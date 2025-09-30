  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Egy kazah csodatini lehet a majd fél napot repülő Real Madrid végzete
Real MadridblSatpajevAlmatiKazahsztán

Egy kazah csodatini lehet a majd fél napot repülő Real Madrid végzete

Egy biztos, azzal senki sem vádolhatja meg a 15-szörös BEK és BL-győztest, hogy pihenten lép majd pályára kedden, a 18.45-kor kezdődő találkozón a kazahsztáni Almatiban. A Real Madrid ráadásul egy hatalmas zakóval a háta mögött érkezik meg a BL-újonc Kajrathoz, hiszen a városi rangadón 5-2-es vereséget szenvedett az Atlético ellen. A királyi klub mindenképpen nyerni szeretne, ám egy 17 éves tini, bizonyos Dastan Satpajev akár szét is zúzhatja a madridiak sikerről szóló álmait.

Molnár László
2025. 09. 30. 5:22
A 17 éves Dastan Satpajev (jobbra) a Sporting után a Real ellen is meg akarja mutatni, nem véletlenül tartják a kazah futball legnagyobb ígéretének Fotó: Europress/AFP/Filipe Amorim Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A spanyol sztárcsapat kedd este, közép-európai idő szerint 18.45-kor a kazah Kajrat Almati otthonában lép pályára – ez helyi idő szerint 21.45-öt jelent –, és ezért 6400 kilométert kellett utaznia, ami repülővel nagyjából mindennel együtt 10-12 órás út. Elsőre, sőt talán másodikra sem kapnánk fel a fejünket a kazah bajnok és a rekordgyőztes Real Madrid összecsapására, de sokan gondolják azt, hogy ez a meccs lesz a spanyolok egyik legnehezebb idegenbeli mérkőzése. Egyrészt a körülmények, másrészt a bizonyítási vágytól fűtött hazaiak miatt. 

A Real Madrid már megismerkedett a kedd esti meccs helyszínével, az edzésen minden Xabi Alonso elképzelései alapján zajlott
A Real Madrid  megismerkedett a keddi meccs helyszínével, az edzésen minden Xabi Alonso elképzelései alapján zajlott. Fotó: Europress/AFP/Vyacheslav Oseledko

A Real Madrid vezetőedzője lapozna a szombat után, csak a győzelem az elfogadató Almatiban

A Marca külön cikkben foglalkozott a Real helyzetével, amelyben leírták, nem csupán az extrém hosszú utazási idő lesz a baj, hanem a háromórás időeltolódás miatt a csapatnak az edzéstervét is módosítania kellett. Fel kellett készülniük például arra, hogy Almatiban – Kazahsztán legnépesebb városa a több mint kétmillió lakosával – ősszel esténként mínuszok is lehetnek, ám ezúttal nem kellett kesztyűt, sálat és sapkát csomagolniuk a spanyoloknak, ugyanis akár még tíz fok is lehet a mérkőzés időpontjában.

A királyi klub vezetőedzője, Xabi Alonso a bajnokságban elszenvedte első vereségét csapata élén, és bizony ez a pofon elég nagyot csattant, miután a városi rangadón beleszaladt a Real egy ötösbe: 5-2-re nyert az Atlético. 

A szakember szerint itt az ideje ezen túllépni, hiszen ha ezen keseregnek a játékosai, bizony újabb meglepetés érheti őket a Kajrat ellen.

– Akár győzelemről, akár vereségről van szó, az érzésnek maximum 24 órán át kell tartania, utána lapoznia kell mindenkinek, ugyanis máris itt a következő feladat. El kellett engednünk a szombati vereséget, és a kedd esti meccsre fókuszálni. Ez most a legfontosabb, különben nagyon fontos pontokat veszíthetünk Almatiban, amit senki sem szeretne – jelentette ki a Marca kérdésére Xabi Alonso a Kajrat elleni találkozót megelőző sajtótájékoztatón.

Az Almatiban található Központi Stadionban 23 ezer szurkoló fantasztikus hangulatot teremt majd a Real ellen
Az Almatiban található Központi Stadionban 23 ezer szurkoló fantasztikus hangulatot teremt majd a Real ellen. Fotó: Reuters/Pavel Mikheyev

A Real szakmai vezetője kijelentette, megközelítőleg 58 napja dolgoznak együtt a játékosokkal, és az egymáshoz való alkalmazkodás folyamata még messze nem ért véget. Véleménye szerint még nincsenek azon a szinten, ahova ő a csapatát elképzeli. Mint elmondta, nem szabad a körülményekkel foglalkozni, hanem a hozzáálláson, a taktikai utasítások betartásán kell javítaniuk a siker érdekében.

