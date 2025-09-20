Bognár György újabb csodatétele, a paksi titok nyomában + videó

Hat forduló után tizennégy pont, tizennyolc szerzett gól – ez meccsenkénti háromgólos átlag –, veretlenség a bajnokságban, sima továbbjutás a Magyar Kupában, egymás után bemutatkozó, feltörekvő saját nevelésű játékosok és válogatottmeghívók. Ezek jellemzik a Paks idénykezdetét, ami egyértelműen igazolja, a Tolna vármegyei klub immár a legszűkebb elit tagja a hazai labdarúgó mezőnyben. Nem véletlen, hogy sokan Bognár Györgyöt tartják a legjobb edzőnek az NB I-ben – legutóbb Détári Lajos vélekedett erről hasonlóképpen –, aki szemre is tetszetős támadófocit játszatva egy középcsapatból élgárdát faragott. Ám az igazi csoda, hogy a Paks úgy veretlen az NB I-ben, hogy az eddigi hat fordulóban négy-öt fiatallal lépett pályára a csapat, amely így is a legtöbb gólt (18) szerezte a mezőnyben.

A Paks keretében 12 fiatal található, akik igazolták, sok a tehetség itthon, csak lehetőséget kell adni nekik. Forrás: Paksifc.hu

A Paks utat mutat a többi csapatnak, miként lehet saját nevelésű játékosokkal sikeres

Az egymás után kétszer is dobogós, valamint Magyar Kupát kétszer is elnyerő Paks az idei szezonnak úgy vágott neki, hogy a zöld-fehérek keretében nem kevesebb, mint 12 fiatal játékos szerepel. Ha azt vesszük, hogy a paksiak újfent a nemzetközi kupákban is megmérettek – előbb az Európa-liga, majd a Konferencialiga selejtezőjében –, kijelenthetjük,

az NB I-ben jelenleg a legtöbb szerzett góllal álló, veretlen tolnaiak nyugodtan várhatják a jövőt. Igaz, csak magyar szinten, ugyanis a nemzetközi kupákban sajnos ezúttal sem jött össze az őszi folytatás.

A Paks statisztikája a nemzetközi kupában (2025/26) Európa-liga-selejtező

FCR Cluj (itthon) 0-0

FCR Cluj (idegenben) 0-3

Konferencialiga-selejtező

Maribor (itthon) 1-0

Maribor (idegenben) 1-1

Zsitomir (idegenben) 0-3

Zsitomir (otthon) 2-1

NB I

Győr (otthon) 3-3

Kisvárda (idegenben) 5-1

Újpest (idegenben) 2-1

Zalaegerszeg (otthon) 2-2

MTK (idegenben) 3-2

Kazincbarcika (otthon) 3-0

Magyar Kupa

Szajol (idegenben) 5-1

Éppen tucatnyi – többségében saját nevelésű – fiatal tehetség található a paksiak keretében, noha a tolnaiak nem rendelkeznek saját, kiemelt akadémiával, azaz nem kapják meg az ezzel járó állami támogatást sem. Ráadásul ezek a játékosok nem is akárhogyan szálltak be a hazai bajnokikon a gárdába, gólokat lőnek és gólpasszokat adnak, ennek köszönhetően áll az élen veretlenül a Paks hat fordulót követően.