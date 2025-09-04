ökölvívó-vbFranciaországImane Khelif

Helif ugyan nincs, öt „nő” mégis lebukott az ökölvívó-vb-n

Csütörtökön elrajtolt az ökölvívó-vb Liverpoolban. A világbajnokságon az eredeti tervekkel ellentétben nem vehet részt öt francia női versenyző, akik a nemi tesztek körül kialakult helyzet miatt maradnak le az eseményről. Imane Helif esete nem egyedi a sportágban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 21:25
Romane Moulai (kékben) mellett még négy francia ökölvívó marad le a vb-ről a nemi tesztek körül kialakult botrány miatt. Fotó: KMSP/Millereau Philippe
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb botrány borzolja a kedélyeket az ökölvívás világában. Akárcsak a tavaly nyári olimpiai játékokon a két aranyérmes, az algériai Imane Helif és a tajvani Lin Ju-ting esetében, most is a nemi tesztek körül robbant ki a vita.

Imane Helif tavalyi, párizsi aranya után felerősödtek a nemi tesztek kötelezővé tétele mellett kiálló hangok
Imane Helif tavalyi, párizsi aranya után felerősödtek a nemi tesztek kötelezővé tétele mellett kiálló hangok (Fotó: Anadolu/Aytac Unal)

 

Nem értek célba időben a nemi tesztek eredményei

A csütörtöki nappal megkezdődött liverpooli rendezésű vb-t kihagyni kényszerül a francia csapat öt tagja, Romane Moulai, Wassila Lkhadiri, Melissa Bounoua, Sthélyne Grosy és Maëlys Richol. Esetükben nem tudták határidőre bemutatni a kötelező nemi szűrővizsgálat eredményeit – írta meg az Origo. A francia szövetség meglepetéssel és felháborodással reagált a döntésre, amely újabb vihart kavart a sportágban, ahol a 2024-es olimpia óta egyre élesebb vita zajlik a bokszolók nemi hovatartozásának ellenőrzéséről.

Az aktuális helyzet háttere is érdekes.

Mivel a francia jog tiltja az ilyen típusú genetikai tesztek sportcélú alkalmazását, ezért franciaországi laborban nem végezhették el a szükséges vizsgálatokat, így a szövetség Angliába küldte a mintákat. Csakhogy az eredmények késve érkeztek meg, így nem voltak meg a nevezés határidejére.

A sportolók tehát hiába készültek fel és szolgáltattak mintát, a jogi környezet és a technikai késlekedés miatt mégsem vehetnek részt a világversenyen.

A kötelező vizsgálat bevezetését a párizsi olimpia körüli viták indokolták. Akkor az algériai Imane Khelif és a tajvani Lin Ju-ting aranyérme heves nemzetközi vitát váltott ki, miután többen megkérdőjelezték a női kategóriában való indulási jogosultságukat.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.