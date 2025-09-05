Embertelen rendőrség: nyolc órán át hallgatták ki a sportolót

A 39 éves Shikhar Dhawant azért idézték be, mert egy illegális pénzmosási ügyben gyanúsítják részvétellel, ráadásul mindez egy olyan fogadási applikáción történt meg, amely szintén illegális. A történtek nagy vihart kavartak Indiában.

Shikhar Dhawan nyolc órán át ült a rendőrségen

Azt azonban kevesen hitték, hogy ez a kihallgatás nyolc órán keresztül zajlik majd. A 39 éves volt játékosról azt lehetett tudni, hogy korábban üzleti kapcsolatban állt azzal a céggel, amelyet most illegálisnak minősítettek az indiai hatóságok. A hatóságok több ehhez hasonló esetet vizsgálnak. Az illegális fogadási oldal sok embert csapott be, hatalmas összegű adócsalást követtek el. A múlt hónapban Suresh Raina korábbi krikettjátékost hallgatták ki, de a következő hetekben újabb sportolók kerülnek majd sorra.

Közben Indiában azonnali hatállyal betiltották az illegális online fogadási oldalakat és az ezeken keresztül elérhető szerencsejátékokat. Az ügy sok embert érint, mert egy felmérés szerint Indiában 22 millió ember rendszeres felhasználója ezeknek az illegális oldalaknak. Indiában az online fogadási piac évente 100 milliárd dolláros forgalmat bonyolít le.





