Pezsgőt bonthatnak a kapusok, ha újra módosítják a büntetők szabályát

A futball alapvető szabályai több mint száz éve alig változtak, ehhez képest idén már a második, a büntetőrúgásokat érintő reformról dönthetnek. A duplaérintéses rúgásokkal kapcsolatban már a nyáron bevezették a módosításokat, az új szabály a kipattanó labdákra vonatkozna.

Az új szabály értelmében a kipattanó labdával nem kellene foglalkozniuk a kapusoknak (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség)

Alakuló új szabály

Hamarosan nem lesznek második esélyek a tizenegyesrúgásokra? – teszi fel ismét az egy ideje gyakran felmerülő kérdést a Bild. A német szaklap szerint a FIFA történelmi változást tervez: a jövőben betilthatják a további lövéseket, azaz a kipattanó labdák megjátszását.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy lövő büntetőből hibázik, pontosabban a kapus véd, azonnal kirúgást ítélnének, függetlenül attól, hogy a labda merre pattant.

A játékosoknak csak egyetlen kísérletük lenne, és a csapattársaknak nem kellene a tizenhatoson belül várniuk az esetleges kipattanó labdára. Utóbbival csökkenne – a korán befutó játékosok miatt – megismételt büntetők száma, és bár a kapus érintése nélkül a kapufáról kipattanó labdát a lövő eddig sem játszhatta meg, a csapattársak és a védők sem tülekednének a tizenhatoson belülre rohanva. Arról nem is beszélve, hogy nőne az izgalmi faktor: a rúgóknak egyetlen esélyük maradna.

Más kérdés, mennyire törné meg a játék folytonosságát, ha „mesterségesen” megállítanák a mérkőzéseket, hogy elvégezhessék a labda újbóli játékba hozatalát.

Az új szabály ötlete az egykori játékvezető, Pierluigi Collina fejéből pattant ki (Fotó: Szergej Ilnyickij / MTI/EPA)

Infantino hajlik rá

A labdarúgás új szabályának tervezete már egy ideje terítéken van, most úgy tűnik, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA zöld utat adna neki. A Bild szerint már meg is állapodott Gianni Infantino elnök az ötletgazdával, Pierluigi Collinával, a játékvezetői testület vezetőjével.

– Tehát vagy belövöd a tizenegyest, és gól, vagy nem, és akkor kirúgással folytatódik a mérkőzés, pont. Úgy gondolom, jelenleg az esélyeket tekintve túl nagy a különbség a büntetőt elvégző játékos és a kapus között.

Átlagosan a tizenegyesek 75 százaléka lesz gól, ráadásul gyakran a tizenegyes jóval nagyobb gólszerzési lehetőség, mint az a helyzet, aminél a büntetőhöz vezető szabálytalanság történt. Ráadásul a támadó még arra is lehetőséget kap, hogy ha a kapus védett, akkor a kipattanót is belője. Ez a kapussal szemben nem fair, nem igazságos – idézte Collina érvelését korábban a veol.hu.