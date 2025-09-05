Megölték a világ legnagyobb sportkalóz oldalát

A Kreativitásért és Szórakoztatásért Szövetség (Alliance for Creativity and Entertainment) szerdai bejelentése szerint sikerült elérniük, hogy a tavaly több mint 1,6 milliárd látogatót fogadó Streameast bezárjon, a sportkalózoldal számos élő sportesemény, köztük Premier League-, Forma–1- és MLB-közvetítések illegális streamjeit szolgáltatta – derült ki a BBC oldaláról.

A sportkalózoldalak a szurkolókat is veszélynek teszik ki (Fotó: JOSEPH EID / AFP)

A sportkalózoldal vége

A sportközvetítési jogok piaca óriási: tavaly a világméretű médiajogdíjak összértéke átlépte a 60 milliárd dollárt. A jogdíjak drágulása – amit végső soron a szurkolóknak kell megfizetniük –, valamint az, hogy több különböző szolgáltatásra kell előfizetniük, sokakat illegális streamekhez terelt. Az ACE szerint a Streameast forgalmának nagy része az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból, Kanadából, a Fülöp-szigetekről és Németországból érkezett.

A The Athletic arról számolt be, hogy a kairói rendőrség El-Sheikh Zaid városában őrizetbe vett két férfit szerzői jogsértés gyanújával. A rajtaütés során lefoglaltak laptopokat, mobiltelefonokat, készpénzt és bankkártyákat, amelyeket az oldalak működtetésére használtak. A hatóságok azt is felfedezték, hogy az üzemeltetők az Egyesült Arab Emírségekben működő fedőcégen keresztül mostak tisztára mintegy 4,9 millió fontnyi hirdetési bevételt 2010 óta, valamint 150 ezer font értékű kriptovalutát is lefoglaltak.

A sportkalózoldalak értékeket szívnak el a sporttól

A DAZN sportstreaming platform operatív igazgatója, Ed McCarthy üdvözölte az akciót.

Ez a bűnszervezet minden szinten értéket szívott el a sporttól, miközben veszélynek tette ki a szurkolókat világszerte

– mondta el Ed McCarthy. A Streameast oldalakra tévedő felhasználókat mostantól egy ACE-oldalra irányítják át, ahol a legális sportközvetítési lehetőségeket ajánljanak a számukra.

A DAZN sportstreaming platform operatív igazgatója örült annak, hogy felszámolták a sportkalózoldalt (Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto)

A Midia Research szórakoztatóipari elemzője, Ben Woods szerint bár az oldal bezárása a közvetítők számára győzelem, a sportkalózkodás elleni harcban ez csak „egy újabb kör a vakondirtó játékban”. A legális közvetítések magas ára csak egy része annak a folyamatnak, amely továbbra is az illegális streamek felé tereli az embereket. A fiatalabb generációk közben hozzászoktak, hogy a közösségi médián keresztül ingyen férnek hozzá tartalmakhoz, miközben sokuknak nincs anyagi biztonsága vagy állandó jövedelme ahhoz, hogy előfizessenek.

A kalózok elleni közvetlen fellépés csak egy része a megoldásnak. Csak akkor csökkenhet ez a probléma a nagy sportligák számára, ha a sportközvetítésekhez való hozzáférést szélesebb körben és elérhetőbbé teszik

– hangsúlyozta Woods.