Bognár György újabb csodatétele, a paksi titok nyomában + videó

Hat forduló után tizennégy pont, tizennyolc szerzett gól – ez meccsenkénti háromgólos átlag –, veretlenség a bajnokságban, sima továbbjutás a Magyar Kupában, egymás után bemutatkozó, feltörekvő saját nevelésű játékosok és válogatottmeghívók. Ezek jellemzik a Paks idénykezdetét, ami egyértelműen igazolja, a Tolna vármegyei klub immár a legszűkebb elit tagja a hazai labdarúgó mezőnyben. Nem véletlen, hogy sokan Bognár Györgyöt tartják a legjobb edzőnek az NB I-ben – legutóbb Détári Lajos vélekedett erről hasonlóképpen –, aki szemre is tetszetős támadófocit játszatva egy középcsapatból élgárdát faragott. Ám az igazi csoda, hogy a Paks úgy veretlen az NB I-ben, hogy az eddigi hat fordulóban négy-öt fiatallal lépett pályára a csapat, amely így is a legtöbb gólt (18) szerezte a mezőnyben.
A Paks utat mutat a többi csapatnak, miként lehet saját nevelésű játékosokkal sikeres
Az egymás után kétszer is dobogós, valamint Magyar Kupát kétszer is elnyerő Paks az idei szezonnak úgy vágott neki, hogy a zöld-fehérek keretében nem kevesebb, mint 12 fiatal játékos szerepel. Ha azt vesszük, hogy a paksiak újfent a nemzetközi kupákban is megmérettek – előbb az Európa-liga, majd a Konferencialiga selejtezőjében –, kijelenthetjük,
az NB I-ben jelenleg a legtöbb szerzett góllal álló, veretlen tolnaiak nyugodtan várhatják a jövőt. Igaz, csak magyar szinten, ugyanis a nemzetközi kupákban sajnos ezúttal sem jött össze az őszi folytatás.
A Paks statisztikája a nemzetközi kupában (2025/26)
- Európa-liga-selejtező
- FCR Cluj (itthon) 0-0
- FCR Cluj (idegenben) 0-3
- Konferencialiga-selejtező
- Maribor (itthon) 1-0
- Maribor (idegenben) 1-1
- Zsitomir (idegenben) 0-3
- Zsitomir (otthon) 2-1
- NB I
- Győr (otthon) 3-3
- Kisvárda (idegenben) 5-1
- Újpest (idegenben) 2-1
- Zalaegerszeg (otthon) 2-2
- MTK (idegenben) 3-2
- Kazincbarcika (otthon) 3-0
- Magyar Kupa
- Szajol (idegenben) 5-1
Éppen tucatnyi – többségében saját nevelésű – fiatal tehetség található a paksiak keretében, noha a tolnaiak nem rendelkeznek saját, kiemelt akadémiával, azaz nem kapják meg az ezzel járó állami támogatást sem. Ráadásul ezek a játékosok nem is akárhogyan szálltak be a hazai bajnokikon a gárdába, gólokat lőnek és gólpasszokat adnak, ennek köszönhetően áll az élen veretlenül a Paks hat fordulót követően.