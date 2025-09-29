A budapesti dráma volt az egyik utolsó csepp – menesztette edzőjét a Fradi El-ellenfele

Nem volt túl eredményes a Viktoria Plzen előző hete. Miroslav Koubek együttese csütörtökön csaknem egy órát emberelőnyben játszva, egy 90+4. percben kapott góllal 1-1-es eredményt ért el az FTC vendégeként az Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában, vasárnap pedig 1-0-s vereséget szenvedett el a Zlíntől a hazai bajnokságban.

A Viktoria Plzen nemzetközi mérkőzésen Budapesten szerepelt utoljára Miroslav Koubek vezetőedző irányításával (Fotó: Ladóczki Balázs)

Harmadszorra távozik Miroslav Koubek

A Plzen ezzel tíz játéknap után 15 ponttal áll Csehországban, a tabella ötödik helyét elfoglaló gárda hátránya már most tíz pont a listavezető Sparta Praha mögött. A vezetőség közbelépett, és hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott Miroslav Koubek vezetőedzővel. A 74 éves szakember mellett Jan Trousil másodedző is távozott, a folytatásban megbízott vezetőedzőként Marek Bakos felel majd a Plzen felkészítéséért. Segítője Zdenek Becka lesz.

Miroslav Koubek 2023 nyara óta irányította a csapatot, ebben az időszakban összesen 127 tétmérkőzésen ült a kispadon, a 2023/2024-es idényben a Konferencia-liga negyeddöntőjéig vezette a Viktoriát. Korábban két további alkalommal is volt a plzeniek edzője, 2015-ben bajnokságot és Szuperkupát is nyert.

A Viktoria Plzen legközelebb csütörtökön lép pályára, akkor az El-főtábla 2. játéknapján a Malmö lesz a vendége.