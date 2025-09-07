Rendkívüli

Akadozhat az internet, ez okozza a hibát

Pigniczki Fannirg vbritmikus gimnasztika

Bordatöréssel versenyzett Eb-ezüstérmesünk a világbajnokságon

Hihetetlen, de igaz: bordatöréssel mutatta be gyakorlatait a riói világbajnokságon Pigniczki Fanni, a magyar ritmikus gimnasztika kétszeres olimpikonja. Pigniczki Fanni a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség közlése szerint már napokkal a vb rajtja előtt erős fájdalmat érzett, de azt hitte, csupán átmeneti panaszról van szó.

2025. 09. 07. 19:26
Pigniczki Fanni már dolgozik a visszatérésen Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
– Nem volt konkrét mozdulat, aminél éreztem volna, hogy eltört. A verseny előtt három-négy nappal kezdett el fájni, azt hittem, idővel javulni fog, de sajnos egyre rosszabb lett – árulta el Pigniczki Fanni.

Pigniczki Fanni nagy fájdalmakkal versenyzett a vb-n
Pigniczki Fanni nagy fájdalmakkal versenyzett a vb-n (Fotó: Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Az MTK Budapest klasszisa végül hősiesen végigcsinálta a programját: buzogánnyal a 41., szalaggal a 24., karikával a 26., labdával a 33. helyen végzett, összetettben pedig 32. lett az augusztus végén zárult világbajnokságon. Csak hazatérés után derült ki, hogy bordatörés hátráltatta, ami érthető módon a teljesítményét is befolyásolta.

– Nehéz volt elfogadnom, hogy a vb számomra szinte véget ért, mielőtt elkezdődött volna… Most minden azon múlik, milyen gyorsan tudok felépülni.

Pigniczki Fanni dolgozik a visszatérésen

A 2023-as vb bronzérmese és a 2024-es Eb-ezüstérmes klasszis jelenleg rehabilitációját tölti, közben igyekszik feltöltődni és tanulmányaira koncentrálni. Az orvosok szigorú felügyelete mellett dolgozik a visszatérésen, rajongói pedig biztosak benne: a magyar ritmikus gimnasztika ikonja hamarosan újra a szőnyegen bizonyítja klasszisát.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

