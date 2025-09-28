Bokszolóból lett titkárnő, aki az írógép helyett a ringben ír sporttörténelmet

Nem sok olyan ökölvívó-esemény van manapság Magyarországon és világszerte, amelyről hiányozna a korábbi magyar bajnok ökölvívó és kick-box versenyző. Szűcs Veronika még az 1990-es évek közepén került kapcsolatba a boksszal, és 1996-ban gondolt egy merészet, és elindult a hazánkban első alkalommal kiírt női országos bajnokságon, melyen azonnal meg is nyerte az 54 kilósok versenyét. Ez volt az első pillanat, amikor elkezdte írni a sportág aranykönyvében a saját történetét, és ez a fejezet egyre több oldalból áll. És hol van még a vége…!

Szűcs Veronika a világ egyik, ha nem a legjobb amatőr bokszbírója Fotó: IBA

Szűcs Veronika a ringben érezte át, milyen lehetett Hámori Lucának Heliffel megküzdenie

Egy évvel később, 1997-ben újra döntőbe került, ám ezúttal meg kellett elégednie az ezüstéremmel, ugyanis a döntőben mintha Imane Heliffel küzdött volna.

– Párizsban, amikor Hámori Luca bokszolt Heliffel, azonnal beugrott az a bizonyos döntő. Emlékszem, a meccs végén, amikor nagy nehezen megtaláltam a saját sarkom, azonnal megkérdeztem az edzőmet, hogy nem a férfidöntőre léptem-e a ringbe, mert akkorákat kaptam, hogy alig bírtam állva maradni – elevenítette fel lapunknak Szűcs Veronika.

Amíg azonban a párizsi olimpia legnagyobb botrányát okozó algériai lassan kikopik az ökölvívásból, addig Veronika csillaga egyre fényesebben ragyog.

Szűcs Veronika eddigi pályafutásának csúcsa, a történelmi első női olimpiai döntő Londonban Fotó: Reuters

A pécsi Európa-bajnoksággal kezdődött, a londoni olimpián csúcsosodott ki a bírói pályafutása

A boksz mellett azonnal elkezdett foglalkozni a bíráskodással is, és az itthon letett bírói vizsgát követően 2000-re már megvolt a nemzetközi minősítése is. Ezt követően 2003-ban, újoncként már döntőn bíráskodhatott a Pécsen rendezett női Európa-bajnokságon. Innentől pedig nem volt megállás: meredeken ívelt felfelé a pályafutása, és mára a világ egyik legjobb, ha nem a legjobb női ökölvívóbírójaként tartják számon. Jelenleg annak a szűk, háromcsillagos bírói elitnek a tagja, amely a ringben és mellette is a legmagasabb kategóriát képviseli, mondhatnánk igazi, felső polcos szakember.

Szűcs Veronika bírói pályafutásának legfontosabb állomásai két olimpia (2012, 2024) Londonban az első női olimpiai döntő ringbírója

Párizsban több elődöntő ringbírója, egy döntőnek a pontozója kilenc világbajnokság (női és férfi) női döntők: 2006, 2025 (bíróként), 2025 (pontozóként)

férfidöntő: 2017 (bíróként)

19 Európa-bajnokság

Ázsia- és Afrika-játékok

az amerikai kontinens világbajnoki kvalifikációs tornája

Afrika és Ázsia olimpiai kvalifikációs versenye

félprofi WSB-gálák, IBA Bajnokok éjszakája

bíróként vezetett meccset Anthony Joshuának, míg pontozott Olekszandr Usziknak és Vaszil Lomacsenkónak (valamennyien olimpiai bajnokok)

2006-ban már vb-döntőt vezethetett a női világbajnokságon Újdelhiben – ekkor mindössze 28 éves volt –, majd 2012-ben felért a csúcsra. A londoni olimpián a történelem első női olimpiai döntőjét vezette: az 51 kg-os fináléban a brit Nicola Adams és a kínai Ren Can-can bokszolt egymással, amit Adams nyert meg 16-7-es pontozással, majd még három fináléban pontozóként is dolgozhatott. 2017-ben ismét lépett egy nagyot, hiszen hölgy létére a hamburgi világbajnokságon férfifinálét is rábíztak. Majd jött a félprofi WSB – itt öt menetet bokszoltak a bunyósok három helyett –, ahol szintén döntőt vezetett, végül tavaly a párizsi olimpián több elődöntőben és egy döntőben pontozhatott.