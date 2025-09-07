Rendkívüli

Címvédőhöz méltó, lehengerlő magyar győzelem a Bajnokok Ligájában

A Ferencváros szombati rajtja után vasárnap a Győri Audi ETO és a DVSC Schaeffler következett. A női kézilabda Bajnokok Ligája első fordulójában ezen a napon elsőként a címvédő győriek léptek pályára, az ellenfelük idegenben a német Borussia Dortmund volt, amely jó erőkből áll, de érvényesült a papírforma, és a magyar bajnok 43-30-ra győzött.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 15:42
Fodor Csenge nagyszerűen játszott, a győri szélső hat gólt dobott Dortmundban
A Ferencváros hazai vereséggel kezdett a Bajnokok Ligáj a csoportkörében a dán Odense ellen, ám a női kézilabda legrangosabb sorozatának címvédője a papírforma szerint jobb rajtra számíthatott. Ellenfele, a Borussia Dortmund a 2021–2022-es idényt követően tér most vissza a BL-be, a keretében ott van a kapus Szikora Melinda, rajta kívül pedig hazai, holland, norvég, francia és svéd légiósok erősítik a csapatot. Mondhatni, a magyar bajnok tartalékosan állt fel a mérkőzésre, hiszen a dán kapus Sandra Toft, a norvég beálló Kari Brattset és a jobbszélső Győri-Lukács Viktória is gyermekáldás előtt áll, míg a szlovén irányító Tjasa Stanko sérülés miatt nem játszhatott.

A Bajnokok Ligája első fordulójában a dortmundi Szikora Melinda vesztes csapat tagja volt
A Bajnokok Ligája rajtján Szikora Melinda csapata kikapott a Győrtől Fotó: Europress/AFP/Marco Wolf

Több mint két percet kellett várni az első gólra, utána viszont nagyon beindultak a csapatok, egymást váltva találtak a másik hálójába. A 21. percig fej fej mellett haladtak előre, hol az egyik, hol a másik vezetett, akkor azonban a győriek védekezése feljavult, és az első félidőben hat gólig jutó Fodor Csenge vezérletével fokozatosan elhúztak, a hátralévő időben 7-2-es futást bemutatva 20-15-ös vezetéssel mehettek pihenőre. A folytatásban Szikora Melinda bemutatott néhány szép védést, ám ő sem tudta megakadályozni, hogy az ETO lépésről lépésre növelje az előnyét. A győriek nagyobb tudása egyre jobban érvényesült, és csak a győzelem különbsége volt kérdéses. A győriek gondtalan meccsel kezdték el a sorozatot, 43-30-ra nyertek.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, A csoport, vasárnap: Borussia Dortmund (német)–Győri Audi ETO 43-30 (20-15), Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–DVSC Schaeffler 16.00 (tv: Sport1). Szombaton játszották, B csoport: Ferencváros–Odense (dán) 32-34

 

