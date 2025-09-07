Rendkívüli

Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

A Fradi a stabil védekezés hiánya miatt bukott el megint az Odense ellen

Úgy tűnik, a Ferencváros kézilabdacsapatának mindig akad olyan ellenfél vagy mérkőzés, amely szinte legyőzhetetlen akadályt jelent a zöld-fehérek számára a Bajnokok Ligájában. Most éppen a dán Odense csapata az, amelyet az FTC az utóbbi időben képtelen megverni. A szombaton elrajtolt BL-csoportküzdelmek első fordulójában a Fradi – végig az eredmény után futva – hazai pályán 34-32-re kikapott az előző kiírás ezüstérmesétől. A vereség oka elsősorban a nem BL-szintű védekezésben keresendő.

Molnár László
2025. 09. 07. 9:37
Emily Vogel, a Ferencváros átlövője mindent megtett a sikerért, nem rajta múlt, hogy az Odense ismét győztesen távozott Érdről (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
Kezdjük talán a leglényegesebbel: a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros hazai pályán 34-32-re kikapott a legutóbb döntős dán Odensétől a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének szombati nyitónapján. Pedig a Fradi játékosai igencsak fogadkoztak, miszerint visszafizetik az előző BL-kiírás ezüstérmesének a májusi „kölcsönt”, amikor a dánok a hazai pályán elért 27-27-es döntetlent követően 25-24-re nyertek Érden, bejutva ezzel a Final Fourba. A Ferencváros akkor nem tudta megtörni a csapatra nehezedő átkot, és a hetedik, hazai pályán játszott Bajnokok Ligája-negyeddöntőt is elveszítette. Most mindenképpen vissza akartak vágni az Odensének, ráadásul abszolút nem volt mindegy, hogy az FTC miként rajtol hazai pályán a legnagyobb riválisa ellen.

A Fradi kapusai ezúttal nem hozták a sikerhez kellő bravúrokat
A Fradi kapusai ezúttal nem hozták a sikerhez kellő bravúrokat (Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia)

A Fradi végig rohant az eredmény után, egyetlen pillanatig sem vezetett az Odense ellen

A Ferencváros a 2023-as BL-döntőbe kerülése után újfent megcélozta a hazai végjátékba jutást, 2026. június 6-án és 7-én ugyanis ismét a budapesti MVM Dome ad otthont a sorozat négyes döntőjének. Az első lépést efelé a fővárosi együttes saját közönsége előtt az Odense ellen tehette volna meg, ám a dánok ezúttal is jobbnak bizonyultak, ráadásul a Fradi hazai pályán egy pillanatra sem tudta átvenni a vezetést, ráadásul döntetlenre is mindössze háromszor álltak, amiből az egyik a meccs kezdeti 0-0 volt. Márpedig enélkül elég nehéz nyerni.

A mérkőzés alakulása

  • 6. perc: 3–5
  • 12. p.: 5–8
  • 17. p.: 10–10
  • 22. p.: 11–15
  • 28. p.: 15–18
  • 37. p.: 20–21
  • 41. p.: 20–24
  • 49. p.: 25–29
  • 52. p.: 29–29
  • 57. p.: 31–32

A Ferencvárosnak pedig ugyan volt esélye az egyenlítésre – az utolsó perc elején Dmitrjieva kihagyta az egyenlítési alkalmat –, nem tudott élni ezzel és Bakkerud találatával két góllal nyertek a vendégek.

Jesper Jensen kiemelte, a gyengébb védekezés miatt nem tudták legyőzni az Odensét
Jesper Jensen kiemelte, a gyengébb védekezés miatt nem tudták legyőzni az Odensét (Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia)

Jesper Jensen is kiemelte a védekezés gyengéit

A Fradi nyáron érkezett dán mesterének nagyon fontos lett volna, ha csapata legyőzi honfitársait. Azonban erre – némi túlzással – esélye sem volt, főleg úgy nem, hogy 

a kapusok nem hozták a várt szintet – Glauser és Janurik mindössze 5-5 védéssel zárt –, ráadásul a védekezés is hagyott kívánnivalót maga után. 

