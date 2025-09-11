Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Győri Audi-ETO KCnői kézilabda NB IMotherson Mosonmagyaróvárrasszizmus

„Nem vagyunk majmok” – reakciók a szurkolók rasszista viselkedése után

A női kézilabda NB I 2. fordulójában a Győri Audi ETO KC a Motherson Mosonmagyaróvár vendégeként szerepelt szerdán, és aratott 37-27-es győzelmet. A találkozón olyan incidens történt, amelyre azóta mindkét klub közleményben reagált: a Győr játékosait rasszista és emberi méltóságukban sértő atrocitások érték a hazai szurkolók részéről.

Tóth Norbert
2025. 09. 11. 6:40
Rasszista bekiabálások érkeztek a mosonmagyaróvári lelátóról.
A Győr két játékosát is rasszista atrocitás érte, a klub határozottan elítél minden effajta megnyilvánulást. (Fotó: Győri Audi ETO KC)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A címvédő Győri ETO már az első félidőben tetemes előnyre tett szert, 21-13-re vezetett harminc percet követően. A második játékrész ugyan szorosabban alakult (14-16), de összességében nagyon magabiztos sikerrel távozhatott Mosonmagyaróvárról Per Johansson gárdája: 37-27 lett a vége. A győriek két meccs után két győzelemmel állnak a hazai bajnokságban, illetve a Bajnokok Ligájában is sikerült nyerni a hétvégén a BVB Dortmund ellen. Sajnos a mosonmagyaróvári mérkőzés nem a játék, hanem a rasszista atrocitások miatt kap kiemelt figyelmet.

A rasszista rigmusok zengtek a lelátókon a Mosonmagyaróvár és a Győr meccsén
A hazai klub is elnézést kért szurkolói Győr elleni rasszista megnyilvánulásai miatt (Fotó: Motherson Mosonmagyaróvár)

 

Közleményben reagált mindkét klub

Két győri játékost, a brazil átlövőt, Bruna de Paulát és a francia kapust, Hatadou Sakót ért rasszista atrocitás a mosonmagyaróvári szurkolók részéről. A történtek után a Győri Audi ETO KC közleményben reagált:

„A mai, Motherson Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésünkön játékosainkat a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték. Határozottan elítélünk minden effajta megnyilvánulást, és arra kérjük a csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait! Játékosaink mellett pedig egy családként kiállunk!” – írta a klub a közösségi felületén.

 

A Motherson Mosonmagyaróvár is közleményben reagált, elnézést kért a szurkolói viselkedéséért:

„Klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező, megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével. Egyúttal arra kérjük a szurkolókat, hogy a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben” – állt a közleményben.

 

A két játékos is megszólalt a rasszista atrocitások után

A mérkőzés után a Győri ETO két érintett játékosa, Bruna de Paula és Hatadou Sako is közösségi oldalán reagált az őket ért atrocitásokra.

A mai mérkőzés után csapatunkat rasszista inzultus és szidalmazás érte az ellenfél szurkolóitól. Elfogadhatatlan, hogy XXI. századi sportolóként ilyennel kell szembesülnünk. A rasszizmus bűncselekmény és a tiszteletlenségnek nincs helye sem a sportban, sem máshol. Egységként kiállunk, felemeljük a fejünket és büszkék vagyunk a történetünkre, a színeinkre és arra, amit képviselünk

 – írta Instagram-történetében Bruna de Paula.

Nem vagyunk majmok és nincs áruló a csapatunkban. A rasszizmusnak nincs helye a pályán és sehol máshol sem!

– fogalmazott Hatadou Sako.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.