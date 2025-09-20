Bognár György újabb csodatétele, a paksi titok nyomában + videó

Rendkívüli

Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

Vélhetően még Tolna vármegye legfanatikusabb futballrajongója sem gondolta, hogy Bognár György csapata olyan rajtot vesz a 2025/26-os bajnoki szezonban és a Magyar Kupában, ami példa nélküli a Duna-parti városban. A Paks egyelőre képtelen hazai szinten veszíteni, igaz, a nemzetközi szinten még képtelen hasonló teljesítményre. Jó hír a kétszeres kupagyőztes szurkolóinak, ha a csapatuk netán veszítene szombat délután Nyíregyházán, akkor is elsőként zárnák a fordulót a bajnoki tabellán.

Molnár László
2025. 09. 20. 6:35
A paksiak eddig 18 alkalommal mutatták be a gólörömüket a bajnokságban
A paksiak eddig 18 alkalommal mutatták be a gólörömüket a bajnokságban Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hat forduló után tizennégy pont, tizennyolc szerzett gól – ez meccsenkénti háromgólos átlag –, veretlenség a bajnokságban, sima továbbjutás a Magyar Kupában, egymás után bemutatkozó, feltörekvő saját nevelésű játékosok és válogatottmeghívók. Ezek jellemzik a Paks idénykezdetét, ami egyértelműen igazolja, a Tolna vármegyei klub immár a legszűkebb elit tagja a hazai labdarúgó mezőnyben. Nem véletlen, hogy sokan Bognár Györgyöt tartják a legjobb edzőnek az NB I-ben – legutóbb Détári Lajos vélekedett erről hasonlóképpen –, aki szemre is tetszetős támadófocit játszatva egy középcsapatból élgárdát faragott. Ám az igazi csoda, hogy a Paks úgy veretlen az NB I-ben, hogy az eddigi hat fordulóban négy-öt fiatallal lépett pályára a csapat, amely így is a legtöbb gólt (18) szerezte a mezőnyben.

A Paks keretében 12 fiatal található, akik igazolták, sok a tehetség itthon, csak lehetőséget kell adni nekik
A Paks keretében 12 fiatal található, akik  igazolták, sok a tehetség itthon, csak lehetőséget kell adni nekik. Forrás: Paksifc.hu

A Paks utat mutat a többi csapatnak, miként lehet saját nevelésű játékosokkal sikeres

Az egymás után kétszer is dobogós, valamint Magyar Kupát kétszer is elnyerő Paks az idei szezonnak úgy vágott neki, hogy a zöld-fehérek keretében nem kevesebb, mint 12 fiatal játékos szerepel. Ha azt vesszük, hogy a paksiak újfent a nemzetközi kupákban is megmérettek – előbb az Európa-liga, majd a Konferencialiga selejtezőjében –, kijelenthetjük, 

az NB I-ben jelenleg a legtöbb szerzett góllal álló, veretlen tolnaiak nyugodtan várhatják a jövőt. Igaz, csak magyar szinten, ugyanis a nemzetközi kupákban sajnos ezúttal sem jött össze az őszi folytatás.

A Paks statisztikája a nemzetközi kupában (2025/26)

  • Európa-liga-selejtező
  • FCR Cluj (itthon) 0-0
  • FCR Cluj (idegenben) 0-3
  • Konferencialiga-selejtező
  • Maribor (itthon) 1-0
  • Maribor (idegenben) 1-1
  • Zsitomir (idegenben) 0-3
  • Zsitomir (otthon) 2-1
  • NB I
  • Győr (otthon) 3-3
  • Kisvárda (idegenben) 5-1
  • Újpest (idegenben) 2-1
  • Zalaegerszeg (otthon) 2-2
  • MTK (idegenben) 3-2
  • Kazincbarcika (otthon) 3-0
  • Magyar Kupa
  • Szajol (idegenben) 5-1

Éppen tucatnyi – többségében saját nevelésű – fiatal tehetség található a paksiak keretében, noha a tolnaiak nem rendelkeznek saját, kiemelt akadémiával, azaz nem kapják meg az ezzel járó állami támogatást sem. Ráadásul ezek a játékosok nem is akárhogyan szálltak be a hazai bajnokikon a gárdába, gólokat lőnek és gólpasszokat adnak, ennek köszönhetően áll az élen veretlenül a Paks hat fordulót követően.

