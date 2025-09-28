  • Magyar Nemzet
Bokszolóból lett titkárnő, aki az írógép helyett a ringben ír sporttörténelmet

Noha a világ legjobb női bokszbírójaként vezetett már olimpiai és világbajnoki döntőt, volt magyar bajnok, mégis egy nagyvállalatnál dolgozik titkárnőként, és az éves rendes szabadsága terhére tudja csak elvállalni a különböző bírói megbízásokat. Szűcs Veronika többször írt már sporttörténelmet mérkőzésvezetőként – ő vezette a női ökölvívás első olimpiai döntőjét a 2012-es nyári játékokon, vagy 2017-ben első magyar nőként férfi-vb-döntőt kapott –, amit a nemrég véget ért liverpooli világbajnokságon ismét megfejelt azzal, hogy első hazai bíróként két fináléban is ott volt a ringben.

Molnár László
2025. 09. 28. 6:40
Szűcs Veronika az első magyar nő lehet, aki három olimpián is ott lehet bokszbíróként
Szűcs Veronika az első magyar nő lehet, aki három olimpián is ott lehet bokszbíróként Forrás: World Boxing
Nem sok olyan ökölvívó-esemény van manapság Magyarországon és világszerte, amelyről hiányozna a korábbi magyar bajnok ökölvívó és kick-box versenyző. Szűcs Veronika még az 1990-es évek közepén került kapcsolatba a boksszal, és 1996-ban gondolt egy merészet, és elindult a hazánkban első alkalommal kiírt női országos bajnokságon, melyen azonnal meg is nyerte az 54 kilósok versenyét. Ez volt az első pillanat, amikor elkezdte írni a sportág aranykönyvében a saját történetét, és ez a fejezet egyre több oldalból áll. És hol van még a vége…!

Szűcs Veronika a világ egyik, ha nem a legjobb amatőr bokszbírója
Szűcs Veronika a világ egyik, ha nem a legjobb amatőr bokszbírója     Fotó: IBA

Szűcs Veronika a ringben érezte át, milyen lehetett Hámori Lucának Heliffel megküzdenie

Egy évvel később, 1997-ben újra döntőbe került, ám ezúttal meg kellett elégednie az ezüstéremmel, ugyanis a döntőben mintha Imane Heliffel küzdött volna.

– Párizsban, amikor Hámori Luca bokszolt Heliffel, azonnal beugrott az a bizonyos döntő. Emlékszem, a meccs végén, amikor nagy nehezen megtaláltam a saját sarkom, azonnal megkérdeztem az edzőmet, hogy nem a férfidöntőre léptem-e a ringbe, mert akkorákat kaptam, hogy alig bírtam állva maradni – elevenítette fel lapunknak Szűcs Veronika.

Amíg azonban a párizsi olimpia legnagyobb botrányát okozó algériai lassan kikopik az ökölvívásból, addig Veronika csillaga egyre fényesebben ragyog. 

Szűcs Veronika eddigi pályafutásának csúcsa, a történelmi első női olimpiai döntő Londonban
Szűcs Veronika eddigi pályafutásának csúcsa, a történelmi első női olimpiai döntő Londonban     Fotó: Reuters

A pécsi Európa-bajnoksággal kezdődött, a londoni olimpián csúcsosodott ki a bírói pályafutása

A boksz mellett azonnal elkezdett foglalkozni a bíráskodással is, és az itthon letett bírói vizsgát követően 2000-re már megvolt a nemzetközi minősítése is. Ezt követően 2003-ban, újoncként már döntőn bíráskodhatott a Pécsen rendezett női Európa-bajnokságon. Innentől pedig nem volt megállás: meredeken ívelt felfelé a pályafutása, és mára a világ egyik legjobb, ha nem a legjobb női ökölvívóbírójaként tartják számon. Jelenleg annak a szűk, háromcsillagos bírói elitnek a tagja, amely a ringben és mellette is a legmagasabb kategóriát képviseli, mondhatnánk igazi, felső polcos szakember.

