Gyászol a magyar sport, 71 évesen elhunyt a világbajnok asztaliteniszező

A magyar szövetség közösségi oldalán közölte kedden Takács János halálhírét. Takács 1979-ben az észak-koreai Phenjanban érte el a legnagyobb sikerét, amikor Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor és Kreisz Tibor társaságában csapatban világbajnok lett.

Takács János kedden hunyt el. Fotó: Magyar Asztalitenisz-szövetség

„Takács János örökre elment”

A szövetség a közleményében írja, hogy mindenki csak Takinak hívta, „akinek tehetségét senki sem vitatta, de maga is elismerte egyszer, hogy talán többre is vihette volna. Pontosan tudta, hogy a »nagy hármas« árnyékában lett belőle is világbajnok, és ezt soha nem feledte.”

Majd a cikk kifejti, hogy Takács korábban nyíltan beszélt az alkoholizmussal való harcáról, ami pályafutását végigkísérte, de mindig hangsúlyozta, hogy a versenyek előtt és alatt sosem ivott, tiszteletben tartva a sportot.

Pályafutása utolsó szakaszában Németországban, majd Svájcban élt, és csak több mint három évtized után tért vissza Magyarországra. Az utolsó hónapjaiban sem hagyta magára a MOATSZ elnöksége, akik folyamatosan látogatták őt a kórházban, vittek neki élelmet vagy amire éppen szüksége volt. A kórházi időszak utánra felajánlottak neki egy idősotthont is, amit nagyon szépen megköszönt, de visszautasította e nemes gesztust, mondván, inkább haza szeretne majd menni. Hitt a gyógyulásában, de sajnos ma Taki örökre elment – zárja a Magyar Asztalitenisz-szövetség a közleményt. A szövetség saját halottjának tekinti Takácsot.