A Fradi a stabil védekezés hiánya miatt bukott el megint az Odense ellen

Kezdjük talán a leglényegesebbel: a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros hazai pályán 34-32-re kikapott a legutóbb döntős dán Odensétől a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének szombati nyitónapján. Pedig a Fradi játékosai igencsak fogadkoztak, miszerint visszafizetik az előző BL-kiírás ezüstérmesének a májusi „kölcsönt”, amikor a dánok a hazai pályán elért 27-27-es döntetlent követően 25-24-re nyertek Érden, bejutva ezzel a Final Fourba. A Ferencváros akkor nem tudta megtörni a csapatra nehezedő átkot, és a hetedik, hazai pályán játszott Bajnokok Ligája-negyeddöntőt is elveszítette. Most mindenképpen vissza akartak vágni az Odensének, ráadásul abszolút nem volt mindegy, hogy az FTC miként rajtol hazai pályán a legnagyobb riválisa ellen.

A Fradi kapusai ezúttal nem hozták a sikerhez kellő bravúrokat (Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia)

A Fradi végig rohant az eredmény után, egyetlen pillanatig sem vezetett az Odense ellen

A Ferencváros a 2023-as BL-döntőbe kerülése után újfent megcélozta a hazai végjátékba jutást, 2026. június 6-án és 7-én ugyanis ismét a budapesti MVM Dome ad otthont a sorozat négyes döntőjének. Az első lépést efelé a fővárosi együttes saját közönsége előtt az Odense ellen tehette volna meg, ám a dánok ezúttal is jobbnak bizonyultak, ráadásul a Fradi hazai pályán egy pillanatra sem tudta átvenni a vezetést, ráadásul döntetlenre is mindössze háromszor álltak, amiből az egyik a meccs kezdeti 0-0 volt. Márpedig enélkül elég nehéz nyerni.

A mérkőzés alakulása 6. perc: 3–5

12. p.: 5–8

17. p.: 10–10

22. p.: 11–15

28. p.: 15–18

37. p.: 20–21

41. p.: 20–24

49. p.: 25–29

52. p.: 29–29

57. p.: 31–32

A Ferencvárosnak pedig ugyan volt esélye az egyenlítésre – az utolsó perc elején Dmitrjieva kihagyta az egyenlítési alkalmat –, nem tudott élni ezzel és Bakkerud találatával két góllal nyertek a vendégek.

Jesper Jensen kiemelte, a gyengébb védekezés miatt nem tudták legyőzni az Odensét (Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia)

Jesper Jensen is kiemelte a védekezés gyengéit

A Fradi nyáron érkezett dán mesterének nagyon fontos lett volna, ha csapata legyőzi honfitársait. Azonban erre – némi túlzással – esélye sem volt, főleg úgy nem, hogy

a kapusok nem hozták a várt szintet – Glauser és Janurik mindössze 5-5 védéssel zárt –, ráadásul a védekezés is hagyott kívánnivalót maga után.

Ezúttal támadásokban is csak hárman ütötték meg az elvárt szintet, ugyanis Klujber Katrin és Emily (Bölk) Vogel a zöld-fehérek találatainak a felét lőtték úgy, hogy utóbbi a nyolc találatát nyolc lövésből érte el, míg ugyanennyi gólhoz Klujbernek 13 kísérletre volt szüksége. A szerb beállós Cvijics pedig a tőle megszokott mentalitásával és négy góljával nagy szerepet játszott abban, hogy a Fradi a hajrá előtt utolérte a dánokat.

A mérkőzés statisztikája lövések/gólok: 50/32 (FTC), illetve 45/34 (Odense)

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 4/3

kiállítások: 6, illetve 8 perc

piros lap: 0, illetve 1

legeredményesebb játékos: Emily Vogel és Klujber Katrin 8-8 gól, illetve Ingvild Bakkerud 7 gól

– Elöl különösen a szünet után teljesítettünk jól, azzal elégedett vagyok, miközben hátul nem voltunk elég kemények az első harminc perc során, nem találtunk megoldást. A második félidőben már a megfelelő intenzitással játszottunk, az a játékrész jobban alakult.

Az ellenfél hét a hat elleni támadójátékával voltak gondjaink, mindenképpen javítanunk kell a védekezésünk hatékonyságán

– jelentette ki a mérkőzést követően Jesper Jensen.