Szűcs Veronika bírói pályafutásának legfontosabb állomásai

két olimpia (2012, 2024)

  • Londonban az első női olimpiai döntő ringbírója
  • Párizsban több elődöntő ringbírója, egy döntőnek a pontozója

kilenc világbajnokság (női és férfi)

  • női döntők: 2006, 2025 (bíróként), 2025 (pontozóként)
  • férfidöntő: 2017 (bíróként)
  • 19 Európa-bajnokság
  • Ázsia- és Afrika-játékok
  • az amerikai kontinens világbajnoki kvalifikációs tornája
  • Afrika és Ázsia olimpiai kvalifikációs versenye
  • félprofi WSB-gálák, IBA Bajnokok éjszakája
  • bíróként vezetett meccset Anthony Joshuának, míg pontozott Olekszandr Usziknak és Vaszil Lomacsenkónak (valamennyien olimpiai bajnokok)

2006-ban már vb-döntőt vezethetett a női világbajnokságon Újdelhiben – ekkor mindössze 28 éves volt –, majd 2012-ben felért a csúcsra. A londoni olimpián a történelem első női olimpiai döntőjét vezette: az 51 kg-os fináléban a brit Nicola Adams és a kínai Ren Can-can bokszolt egymással, amit Adams nyert meg 16-7-es pontozással, majd még három fináléban pontozóként is dolgozhatott. 2017-ben ismét lépett egy nagyot, hiszen hölgy létére a hamburgi világbajnokságon férfifinálét is rábíztak. Majd jött a félprofi WSB – itt öt menetet bokszoltak a bunyósok három helyett –, ahol szintén döntőt vezetett, végül tavaly a párizsi olimpián több elődöntőben és egy döntőben pontozhatott.

A magyar bíró a liverpooli vb-n összesen nyolc meccsen vezetett férfi és női meccset a ringben
A magyar bíró a liverpooli vb-n összesen nyolc meccsen vezetett férfi- és női meccset a ringben     Fotó: World Boxing

A Beatles és Szoboszlai városában írt újabb sporttörténelmet a szorítóban

Az amatőr ökölvívás új vezető szervezete, a World Boxing idén szeptemberben rendezte meg az első olyan világbajnokságot, melyen együtt léptek ringbe a legjobb férfi és női bokszolók. Természetesen nem hiányozhatott a vb-ről Szűcs Veronika sem, és ha már „arra járt”, a teljesítményével kiérdemelte, hogy újra történelmet írhasson.

Első magyar bíróként két világbajnoki finálénak is a ringbírója lehettem, míg további öt döntőben pontozóként vettem részt.

Ez hatalmas elismerés volt, ugyanis a bíróknál egy új rendszer alapján értékelik a teljesítményt, menetenként pontozzák, és ha valaki elért egy bizonyos ponthatárt, annak azonnal megköszönték a munkáját. Nekem nyolc meccs adatott meg a világbajnokságon ringbíróként, és úgy érzem, büszke lehetek a teljesítményemre – fogalmazott lapunknak a bokszbíró.

A 2028-as olimpia a cél, szeretné megcsinálni a mesterhármast

Ugyan már készül az amatőr ökölvívás utáni bírói karrierjére is, ugyanis elvégezte a profiképzést is. Sőt, már volt olyan nagy világszervezet, amelyik megkereste és ajánlatot tett neki. Szűcs Veronika nem tagadja, gondolkodik az ajánlaton, de számára most teljesen más áll céljai középpontjában.

Szeretném megcsinálni a mesterhármast, és London, valamint Párizs után jó volna Los Angelesben is ott lenni az olimpián. Ha ez összejön, itthon a nők között újfent történelmet írhatnék,

ha pedig 2028-ban is szerepet kapnék egy vagy több döntőben, azzal minden álmom teljesülne. Utána jöhetne a profi világ, és az első lépéseket itthoni gálákon tenném meg – jelentette ki a magyar szakember.

Szűcs Veronika az első magyar nő, aki két vb-döntőn is bíráskodhatott egy vlágbajnokságon
Szűcs Veronika az első magyar nő, aki két vb-döntőn is bíráskodhatott egy vlágbajnokságon      Fotó: World Boxing

Titkárnőként dolgozik, de mivel nincs már szabadsága, lemarad az U19-es Eb-ről

Bizonyára sokan azt hiszik, hogy szakmája legjobbjaként simán megél a bíráskodásból. Nos, Szűcs Veronika elárulta, erről szó sincs, még a továbbképzéseit is saját zsebből kell fedeznie. Ha egy világversenyen ott akar lenni, szabadságot kell kivennie a munkahelyén, és bizony ennek megvannak a maga határai.

– Mivel megélni ebből nem lehet, így én is dolgozom. Titkárnő vagyok egy nagyvállalatnál, 

így a bíráskodásra a teljes éves szabadságomat használom el. 

Volt olyan eset, hogy le kellett mondanom egy világbajnokságot, mert már nem volt szabadságom, most pedig az U19-es Európa-bajnokságról fogok lemaradni hasonló okokból – árulta el a világ egyik, ha nem a legjobb ringbírója.

Az eddigi csúcs, a londoni olimpián a női ökölvívás első ötkarikás döntője:

Belföldi híreink

Külföldi híreink

