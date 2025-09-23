  • Magyar Nemzet
Budapesten villant meg a magyar sportoló, aki meg sem állna az olimpiáig

Farkas Balázs a negyeddöntőben búcsúzott a Budapest Squash Open PSA World Tour-versenyen. A magyar fallabdázó egyik szeme sír, a másik nevet a kiesése után. A további célok egyértelműek, mióta kiderült, hogy a squash is bekerült a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjába.

2025. 09. 23.
Farkas Balázs a Budapest Squash Openen Forrás: PSA Budapest Squash Open
Hazai pályán ritkán történik meg, hogy a világ élmezőnye felvonul – Farkas Balázs most ennek részese lehetett, a budapesti fallabda PSA World Tour-versenyen beverekedte magát a legjobb nyolc közé. Bár a negyeddöntőben 3-2-re alulmaradt Cukue Riunoszukéval szemben, teljesítménye túlmutatott az egyszerű eredményen.

Nagy céljai vannak Farkas Balázsnak a Budapest Squash Openen való kiesése után
Nagy céljai vannak Farkas Balázsnak a kiesése után a Budapest Squash Openen. Forrás: PSA Budapest Squash Open

Farkas Balázs szoros meccsen kapott ki

– Egy picit jobb szájízzel zárom az idei tornát, mint egy évvel korábban – mondta a mérkőzés után. – Tavaly a legjobb nyolcba jutásért buktam el, most pedig egy nagyon szoros, 76 perces mérkőzésen sikerült legyőznöm a francia ellenfelemet, és ma is egy maratoni, 3-2-es meccset játszottam a japán ellen. Nyilván most csalódott vagyok, de nagyon örülök, hogy sikerült a legjobb nyolcba bejutnom. Úgy érzem, hogy mindenki, aki kilátogatott és szurkolt nekem, igazán jó mérkőzést láthatott.

Szavai mögött ott a tapasztalat: két hosszú, kiélezett találkozó, amelyek nem csak statisztikát jelentenek. – Szívemet-lelkemet otthagytam a pályán, próbáltam mindvégig visszakapaszkodni. A japán a negyedik szettől kezdve jobban dominált, és már nem tudtam visszajönni.

A verseny tanulsága világos: ma már nüanszok döntenek. 

Szerintem a legfontosabb, hogy a szív és az akarat mindig ott legyen. Ezen a szinten mindenki tud ütni, mindenki fitt, mindenki taktikus, így mélyre kell ásni, és minden pontért meg kell dolgozni. Minden labdát úgy kell kezelni, mintha meccslabda lenne – nincs elveszett labda. Ha folyamatosan így dolgozunk, annak előbb-utóbb meglesz a gyümölcse.

Farkasnak – Cukue Riunoszuke ellen – ez volt az első hivatalos PSA-tétmeccse. – Még soha nem játszottam ellene PSA-mérkőzést, de régóta figyeljük egymást, hiszen hasonló a világranglista-helyezésünk. Múlt héten Egyiptomban edzőmeccseztünk: egyszer ő nyert, egyszer én. Ezért is lett ezúttal ilyen szoros, 3-2. Nagyon fair játékos, ő is mindent kiadott magából a pályán – csalódott vagyok az eredmény miatt, de jó élményekkel megyek tovább.

Az elmúlt időszak sikerei, köztük a Világjátékokon szerzett ezüstérem egyértelmű motivációt adnak. – Óriási önbizalomnövelő volt az az ezüst. Nem számítottam rá, hogy érmet szerzek Csengtuban, de amikor bejutottam a négy közé, hatalmas öröm volt. A döntőben egy top 10-es játékostól kaptam ki – ez egy olyan eredmény, ami a legfelső polcomra kerül. Most már tudják, hogy számolni kell velem.

 

A squash bekerült az olimpiai programba

Mindez a jövőre is hatással van: a squash 2028-as olimpiai bemutatkozása új célt ad.

Az, hogy a squash ott lesz Los Angelesben, óriási motiváció. Minden játékos végső álma, hogy ott lehessen – én is eköré építem a következő éveimet. A kvalifikáció pontos rendszere még nem ismert, de biztosan hatalmas csata lesz a 16 fős főtábláért. Addig minden tornán azon dolgozom, hogy a legjobb formámat hozzam, és ranglistapontokat szerezzek.

A felkészülés ennek megfelelően mostantól még tudatosabb lesz: precízen ütemezett regeneráció, célzott erőnléti edzések és mentális tréningek kellenek ahhoz, hogy a legvégén is sikerüljön felülkerekedni. – A mezőny egyre erősebb, de ha minden pontért ugyanolyan elszántan küzdünk, mint eddig, a nemzetközi áttörés reális esély.

A budapesti szereplés így egyszerre jelentett mérföldkövet és tanulási lehetőséget: megmutatta, hogy az alapok rendben vannak, de a következő lépéshez még több tudatosság és mentális erő kell. A közönség látta a harcot, a játékos érzi a feladatot – a cél pedig egyértelmű: folyamatos építkezés, ranglistapontok, kvalifikációs csaták és végül a nagy álom, az olimpiai szereplés.

Fallabda, PSA World Tour – Budapest

Nyolcaddöntő:
Farkas Balázs–Toufik Mekhalfi (francia) 3-1 (10-12, 11-6, 11-8, 12-10)
Negyeddöntő:
Cukue Riunoszuke (japán)–Farkas Balázs 3-2 (11-6, 7-11, 11-13, 11-8, 11-4)

 

 