Ezúttal támadásokban is csak hárman ütötték meg az elvárt szintet, ugyanis Klujber Katrin és Emily (Bölk) Vogel a zöld-fehérek találatainak a felét lőtték úgy, hogy utóbbi a nyolc találatát nyolc lövésből érte el, míg ugyanennyi gólhoz Klujbernek 13 kísérletre volt szüksége. A szerb beállós Cvijics pedig a tőle megszokott mentalitásával és négy góljával nagy szerepet játszott abban, hogy a Fradi a hajrá előtt utolérte a dánokat.

A mérkőzés statisztikája

  • lövések/gólok: 50/32 (FTC), illetve 45/34 (Odense)
  • gólok hétméteresből: 5/4, illetve 4/3
  • kiállítások: 6, illetve 8 perc
  • piros lap: 0, illetve 1
  • legeredményesebb játékos: Emily Vogel és Klujber Katrin 8-8 gól, illetve Ingvild Bakkerud 7 gól

– Elöl különösen a szünet után teljesítettünk jól, azzal elégedett vagyok, miközben hátul nem voltunk elég kemények az első harminc perc során, nem találtunk megoldást. A második félidőben már a megfelelő intenzitással játszottunk, az a játékrész jobban alakult. 

Az ellenfél hét a hat elleni támadójátékával voltak gondjaink, mindenképpen javítanunk kell a védekezésünk hatékonyságán

– jelentette ki a mérkőzést követően Jesper Jensen.

Emily Vogel ugyanakkor kijelentette, fokozatosan szokik össze a csapat az új edzővel, de biztos abban, hogy már a második fordulóban javítani fognak a másik fő rivális, a CSM Bucuresti otthonában.

– Nem volt sok különbség a két csapat között a meccsen. Kétszer is visszajöttünk négygólos hátrányból, szóval szomorú vagyok, hogy nem tudtuk megfordítani a meccset. De ez csak az első meccs volt a csoportban, hosszú a szezon, remélhetőleg jövő héten megszerezzük az első győzelmünket – fogalmazott az EHF oldalán az átlövő.

Klujber megkapta a bizalmat, és a nyolc találatával a Fradi egyik legjobbja volt az Odense ellen
Klujber megkapta a bizalmat, és a nyolc találatával a Fradi egyik legjobbja volt az Odense ellen (Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia)

A dánok szerint teljesen megérdemelt győzelmet arattak Érden

Az Odense szakvezetője, Jakob Vestergaard szerint nagyon nehéz és magas színvonalú mérkőzést játszottak a Fradi ellen. Úgy vélte a találkozó után, hogy 

mindkét csapat küszködött védekezésben, sok gól esett, de Jesper Jensenhez hasonlóan kiemelte, mennyire jól működött a hét hat elleni támadójátékuk. 

Hozzátette, kicsit más kézilabdát játszottak, mint az előző idényben, és nagyon fontos volt, hogy idegenben nyerjenek egy olyan jó csapat ellen, mint a Ferencváros.

– Kemény meccs volt, egy nehéz idegenbeli meccs, de örülünk, hogy megőriztük a nyugalmunkat és el tudtuk vinni a két pontot Érdről. Végig vezettünk a meccsen, ám kétszer is visszajött a Fradi, de a végén sikerült nyernünk. Szerintem ez nagyon jó csapatmunka a részünkről, ugyanis esélyt sem adtunk ellenfelünknek a sikerre. Nagyon boldogok vagyunk – nyilatkozta a nemzetközi szövetség hivatalos oldalán Thale Rushfeldt Deila.

Vasárnap a címvédő Győr Dortmundban kezdi meg a kontinentális kupaidényt, mégpedig a kapus Szikora Melindát foglalkoztató Borussia vendégeként, míg a Debrecen egy év kihagyás után Podgoricában, a Buducnost otthonában tér vissza a BL-be.

A Fradi–Odense BL-csoportmeccs összefoglalója:

