Bordatöréssel versenyzett Eb-ezüstérmesünk a világbajnokságon

– Nem volt konkrét mozdulat, aminél éreztem volna, hogy eltört. A verseny előtt három-négy nappal kezdett el fájni, azt hittem, idővel javulni fog, de sajnos egyre rosszabb lett – árulta el Pigniczki Fanni.

Pigniczki Fanni nagy fájdalmakkal versenyzett a vb-n (Fotó: Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Az MTK Budapest klasszisa végül hősiesen végigcsinálta a programját: buzogánnyal a 41., szalaggal a 24., karikával a 26., labdával a 33. helyen végzett, összetettben pedig 32. lett az augusztus végén zárult világbajnokságon. Csak hazatérés után derült ki, hogy bordatörés hátráltatta, ami érthető módon a teljesítményét is befolyásolta.

– Nehéz volt elfogadnom, hogy a vb számomra szinte véget ért, mielőtt elkezdődött volna… Most minden azon múlik, milyen gyorsan tudok felépülni.

Pigniczki Fanni dolgozik a visszatérésen

A 2023-as vb bronzérmese és a 2024-es Eb-ezüstérmes klasszis jelenleg rehabilitációját tölti, közben igyekszik feltöltődni és tanulmányaira koncentrálni. Az orvosok szigorú felügyelete mellett dolgozik a visszatérésen, rajongói pedig biztosak benne: a magyar ritmikus gimnasztika ikonja hamarosan újra a szőnyegen bizonyítja klasszisát.