Bonár György keze alatt élcsapattá vált a Paks
Bognár György keze alatt élcsapattá vált a Paks. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás

Az elmúlt húsz esztendő legsikeresebb szezonkezdetét produkálja Bognár György a csapatával

A paksiak hivatalos honlapja megírta, az idei szezonkezdet kimagasló teljesítménynek számít a klub történelmében. Bár voltak korábban is különböző veretlenségi sorozatok – különösen Bognár György vezetésével –, hasonló jó kezdésre utoljára 

a 2014/15-ös idényben volt példa, amikor a Paks szintén 14 pontot gyűjtött hat fordulót követően, igaz, akkor a Felsőzsolca kiverte a tolnaiakat a Magyar Kupából (2-1). 

Ugyancsak a paksi csoda része, hogy hat forduló alatt 18 alkalommal találtak be az ellenfelek hálójába – korábban erre a kétszeres kupagyőztes nem volt képes –, és ennél jobban hat fordulót nézve csak a Ferencváros (a 2023/24-es szezonban huszonegyszer) és a Videoton (a 2014/15-ös évadban tizenkilencszer) kezdte a bajnokságot.

A rendkívül eredményes rajt nem kerülte el a szövetségi kapitány figyelmét sem. A vb-selejtezőkre Tóth Barna és Osváth Attila kapott meghívót Marco Rossi keretébe. Azonban nemcsak a felnőttek között volt paksi játékos a nemzeti csapatban: Horváth Kevin az U21-es csapatban képviselte a zöld-fehér klubot.

Tóth Barna eddig még nem talált be paksiként a Nyíregyháza kapujába. Forrás: Paksifc.hu

Tovább nyújtanák a veretlenségi rekordjukat a Nyíregyháza ellen

Igencsak megvan az esélye annak, hogy a Paks a hetedik fordulót követően is veretlenül vezeti majd az NB I tabelláját, ugyanis szombat délután, 16 órás kezdettel Nyíregyházán fog vendégszerepelni. Ugyan a nyírségieknek nagy szüksége van a pontokra, 

a Szabó István vezette gárda – amely az eddigi hat bajnokijából egyet nyert, négyet elveszített, és egyszer, a Kisvárda elleni első fordulóban döntetlent játszott – számára már-már az is bravúr lenne, ha pontot szereznének a listavezetővel szemben. 

Arra pedig nem sokan tennének, hogy a tavalyi, Nyíregyházán lejátszott bajnoki végeredménye megismétlődne, amikor a hazaiak 4-2-re győztek.

A legutóbbi meccset, melyen a Paks és a Nyíregyháza játszott, a tolnaiak nyerték:

– A csapatnak annyira nem jött jól a szünet, mert jó periódusban voltunk, de bízom benne, hogy ezt tovább tudjuk folytatni. Ilyenkor a szünet utáni első mérkőzés mindig kulcsfontosságú, hiszen nem mindegy, hogy a csapat milyen ritmusban tud visszatérni a bajnokságba. A Nyíregyháza biztosan egy nagyon szervezett, és taktikailag felkészült csapat lesz, de úgy gondolom, hogy nekünk egyértelműen a három pont a célunk ellenük – fogalmazott a paksiak honlapján az eddig a bajnokságban három gólt szerző Tóth Barna, aki Írország ellen be is mutatkozhatott a nemzeti csapatban.

Az NB I 7. fordulójának menetrendje

  • péntek:
  • Ferencváros–Diósgyőri VTK 2-2
  • szombat:
  • Nyíregyháza Spartacus–Paksi FC 16.00
  • Kolorcity Kazincbarcika–Újpest FC 18.00
  • Puskás Akadémia–ETO FC Győr 20.15
  • vasárnap:
  • Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 17.45
  • MTK Budapest–Zalaegerszeg 20.00

 

