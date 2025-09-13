Michelisz NorbertTCR World TourMikel Azcona

Elképesztő, mit művelt Michelisz Ausztráliában, csapattársát az őrületbe kergethette

Mindössze két ezredmásodpercen múlt. Hivatalosan ennyivel előzte meg Michelisz Norbert a saját csapattársát, Mikel Azconát, aki öt másodperces büntetést kapott, így hiába szelte át az első helyen a célvonalat, a magyar autóversenyzőé lett a győzelem egészen minimális különbséggel. Michelisz így nagyszerűen tért vissza az FIA TCR World Tour hosszúra nyúlt nyári szünete után Ausztráliában.

A futamgyőztes Michelisz Norbert középen Ausztráliában, a megbüntetett Mikel Azcona balra, kicsit elhúzódva Forrás: FIA TCR World Tour
Július eleje után, több mint két hónapos nyári szünetet követően rendeznek újra versenyhétvégét a világ vezető túraautó-bajnokságában, az FIA TCR World Tourban, amelynek a címvédője Michelisz Norbert. A Hyundai Motorsport magyar pilótájának – és az egész csapatnak – nehezen indult az idei szezon, Michelisz a márka legjobbjaként a hatodik helyről, az éllovas Yann Ehrlacher mögött 102 pontos hátrányból várta a folytatást Ausztráliában.

Michelisz Norbert futamgyőzelmet aratott Ausztráliában
Michelisz Norbert futamgyőzelmet aratott Ausztráliában. Fotó: Paddocker / Hyundai Motorsport GmbH

A Hyundai súlykönnyítést kapott az ausztrál hétvégére, ennek megfelelően jól szerepeltek pilótái az időmérőn, a pole pozíciót Mikel Azcona szerezte meg, Michelisz lett mögötte a második magyar idő szerint péntek éjjel. Így a két Hyundai-vesrenyző rajtolhatott az első sorból a szombat reggeli első futamon.

Azcona nagy hibát vétett a rajtnál, ugyanis bemozdult, ami miatt öt másodperces időbüntetést kapott. Mögötte Michelisz megtartotta a második helyét, és változatlan sorrendben értek be a célba. Csakhogy Azcona hiába szelte át az első helyen a célvonalat, a büntetése miatt Michelisznek csak arra kellett figyelnie, hogy öt másodpercen belül végezzen mögötte, és akkor övé a győzelem.

Michelisz Norbert játszott csapattársa idegeivel?

Michelisz ezt elképesztően kicentizte, ugyanis mindössze két ezredmásodperccel végzett Azcona előtt, miután csapattársa idejéhez hozzáadták az öt másodpercet. A spanyol persze csak magára vethet, de Michelisz az idegeivel is játszott, hogy így kimérte a különbséget – két ezred szinte semmi.

Még egy futamot rendeznek Ausztráliában, a vasárnap, magyar idő szerint hajnali 4.30-kor rajtoló verseny előtt így áll a bajnokság élmezőnye: Yann Ehrlacher 280 pont, Esteban Guerrieri 235, Thed Björk 227, Santiago Urrutia 218, Michelisz Norbert 188.

A magyar versenyő Mikel Azconát méltatta

Michelisz a győzelme után sportszerűen a csapattársát dicsérte:

– Győzni mindig fantasztikus érzés, de őszintén szólva ma Mikel volt a leggyorsabb, és ha nem kap büntetést, megérdemelte volna a győzelmet. Csapatszempontból a kettős siker fantasztikus. Ez a legnagyobb pozitívum, mert megmutattuk, milyen erős a Hyundai. Személy szerint szeretném megérteni, hogyan tudott Mikel ilyen gyors lenni – fogalmazott Michelisz.

