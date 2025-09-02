takács jánosgyászasztalitenisz

Gyászol a magyar sport, 71 évesen elhunyt a világbajnok asztaliteniszező

Életének 71. évében elhunyt Takács János, az 1979-es aranycsapat világbajnok asztaliteniszezője.Takácsot a Magyar Asztalitenisz-szövetség saját halottjának tekinti.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 21:27
Takács János (BVSC), a Budapesti Asztalitenisz bajnokság férfi egyes győztese 1978-ban Fotó: Németh Ferenc Forrás: MTI
A magyar szövetség közösségi oldalán közölte kedden Takács János halálhírét. Takács 1979-ben az észak-koreai Phenjanban érte el a legnagyobb sikerét, amikor Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor és Kreisz Tibor társaságában csapatban világbajnok lett.

Takács János kedden hunyt el
Takács János kedden hunyt el. Fotó: Magyar Asztalitenisz-szövetség

„Takács János örökre elment”

A szövetség a közleményében írja, hogy mindenki csak Takinak hívta, „akinek tehetségét senki sem vitatta, de maga is elismerte egyszer, hogy talán többre is vihette volna. Pontosan tudta, hogy a »nagy hármas« árnyékában lett belőle is világbajnok, és ezt soha nem feledte.”

Majd a cikk kifejti, hogy Takács korábban nyíltan beszélt az alkoholizmussal való harcáról, ami pályafutását végigkísérte, de mindig hangsúlyozta, hogy a versenyek előtt és alatt sosem ivott, tiszteletben tartva a sportot.

Pályafutása utolsó szakaszában Németországban, majd Svájcban élt, és csak több mint három évtized után tért vissza Magyarországra. Az utolsó hónapjaiban sem hagyta magára a MOATSZ elnöksége, akik folyamatosan látogatták őt a kórházban, vittek neki élelmet vagy amire éppen szüksége volt. A kórházi időszak utánra felajánlottak neki egy idősotthont is, amit nagyon szépen megköszönt, de visszautasította e nemes gesztust, mondván, inkább haza szeretne majd menni. Hitt a gyógyulásában, de sajnos ma Taki örökre elment – zárja a Magyar Asztalitenisz-szövetség a közleményt. A szövetség saját halottjának tekinti Takácsot.

Takács János

  • Klubjai: BVSC (1966–1974 és 1976–1986), Honvéd Szondi SE (1974–1976), Spvg Steinhagen (1986–1987), ATSV Saarbrücken (1987–1989), TTC Frickenhausen (1989–1990), SpVgg Ludwigsburg (1990–1992), TSV Gornsdorf (1993–1999)
  • Kiemelkedő eredményei: világbajnok (csapat, 1979), 11-szer magyar bajnok (páros, 1980, 1981; vegyes páros, 1976, 1986, csapat, 1972, 1974, 1978, 1979, 1980, 1984, 1986), német bajnok (csapat, 1989), BEK-győztes (1980), kétszer BEK-ezüstérmes (1982, 1985), háromszor ETTU-kupa-győztes (1978, 1979, 1983)

 

