Bokszolóból lett titkárnő, aki az írógép helyett a ringben ír sporttörténelmet

Nem sok olyan ökölvívó-esemény van manapság Magyarországon és világszerte, amelyről hiányozna a korábbi magyar bajnok ökölvívó és kick-box versenyző. Szűcs Veronika még az 1990-es évek közepén került kapcsolatba a boksszal, és 1996-ban gondolt egy merészet, és elindult a hazánkban első alkalommal kiírt női országos bajnokságon, melyen azonnal meg is nyerte az 54 kilósok versenyét. Ez volt az első pillanat, amikor elkezdte írni a sportág aranykönyvében a saját történetét, és ez a fejezet egyre több oldalból áll. És hol van még a vége…!
Szűcs Veronika a ringben érezte át, milyen lehetett Hámori Lucának Heliffel megküzdenie
Egy évvel később, 1997-ben újra döntőbe került, ám ezúttal meg kellett elégednie az ezüstéremmel, ugyanis a döntőben mintha Imane Heliffel küzdött volna.
– Párizsban, amikor Hámori Luca bokszolt Heliffel, azonnal beugrott az a bizonyos döntő. Emlékszem, a meccs végén, amikor nagy nehezen megtaláltam a saját sarkom, azonnal megkérdeztem az edzőmet, hogy nem a férfidöntőre léptem-e a ringbe, mert akkorákat kaptam, hogy alig bírtam állva maradni – elevenítette fel lapunknak Szűcs Veronika.
Amíg azonban a párizsi olimpia legnagyobb botrányát okozó algériai lassan kikopik az ökölvívásból, addig Veronika csillaga egyre fényesebben ragyog.
A pécsi Európa-bajnoksággal kezdődött, a londoni olimpián csúcsosodott ki a bírói pályafutása
A boksz mellett azonnal elkezdett foglalkozni a bíráskodással is, és az itthon letett bírói vizsgát követően 2000-re már megvolt a nemzetközi minősítése is. Ezt követően 2003-ban, újoncként már döntőn bíráskodhatott a Pécsen rendezett női Európa-bajnokságon. Innentől pedig nem volt megállás: meredeken ívelt felfelé a pályafutása, és mára a világ egyik legjobb, ha nem a legjobb női ökölvívóbírójaként tartják számon. Jelenleg annak a szűk, háromcsillagos bírói elitnek a tagja, amely a ringben és mellette is a legmagasabb kategóriát képviseli, mondhatnánk igazi, felső polcos szakember.
Szűcs Veronika bírói pályafutásának legfontosabb állomásai
két olimpia (2012, 2024)
- Londonban az első női olimpiai döntő ringbírója
- Párizsban több elődöntő ringbírója, egy döntőnek a pontozója
kilenc világbajnokság (női és férfi)
- női döntők: 2006, 2025 (bíróként), 2025 (pontozóként)
- férfidöntő: 2017 (bíróként)
- 19 Európa-bajnokság
- Ázsia- és Afrika-játékok
- az amerikai kontinens világbajnoki kvalifikációs tornája
- Afrika és Ázsia olimpiai kvalifikációs versenye
- félprofi WSB-gálák, IBA Bajnokok éjszakája
- bíróként vezetett meccset Anthony Joshuának, míg pontozott Olekszandr Usziknak és Vaszil Lomacsenkónak (valamennyien olimpiai bajnokok)
2006-ban már vb-döntőt vezethetett a női világbajnokságon Újdelhiben – ekkor mindössze 28 éves volt –, majd 2012-ben felért a csúcsra. A londoni olimpián a történelem első női olimpiai döntőjét vezette: az 51 kg-os fináléban a brit Nicola Adams és a kínai Ren Can-can bokszolt egymással, amit Adams nyert meg 16-7-es pontozással, majd még három fináléban pontozóként is dolgozhatott. 2017-ben ismét lépett egy nagyot, hiszen hölgy létére a hamburgi világbajnokságon férfifinálét is rábíztak. Majd jött a félprofi WSB – itt öt menetet bokszoltak a bunyósok három helyett –, ahol szintén döntőt vezetett, végül tavaly a párizsi olimpián több elődöntőben és egy döntőben pontozhatott.