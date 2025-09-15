atlétikai világbajnokságmaratonatlétikai vb

A németek egy eritreai menekültet ünnepelnek, aki lerészegedne az atlétikai vb-n

Hihetetlen izgalmak döntöttek a férfi maratonfutás első helyéről a tokiói atlétikai-világbajnokságon. A 42,195 kilométeres verseny végén célfotó döntött a győztesről, a tanzániai Alphonce Felix Simbu az utolsó méteren került az addig vezető Amanal Petros elé. Az ezüstérmes sem volt szomorú: a 16 évesen Németországba érkezett eritreai menekült azt ígérte, hogy most lerészegedik az atlétikai vb-n. A német színekben versenyző Amanal Petros kilenc éve nem látta az anyját, akitől elszakadt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 11:01
Amanal Petros, egy eritreai menekült szerzett vb-ezüstöt Németországnak maratonon az atlétikai vb-n Tokióban Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK Forrás: NurPhoto
Mint beszámoltuk róla, ritkán látható szoros hajrát hozott a férfi maratonfutás a tokiói atlétikai vb-n: a tanzániai Alphonce Felix Simbu, a „német” Amanal Petros és az olasz Ilias Aouani egyszerre ért be a stadionba a finisre, ahol Petros hosszú hajrát indítva ellépett a két riválistól, de az utolsó méteren Simbu utolérte és végül célfotóval megszerezte Tanzánia történetének első világbajnoki győzelmét. Az eritreai menekült, végül ezüstérmes Petros pedig a németek első vb-dobogóját szállította a számban az újraegyesítés óta.

A németek menekült futója, Amanal Petros célfotóval kapott ki és lett ezüstérmes a maratonon az atlétikai vb-n
A németek menekült futója, Amanal Petros célfotóval kapott ki és lett ezüstérmes a maratonon az atlétikai vb-n. Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

Németország most a 30 éves futót ünnepli, akinek érdekes története van. Amanal Petros 16 éves volt, amikor menekültként Németországa érkezett Eritreából. Mostani sikerét az édesanyjának ajánlotta, aki odahaza maradt.

– Ez anyának szól. Ő nem láthatta a versenyt, de vágok majd neki néhány videót, és elküldöm, hogy megnézhesse. Nyolc-kilenc éve nem láttam édesanyámat. Ez nehéz nekem, és szomorú is – idézte Petros szavait a Bild. – Mindenképpen az a célom, hogy egyszer elhozzam őt Németországba, és megmutassam neki, hogyan futok.

A németek menekült vb-hőse le akar részegedni a maraton után

Amanal Petros korábban Európa-bajnoki ezüstérmes volt 2022-ben a német váltóval, 2024-ben pedig egyéniben harmadik volt a félmaratonon. A mostani világbajnoki ezüstérme egyértelműen a pályafutása legnagyobb sikere. És ha belegondolunk, nagyon kevésen múlott, hogy arany legyen belőle…

42,195 km után mindössze három ezredmásodperccel kapott ki – a 100 méteres döntőben az új világbajnok, a jamaicai Oblique Seville ennél nagyobb különbséggel nyert.

– Azt hittem, én nyerek, de az utolsó métereken elkaptak. Szomorú, persze, de ilyen a profi sport – rázta le magáról a dolgot Petros, aki inkább ünnepelni akar, úgyhogy a vizet és az izotóniás italokat vörösborra cseréli. – Most már nem futó leszek, hanem részeg. Most már nem futni fogok, hanem inni.

Áram sem volt a faluban, ahol Amanal Petros az atlétikai vb-re készült

Amanal Petros kemény felkészülésen küzdötte át magát a Tokióban aratott sikerért az atlétikai vb-n. Kenyában egy olyan faluban edzőtáborozott, ahol áram sem volt.

– Négy hónap magaslati edzést csináltam Kenyában a vb előtt. 2500 méteren, heti 200–220 kilométerrel. Edzés, evés, alvás, semmi más nem volt – árulta el a német–eritreai futó.

A jutalom: világbajnoki ezüstérem, 2:09:48-as idővel.

Atlétikai vb, Tokió, férfi maratonfutás, végeredmény:

  • 1. Alphonce Felix Simbu (Tanzánia) 2:09:48 óra
  • 2. Amanal Petros (Németország) 2:09:48
  • 3. Ilias Aouani (Olaszország) 2:09:53

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

