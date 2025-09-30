Egy kazah csodatini lehet a majd fél napot repülő Real Madrid végzete

A spanyol sztárcsapat kedd este, közép-európai idő szerint 18.45-kor a kazah Kajrat Almati otthonában lép pályára – ez helyi idő szerint 21.45-öt jelent –, és ezért 6400 kilométert kellett utaznia, ami repülővel nagyjából mindennel együtt 10-12 órás út. Elsőre, sőt talán másodikra sem kapnánk fel a fejünket a kazah bajnok és a rekordgyőztes Real Madrid összecsapására, de sokan gondolják azt, hogy ez a meccs lesz a spanyolok egyik legnehezebb idegenbeli mérkőzése. Egyrészt a körülmények, másrészt a bizonyítási vágytól fűtött hazaiak miatt.

A Real Madrid megismerkedett a keddi meccs helyszínével, az edzésen minden Xabi Alonso elképzelései alapján zajlott. Fotó: Europress/AFP/Vyacheslav Oseledko

A Real Madrid vezetőedzője lapozna a szombat után, csak a győzelem az elfogadató Almatiban

A Marca külön cikkben foglalkozott a Real helyzetével, amelyben leírták, nem csupán az extrém hosszú utazási idő lesz a baj, hanem a háromórás időeltolódás miatt a csapatnak az edzéstervét is módosítania kellett. Fel kellett készülniük például arra, hogy Almatiban – Kazahsztán legnépesebb városa a több mint kétmillió lakosával – ősszel esténként mínuszok is lehetnek, ám ezúttal nem kellett kesztyűt, sálat és sapkát csomagolniuk a spanyoloknak, ugyanis akár még tíz fok is lehet a mérkőzés időpontjában.

A királyi klub vezetőedzője, Xabi Alonso a bajnokságban elszenvedte első vereségét csapata élén, és bizony ez a pofon elég nagyot csattant, miután a városi rangadón beleszaladt a Real egy ötösbe: 5-2-re nyert az Atlético.

A szakember szerint itt az ideje ezen túllépni, hiszen ha ezen keseregnek a játékosai, bizony újabb meglepetés érheti őket a Kajrat ellen.

– Akár győzelemről, akár vereségről van szó, az érzésnek maximum 24 órán át kell tartania, utána lapoznia kell mindenkinek, ugyanis máris itt a következő feladat. El kellett engednünk a szombati vereséget, és a kedd esti meccsre fókuszálni. Ez most a legfontosabb, különben nagyon fontos pontokat veszíthetünk Almatiban, amit senki sem szeretne – jelentette ki a Marca kérdésére Xabi Alonso a Kajrat elleni találkozót megelőző sajtótájékoztatón.

Az Almatiban található Központi Stadionban 23 ezer szurkoló fantasztikus hangulatot teremt majd a Real ellen. Fotó: Reuters/Pavel Mikheyev

A Real szakmai vezetője kijelentette, megközelítőleg 58 napja dolgoznak együtt a játékosokkal, és az egymáshoz való alkalmazkodás folyamata még messze nem ért véget. Véleménye szerint még nincsenek azon a szinten, ahova ő a csapatát elképzeli. Mint elmondta, nem szabad a körülményekkel foglalkozni, hanem a hozzáálláson, a taktikai utasítások betartásán kell javítaniuk a siker érdekében.

Nem lesz egyszerű dolgunk kedden este. Megnéztük a kazahok a meccseit a Celtic és a Sporting ellen, és egy alaposan felkészített csapattal nézünk majd szembe. Több támadási taktikai lehetőséget is alkalmaznak a meccseiken, jól kombinálnak, tiszta elképzeléseik vannak arról, miként érjék el a céljaikat. Igencsak nagy formajavulásra van szükségünk ahhoz, hogy győztesen távozzunk Almatiból

– árulta el Xabi Alonso.