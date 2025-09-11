„Nem vagyunk majmok” – reakciók a szurkolók rasszista viselkedése után

A címvédő Győri ETO már az első félidőben tetemes előnyre tett szert, 21-13-re vezetett harminc percet követően. A második játékrész ugyan szorosabban alakult (14-16), de összességében nagyon magabiztos sikerrel távozhatott Mosonmagyaróvárról Per Johansson gárdája: 37-27 lett a vége. A győriek két meccs után két győzelemmel állnak a hazai bajnokságban, illetve a Bajnokok Ligájában is sikerült nyerni a hétvégén a BVB Dortmund ellen. Sajnos a mosonmagyaróvári mérkőzés nem a játék, hanem a rasszista atrocitások miatt kap kiemelt figyelmet.

A hazai klub is elnézést kért szurkolói Győr elleni rasszista megnyilvánulásai miatt (Fotó: Motherson Mosonmagyaróvár)

Közleményben reagált mindkét klub

Két győri játékost, a brazil átlövőt, Bruna de Paulát és a francia kapust, Hatadou Sakót ért rasszista atrocitás a mosonmagyaróvári szurkolók részéről. A történtek után a Győri Audi ETO KC közleményben reagált:

„A mai, Motherson Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésünkön játékosainkat a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték. Határozottan elítélünk minden effajta megnyilvánulást, és arra kérjük a csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait! Játékosaink mellett pedig egy családként kiállunk!” – írta a klub a közösségi felületén.

A Motherson Mosonmagyaróvár is közleményben reagált, elnézést kért a szurkolói viselkedéséért:

„Klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező, megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével. Egyúttal arra kérjük a szurkolókat, hogy a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben” – állt a közleményben.

A két játékos is megszólalt a rasszista atrocitások után

A mérkőzés után a Győri ETO két érintett játékosa, Bruna de Paula és Hatadou Sako is közösségi oldalán reagált az őket ért atrocitásokra.

A mai mérkőzés után csapatunkat rasszista inzultus és szidalmazás érte az ellenfél szurkolóitól. Elfogadhatatlan, hogy XXI. századi sportolóként ilyennel kell szembesülnünk. A rasszizmus bűncselekmény és a tiszteletlenségnek nincs helye sem a sportban, sem máshol. Egységként kiállunk, felemeljük a fejünket és büszkék vagyunk a történetünkre, a színeinkre és arra, amit képviselünk

– írta Instagram-történetében Bruna de Paula.

Nem vagyunk majmok és nincs áruló a csapatunkban. A rasszizmusnak nincs helye a pályán és sehol máshol sem!

– fogalmazott Hatadou Sako.