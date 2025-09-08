Thomas TuchelAngliaszövetségi kapitány

Özönlik a kritika az angol kapitányra – kimondta, mitől fél Szerbiában

Anglia szerény, 2-0-s győzelmet aratott Andorra ellen Birminghamben a labdarúgó világbajnoki selejtezősorozatban. Thomas Tuchel csapata négy mérkőzés után is hibátlan, de az igazi erőpróbák most következnek. Az új szövetségi kapitány furcsa döntéseivel borzolta a kedélyeket. A szerbiai fellépés előtt végig játszatta Hary Kane-t, ellenben a klubja pályáján, a családja előtt melegítő Watkinst nem cserélte be. A belgrádi túra előtt védők dőltek ki a sorból, Tuchel szerint alkalmazkodniuk kell majd a körülményekhez.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 08. 9:26
Thomas Tuchel London, 2024. október 16. Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott új, német szövetségi kapitánya (j) és English FA CEO Mark Bullingham, az Angol Labdarúgó-szövetség vezérigazgatója a londoni Wembley Stadionban tartott sajtóértekezleten
Thomas Tuchelnek (jobbra) négy győzelem után is magyarázkodnia kell (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)
Örömfoci és kedélyes parolázás helyett feszült hangulat lett úrrá az angol labdarúgó-válogatottnál. Thomas Tuchel csapata a júniusban játszott idegenbeli 1-0 után szombaton 2-0-ra gyűrte le Andorrát hazai pályán, a szövetségi kapitány kellemetlen kérdéseket kapott.

Thomas Tuchel
Thomas Tuchelen számon kérték, miért nem küldte be az Eb-elődöntőn győztes gólt szerző Ollie Watkinst (Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel)

Thomas Tuchel reagált

Egy öngól után Declan Rice a második félidő közepén szerzett fejesgólja hozta meg a három pontot Angliának Andorra ellen. A miniállam csapatával szemben akadtak gondjai Thomas Tuchelnek és csapatának. A tavaly ősszel kinevezett szövetségi kapitány erős tizenegyet küldött a pályára Pickforddal, Rashforddal, Maduekével és Harry Kane-nel. Utóbbi végig is játszotta a találkozót ahelyett, hogy valamennyi pihenőt kapott volna a keddi, szerbiai meccs előtt. Így aztán a klubszinten a birminghami stadionban szereplő Ollie Watkins hoppon és kispadon maradt.

– Ollie-t akartam a szokásos módon bevetni, mivel ez a Villa Park. 

Biztos voltam benne, hogy a családja is ott volt, és emiatt most egy kicsit neheztel rám. De Marc Guehi a félidőben jelezte, hogy fájdalmat érez az ágyékánál.

Korábban már elvesztettük John Stonest, és én nem akartam kockáztatni. És persze Ezri is a Villa játékosa, szóval ez megvolt. Lehetőség lett volna, hogy Ollie játsszon – magyarázkodott hosszasan Thomas Tuchel, aki az utolsó negyedórára beküldött Ezri Konsára gondolt, illetve a birminghamiek közül Morgan Rogersnek adott még bő 20 percet.

Nagy teszt lesz Szerbia ellen

Az újságírói számonkérésen túl nagyobb problémái is vannak a korábban Lőw Zsolttal többek között a Chelsea-nél, a PSG-nél és a Bayern Münchennél dolgozó trénernek. Thomas Tuchel nem tudja, számíthat-e arra a Marc Guéhire, aki megsérült. A Liverpool által csábított 25 éves belső védő kiesése komoly érvágás lenne a következő, eddigi legnagyobb erőpróbán. Kedden Szerbiában vendégszerepelnek a Háromoroszlánosok, akikre rázós túra vár. A pálya talaja sem biztos, hogy ideális lesz az 51 ezer férőhelyes belgrádi Rajko Mitics Stadionban, ahol rasszizmus miatti büntetésből 15 százalékkal kevesebben lesznek a lelátókon.

– Gondolom, érzelmes közönség lesz. 

Alkalmazkodnunk kell a nehézségekhez, és le kell küzdenünk őket, majd meglátjuk, milyen a pálya, hogyan alakul a meccs. Sosem lehet tudni, kaphatunk piros lapokat, sárgákat, bármit.

Jó teszt lesz, és már nagyon várjuk. Úgy érezzük, készen állunk arra, ami fogadni fog bennünket a stadionban. Érzelmes és nagyon fontos meccs lesz a csoportban – fogalmazott Thomas Tuchel.

Anglia eddig mind a négy világbajnoki selejtezőjét megnyerte a csoportjában, gólt sem kapott (8-0). Ugyanakkor Andorrát verte oda-vissza, valamint saját közönsége előtt győzte le Albániát és Lettországot. A belgrádi után tehát még két idegenbeli találkozó is vár Watkinsékra, és Szerbia például nem tudta elvinni a három pontot (0-0) Albániából...

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

