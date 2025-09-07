A Fradi a stabil védekezés hiánya miatt bukott el megint az Odense ellen

Kezdjük talán a leglényegesebbel: a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros hazai pályán 34-32-re kikapott a legutóbb döntős dán Odensétől a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének szombati nyitónapján. Pedig a Fradi játékosai igencsak fogadkoztak, miszerint visszafizetik az előző BL-kiírás ezüstérmesének a májusi „kölcsönt”, amikor a dánok a hazai pályán elért 27-27-es döntetlent követően 25-24-re nyertek Érden, bejutva ezzel a Final Fourba. A Ferencváros akkor nem tudta megtörni a csapatra nehezedő átkot, és a hetedik, hazai pályán játszott Bajnokok Ligája-negyeddöntőt is elveszítette. Most mindenképpen vissza akartak vágni az Odensének, ráadásul abszolút nem volt mindegy, hogy az FTC miként rajtol hazai pályán a legnagyobb riválisa ellen.
A Fradi végig rohant az eredmény után, egyetlen pillanatig sem vezetett az Odense ellen
A Ferencváros a 2023-as BL-döntőbe kerülése után újfent megcélozta a hazai végjátékba jutást, 2026. június 6-án és 7-én ugyanis ismét a budapesti MVM Dome ad otthont a sorozat négyes döntőjének. Az első lépést efelé a fővárosi együttes saját közönsége előtt az Odense ellen tehette volna meg, ám a dánok ezúttal is jobbnak bizonyultak, ráadásul a Fradi hazai pályán egy pillanatra sem tudta átvenni a vezetést, ráadásul döntetlenre is mindössze háromszor álltak, amiből az egyik a meccs kezdeti 0-0 volt. Márpedig enélkül elég nehéz nyerni.
A mérkőzés alakulása
- 6. perc: 3–5
- 12. p.: 5–8
- 17. p.: 10–10
- 22. p.: 11–15
- 28. p.: 15–18
- 37. p.: 20–21
- 41. p.: 20–24
- 49. p.: 25–29
- 52. p.: 29–29
- 57. p.: 31–32
A Ferencvárosnak pedig ugyan volt esélye az egyenlítésre – az utolsó perc elején Dmitrjieva kihagyta az egyenlítési alkalmat –, nem tudott élni ezzel és Bakkerud találatával két góllal nyertek a vendégek.
Jesper Jensen is kiemelte a védekezés gyengéit
A Fradi nyáron érkezett dán mesterének nagyon fontos lett volna, ha csapata legyőzi honfitársait. Azonban erre – némi túlzással – esélye sem volt, főleg úgy nem, hogy
a kapusok nem hozták a várt szintet – Glauser és Janurik mindössze 5-5 védéssel zárt –, ráadásul a védekezés is hagyott kívánnivalót maga után.
Ezúttal támadásokban is csak hárman ütötték meg az elvárt szintet, ugyanis Klujber Katrin és Emily (Bölk) Vogel a zöld-fehérek találatainak a felét lőtték úgy, hogy utóbbi a nyolc találatát nyolc lövésből érte el, míg ugyanennyi gólhoz Klujbernek 13 kísérletre volt szüksége. A szerb beállós Cvijics pedig a tőle megszokott mentalitásával és négy góljával nagy szerepet játszott abban, hogy a Fradi a hajrá előtt utolérte a dánokat.
A mérkőzés statisztikája
- lövések/gólok: 50/32 (FTC), illetve 45/34 (Odense)
- gólok hétméteresből: 5/4, illetve 4/3
- kiállítások: 6, illetve 8 perc
- piros lap: 0, illetve 1
- legeredményesebb játékos: Emily Vogel és Klujber Katrin 8-8 gól, illetve Ingvild Bakkerud 7 gól
– Elöl különösen a szünet után teljesítettünk jól, azzal elégedett vagyok, miközben hátul nem voltunk elég kemények az első harminc perc során, nem találtunk megoldást. A második félidőben már a megfelelő intenzitással játszottunk, az a játékrész jobban alakult.
Az ellenfél hét a hat elleni támadójátékával voltak gondjaink, mindenképpen javítanunk kell a védekezésünk hatékonyságán
– jelentette ki a mérkőzést követően Jesper Jensen.