Özönlik a kritika az angol kapitányra – kimondta, mitől fél Szerbiában

Örömfoci és kedélyes parolázás helyett feszült hangulat lett úrrá az angol labdarúgó-válogatottnál. Thomas Tuchel csapata a júniusban játszott idegenbeli 1-0 után szombaton 2-0-ra gyűrte le Andorrát hazai pályán, a szövetségi kapitány kellemetlen kérdéseket kapott.

Thomas Tuchelen számon kérték, miért nem küldte be az Eb-elődöntőn győztes gólt szerző Ollie Watkinst (Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel)

Thomas Tuchel reagált

Egy öngól után Declan Rice a második félidő közepén szerzett fejesgólja hozta meg a három pontot Angliának Andorra ellen. A miniállam csapatával szemben akadtak gondjai Thomas Tuchelnek és csapatának. A tavaly ősszel kinevezett szövetségi kapitány erős tizenegyet küldött a pályára Pickforddal, Rashforddal, Maduekével és Harry Kane-nel. Utóbbi végig is játszotta a találkozót ahelyett, hogy valamennyi pihenőt kapott volna a keddi, szerbiai meccs előtt. Így aztán a klubszinten a birminghami stadionban szereplő Ollie Watkins hoppon és kispadon maradt.

– Ollie-t akartam a szokásos módon bevetni, mivel ez a Villa Park.

Biztos voltam benne, hogy a családja is ott volt, és emiatt most egy kicsit neheztel rám. De Marc Guehi a félidőben jelezte, hogy fájdalmat érez az ágyékánál.

Korábban már elvesztettük John Stonest, és én nem akartam kockáztatni. És persze Ezri is a Villa játékosa, szóval ez megvolt. Lehetőség lett volna, hogy Ollie játsszon – magyarázkodott hosszasan Thomas Tuchel, aki az utolsó negyedórára beküldött Ezri Konsára gondolt, illetve a birminghamiek közül Morgan Rogersnek adott még bő 20 percet.

Nagy teszt lesz Szerbia ellen

Az újságírói számonkérésen túl nagyobb problémái is vannak a korábban Lőw Zsolttal többek között a Chelsea-nél, a PSG-nél és a Bayern Münchennél dolgozó trénernek. Thomas Tuchel nem tudja, számíthat-e arra a Marc Guéhire, aki megsérült. A Liverpool által csábított 25 éves belső védő kiesése komoly érvágás lenne a következő, eddigi legnagyobb erőpróbán. Kedden Szerbiában vendégszerepelnek a Háromoroszlánosok, akikre rázós túra vár. A pálya talaja sem biztos, hogy ideális lesz az 51 ezer férőhelyes belgrádi Rajko Mitics Stadionban, ahol rasszizmus miatti büntetésből 15 százalékkal kevesebben lesznek a lelátókon.