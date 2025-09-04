Robert LewandowskiLengyelországHollandiavb-selejtező

Robert Lewandowski megnyerte a maga harcát, szlovák kortársa is támadások kereszttüzében

Az ötödik játéknappal folytatódnak a 2026-os világbajnokság európai selejtezői. Bizonyos csapatok már négy mérkőzést játszottak, mások csak csütörtökön debütálnak, Robert Lewandowski pedig visszatérhet a lengyel válogatottba, amelyre minden bizonnyal roppant nehéz mérkőzés vár majd Hollandiában.

Robert Lewandowski távolmaradása nem tartott sokáig. Fotó: NurPhoto/Marcin Golba
Tizenkét csoportban zajlanak a jövő évi labdarúgó-vb európai selejtezői, ám miközben többen is már az ötödik meccsre készülnek, van, aki a legelsőre. A csütörtöktől vasárnapig tartó ötödik játéknapon, mindjárt csütörtökön Németország és Spanyolország is megkezdi szereplését, Robert Lewandowski pedig 158 válogatottsággal a háta mögött, két kihagyott találkozó után öltheti magára újra a lengyel címeres mezt.

Robert Lewandowski (piros-kékben) a Barcelona mellett immáron a lengyel válogatottban is újra játéklehetőséget kaphat
Robert Lewandowski (piros-kékben) a Barcelona mellett immáron a lengyel válogatottban is újra játéklehetőséget kaphat. (Fotó: NurPhoto/Alberto Gardin)

 

Miért is maradt távol a válogatottól Robert Lewandowski?

A lengyelek 37 esztendős sztárja, Robert Lewandowski 2008 óta tagja a nemzeti csapatnak, melyet évek óta csapatkapitányként is szolgált. A júniusi, Moldova elleni felkészülési meccsről, valamint a finnek ellen 2-1-re elveszített vb-kvalifikációs meccsről azonban hiányzott.

Belső feszültség állt Lewandowski távolmaradásának hátterében. A Barcelona támadója júniusban kijelentette: amíg az őt a csapatkapitányi posztról leváltó Michal Probierz a szövetségi kapitány, nem szerepel a nemzeti együttesben. 

Az ügy végül hamar megoldódott, mert a tréner napokon belül lemondott posztjáról, a helyére kinevezett Jan Urban pedig az őszi meccsek előtt meghívót küldött Lewandowskinak is, aki megerősítette: a világbajnoki selejtezőkön újra a lengyel labdarúgó-válogatott rendelkezésére áll.

A lengyeleknek szüksége is lesz a Lewandowski által jelentett pluszra, ugyanis a világbajnoki selejtező G csoportjában három meccsen szerzett hat ponttal jelenleg a harmadik helyen állnak a finnek és a hollandok mögött. Lengyelország csütörtökön a két meccs után hibátlan, még gólt sem kapott Hollandia vendégeként folytatja szereplését.

 

Új fejezetet nyitnának a németek, Pekárík miatt vitatkoznak a szlovákok

Két csoportban is csak csütörtökön veszi kezdetét a küzdelem a világbajnokságért. Az egyik ilyenben, az A jelölésűben szerepel a négyszeres vb-győztes Németország, amely csütörtök este, Pozsonyban a szlovák csapat vendégeként szerepel. Emellett Luxemburg Észak-Írországot fogadja.

A pozsonyi Slovan stadionja készen áll a szlovák csapat németek elleni selejtezőjére
A pozsonyi Slovan stadionja készen áll a szlovák csapat németek elleni selejtezőjére (Fotó: DPA/Christian Charisius/DPA)

A szlovákok és a németek viszonylag régen, a 2016-os, franciaországi Európa-bajnokság csoportszakaszában találkoztak egymással legutóbb, akkor, Lille-ben Németország könnyedén nyert 3-0-ra. Azóta mindkét együttes háza táján rengeteg minden történt, a német válogatott például ott volt a Nemzetek Ligája előző kiírásának júniusi, németországi rendezésű végjátékában is. Sok öröme nem volt a hazai rendezésű tornában a házigazdának, amely az elődöntőben Portugáliától 2-1-re, majd a harmadik helyért játszott meccsen Franciaországtól 2-0-ra kapott ki.

Folyamatosan fejlődnünk kell, hogy készen álljunk a jövő évi nagy tornára, ahol sikeresek lehetünk

 – nyilatkozta optimistán a német hátvéd, Jonathan Tah.

A szlovákoknál pedig az vált ki országos léptékű szakmai vitát, hogy 135-szörös válogatott legendának, Peter Pekáríknak vajon helye van-e még a nemzeti csapatban, hiszen az új idényt a Hertha tartalékcsapatában, a német negyedosztályban kezdte meg.

A szintén csütörtökön induló E csoport tagja 2010 világbajnoka, Spanyolország, amely Bulgária otthonában kezd. Ebben a négyesben még Georgia–Törökország mérkőzést rendeznek.

A vb-selejtezők csütörtöki programja

A csoport

  • Szlovákia–Németország 20.45 (tv: Spíler 1)
  • Luxemburg–Észak-Írország 20.45

E csoport

  • Georgia–Törökország 18.00 (tv: Spíler 2)
  • Bulgária–Spanyolország, Szófia 20.45 (tv: Spíler 2)

G csoport

  • Litvánia–Málta 18.00 (tv: Spíler 1)
  • Hollandia–Lengyelország, Rotterdam 20.45 (tv: Arena4)
    Az állás: 1. Finnország 7 pont/4 mérkőzés, 2. Hollandia 6/2 (10-0), 3. Lengyelország 6/3 (4-2), 4. Litvánia 2/3, 5. Málta 1/4

J csoport

  • Kazahsztán–Wales 16.00 
  • Liechtenstein–Belgium 20.45
    Az állás: 1. Észak-Macedónia 8 pont/4 mérkőzés, 2. Wales 7/4, 3. Belgium 4/2, 4. Kazahsztán 3/3, 5. Liechtenstein 0/3

 