Nem lesz egyszerű dolgunk kedden este. Megnéztük a kazahok a meccseit a Celtic és a Sporting ellen, és egy alaposan felkészített csapattal nézünk majd szembe. Több támadási taktikai lehetőséget is alkalmaznak a meccseiken, jól kombinálnak, tiszta elképzeléseik vannak arról, miként érjék el a céljaikat. Igencsak nagy formajavulásra van szükségünk ahhoz, hogy győztesen távozzunk Almatiból

– árulta el Xabi Alonso.

A Real győzelemmel kezdte az idei BL-alapszakaszt:

A kazah csapat leginkább a 17 éves középcsatárában bízik

A Kajrat Almati és szurkolótábora – amely minden bizonnyal megtölti majd a 23 ezer fős stadiont – nem várja feltett kézzel a spanyol sztáralakulatot. Ugyan tisztában vannak azzal, hogy a Real Madrid a találkozó esélyese, de amint a bibliai történetben Dávid legyőzhette Góliátot, a kazah bajnok is valami hasonló meglepetésre készül. Az első találkozójukat a Bajnokok Ligája alapszakaszában 4-1-re elveszítették a portugál Sportinggal szemben, de a hazai debütálást mindenképpen emlékezetessé szeretnék tenni a Kajrat játékosai.

A szurkolók a legtöbbet attól a 17 éves csodacsatártól várják, aki messze a csapat legértékesebb játékosa a maga 1,8 milló eurós értékével, és a jelenlegi idényben a legeredményesebb játékosa a Kajratnak. Ő nem más, mint Dastan Satpajev, aki a Transfermarkt információja alapján 2026 nyarán 2,4 millió eurós vételárért cserébe csatlakozik a Chelsea gárdájához.

Satpajev statisztikája

  • Kazah ifjúsági bajnokság: 28 meccs, 27 gól, 9 gólpassz
  • Kazah felnőtt bajnokság: 23 meccs, 11 gól, 7 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 1 meccs
  • BL-selejtező: 7 meccs, 3 gól, 1 gólpassz
  • Kazah Kupa: 2 meccs, 1 gól
  • összesen: 61 meccs, 42 gól, 17 gólpassz

Satpajev az idei Bajnokok Ligája kiírásának selejtezőiben betalált a szlovén NK Olimpija Ljubjanának, a finn KuPS-nak, valamint a szlovák Slovannak. Csatártársai is életveszélyesek, hiszen a portugál Jorginho ebben a szezonban 8-8 gólt szerzett és gólpasszt adott, míg a két brazil center, Ricardinho és Edmilson eddig 3-3 találatot jegyez.

Dastan Satpajev már 17 évesen letette már a névjegyét, a BL-selejtezőkön három gólt lőtt
Dastan Satpajev (balra) már 17 évesen letette a névjegyét, a BL-selejtezőkön három gólt lőtt. Fotó: Europress/AFP/Filipe Amorim

A kezdőcsapatokban nem várható meglepetés, Vini Jr. megint kispados lehet

Úgy néz ki, a Real Madrid védelme a spanyol edző irányítása alatt is rendkívül sérülékeny. Trent Alexander-Arnold még a Marseille elleni BL-meccsen sérült meg, és november végéig kidőlt, az őt váltó Dani Carvajal a franciák ellen piros lapot szedett össze – míg hétvégén hetekre megsérült. A belső hátvéd poszton sem jobb a helyez, Antonio Rüdiger még a szeptemberi válogatott szünetben dőlt ki három hónapra, míg a brazil Éder Militao két keresztszalag-szakadás után az Atlético ellen idő előtt hagyta el a pályát. A spanyol lapok szerint Vinícius Jr. ismételten csak a kispadon hallhatja majd a kezdő sípszót.

A várható kezdőcsapatok

  • Kajrat Almati: Kalmurza – Tapalov, Martinovics, Szorokin, Mata – Kasabulat, Arad – Mrinszkij, Monteiro, Gromiko – Satpajev.
  • Real Madrid: Courtois – Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García – Valverde, Camavinga – Mastantuono, Bellingham, Rodrygo – Mbappé.

A Kajrat Almati éppen Satpajev góljával győzte le a BL-főtábla felé vezető úton a Slovant:

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló:

kedd:

  • Atalanta (olasz)–Club Brugge (belga) 18.45
  • Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 18.45
  • Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh) 21.00
  • Chelsea (angol)–Benfica (portugál) 21.00
  • Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 21.00
  • Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol) 21.00
  • Olympique Marseille (francia)–Ajax Amsterdam (holland) 21.00
  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 21.00
  • Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) 21.00

szerda:

  • Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 18.45
  • Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 18.45
  • Arsenal (angol)–Olimpiakosz (görög) 21.00
  • Bayer Leverkusen (német)–PSV Eindhoven (holland) 21.00
  • Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 21.00
  • SSC Napoli (olasz)–Sporting Lisboa (portugál) 21.00
  • AS Monaco (francia)–Manchester City (angol) 21.00
  • Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00
  • FC Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.