el a nevét. Bár Magyarországon kevésbé elterjedt, a nemzetközi sztárvilágban – különösen Hollywoodban – egyre több híresség dönt úgy, hogy gyermeke személyes adatait nem hozza nyilvánosságra. Szoboszlaiék egyelőre nem indokolták meg a döntésüket, ám legalább időről időre megmutatják magukat és a kislányt a követőiknek.

 

