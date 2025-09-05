Rendkívüli

Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

Hriszto SztoicskovBulgáriaLuis de la FuenteLamine YamaltSpanyolország

Sztoicskov beismerte, hogy butaságokat állított Lamine Yamalról

Spanyolország magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott Bulgária vendégeként a 2026-os világbajnoki selejtezősorozat nyitófordulójában. A találkozót megelőzően Hriszto Sztoicskov, a bolgár futball ikonja még könnyelműen arról beszélt, hogy a 17 éves Lamine Yamalt könnyű megállítani. A mérkőzés után azonban kénytelen volt beismerni: a spanyolok klasszisai túl nagy falatnak bizonyultak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 11:23
Hriszto Sztoicskov mindig is szeretett szerepelni Fotó: VANESSA CARVALHO Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Lamine? Könnyű megállítani. Meg kell akadályozni, hogy befelé induljon, a szélre szorítva más játékos – a Bulgária–Spanyolország vb-selejtező meccs előtt a korábbi aranylabdás Hriszto Sztoicskov kissé könnyelműen így fogalmazott Lamine Yamalról. A Barcelona egykori aranylabdás klasszisa, aki manapság is nagyon népszerű Spanyolországban, hozzátette: – Olyan taktikára van szükségünk, amely nem ad teret Nico Williamsnek, Yamalnak, Dani Olmónak, Pedrinek és a szélső védőknek… Ha Bulgária kompakt, Spanyolország nincs hozzászokva, hogy az ellenfél nem ad nekik teret vagy lehetőséget támadásra. Így meglepetés is bekövetkezhet.

Ez a kép sem arról árulkodik, hogy a bolgárok meg tudák volna állítani Lamine Yamalt a vb-selejtezőn. Hriszto Sztoicskov beismerte a tévedését.
Ez a kép sem arról árulkodik, hogy a bolgárok meg tudták volna állítani Lamine Yamalt a vb-selejtezőn. Hriszto Sztoicskov beismerte a tévedését. Fotó: AFP

 

Nyomasztó spanyol fölény Szófiában

A találkozó azonban egyáltalán nem igazolta Sztoicskov szavait. Nincs ebben semmi újdonság persze, Sztoicskov a Ludogorec–FTC BL-selejtező előtt is bátran osztotta meg a véleményét. A spanyol válogatott már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát: a támadások gyorsasága, a középpálya dominanciája és a szélek hatékony használata teljesen felőrölte a bolgár csapatot.

A mérkőzés külön érdekessége volt, hogy Dani Carvajal és Rodri hosszabb sérülés után csereként visszatérhetett a válogatottba. Lamine Yamalt elővigyázatosságból Luis de la Fuente szövetségi kapitány a 79. percben kisebb hátprobléma miatt lecserélte.

A gólszerzők között ott volt Mikel Oyarzabal is, aki a legutóbbi világbajnokságról lemaradt, az Eb-n viszont már ott volt a válogatottban, s ismét megmutatta, hogy fontos láncszeme a csapatnak.

 

Sztoicskov beismerése: Ez a valóság

A mérkőzés után a Sztoicskov jóval szerényebb hangot ütött meg: – Azt hiszem, a fiúk már az első 15-20 percben érezték a spanyol csapat erejét, de ez a valóság. Nem haragudhatunk rájuk, ezek csak a lehetőségek ebben a szakaszban. Voltak dolgok, amik tetszettek, különösen a második félidő. Hinniük kell abban, hogy többre is képesek.

A bolgár legenda megköszönte a közönségnek, hogy végig a bolgár válogatott mellett állt, ami szintén biztató a jövőre nézve.

 

Luis de la Fuente elégedett, de a törökök ellen jön a java

A spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente elégedetten értékelte együttese bemutatkozását: – Nagyon jó első félidőt játszottunk, amellyel eldöntöttük a meccset. A másodikban sem akartunk visszavenni a tempóból, de a bolgár válogatott feljavult, és átvette az irányítást. Cél volt, hogy Rodri és Carvajal visszatérjenek. Nem ajándékba kapták, hanem mert megérdemelték.

Spanyolország a második fordulóban is idegenben, Törökország vendégeként szerepel. Ha vasárnap is nyer, akár már vb-résztvevőnek tekinthető.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.