Sztoicskov beismerte, hogy butaságokat állított Lamine Yamalról

– Lamine? Könnyű megállítani. Meg kell akadályozni, hogy befelé induljon, a szélre szorítva más játékos – a Bulgária–Spanyolország vb-selejtező meccs előtt a korábbi aranylabdás Hriszto Sztoicskov kissé könnyelműen így fogalmazott Lamine Yamalról. A Barcelona egykori aranylabdás klasszisa, aki manapság is nagyon népszerű Spanyolországban, hozzátette: – Olyan taktikára van szükségünk, amely nem ad teret Nico Williamsnek, Yamalnak, Dani Olmónak, Pedrinek és a szélső védőknek… Ha Bulgária kompakt, Spanyolország nincs hozzászokva, hogy az ellenfél nem ad nekik teret vagy lehetőséget támadásra. Így meglepetés is bekövetkezhet.

Ez a kép sem arról árulkodik, hogy a bolgárok meg tudták volna állítani Lamine Yamalt a vb-selejtezőn. Hriszto Sztoicskov beismerte a tévedését. Fotó: AFP

Nyomasztó spanyol fölény Szófiában

A találkozó azonban egyáltalán nem igazolta Sztoicskov szavait. Nincs ebben semmi újdonság persze, Sztoicskov a Ludogorec–FTC BL-selejtező előtt is bátran osztotta meg a véleményét. A spanyol válogatott már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát: a támadások gyorsasága, a középpálya dominanciája és a szélek hatékony használata teljesen felőrölte a bolgár csapatot.

A mérkőzés külön érdekessége volt, hogy Dani Carvajal és Rodri hosszabb sérülés után csereként visszatérhetett a válogatottba. Lamine Yamalt elővigyázatosságból Luis de la Fuente szövetségi kapitány a 79. percben kisebb hátprobléma miatt lecserélte.

A gólszerzők között ott volt Mikel Oyarzabal is, aki a legutóbbi világbajnokságról lemaradt, az Eb-n viszont már ott volt a válogatottban, s ismét megmutatta, hogy fontos láncszeme a csapatnak.

Sztoicskov beismerése: Ez a valóság

A mérkőzés után a Sztoicskov jóval szerényebb hangot ütött meg: – Azt hiszem, a fiúk már az első 15-20 percben érezték a spanyol csapat erejét, de ez a valóság. Nem haragudhatunk rájuk, ezek csak a lehetőségek ebben a szakaszban. Voltak dolgok, amik tetszettek, különösen a második félidő. Hinniük kell abban, hogy többre is képesek.

A bolgár legenda megköszönte a közönségnek, hogy végig a bolgár válogatott mellett állt, ami szintén biztató a jövőre nézve.

Luis de la Fuente elégedett, de a törökök ellen jön a java

A spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente elégedetten értékelte együttese bemutatkozását: – Nagyon jó első félidőt játszottunk, amellyel eldöntöttük a meccset. A másodikban sem akartunk visszavenni a tempóból, de a bolgár válogatott feljavult, és átvette az irányítást. Cél volt, hogy Rodri és Carvajal visszatérjenek. Nem ajándékba kapták, hanem mert megérdemelték.