  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Pezsgőt bonthatnak a kapusok, ha újra módosítják a büntetők szabályát
új szabályokPierluigi Collinalabdarúgástizenegyesek

Pezsgőt bonthatnak a kapusok, ha újra módosítják a büntetők szabályát

Megszüntethetik a második esélyt, nem lehetne a kipattanó labdákat újra megjátszani a büntetőknél. A labdarúgás új szabályának tervezete már egy ideje terítéken van, most úgy tűnik, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA zöld utat adna neki. A Bild szerint már meg is állapodott Gianni Infantino elnök az ötletgazdával, Pierluigi Collinával, a játékvezetői testület vezetőjével. Az új szabály értelmében kihagyott büntető után kirúgás következne.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 26. 18:06
új szabály Moszkva, 2018. június 12. Pierluigi Collina, az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA játékvezetői bizottságának olasz vezetője sajtóértekezletet tart a moszkvai Luzsnyiki Stadionban 2018. június 12-én. A 2018-as oroszországi labdarúgó-világbaj
Pierluigi Collina nevéhez fűződik az új szabályjavaslat Fotó: Szergej Ilnyickij Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A futball alapvető szabályai több mint száz éve alig változtak, ehhez képest idén már a második, a büntetőrúgásokat érintő reformról dönthetnek. A duplaérintéses rúgásokkal kapcsolatban már a nyáron bevezették a módosításokat, az új szabály a kipattanó labdákra vonatkozna.

új szabály
Az új szabály értelmében a kipattanó labdával nem kellene foglalkozniuk a kapusoknak (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség)

Alakuló új szabály

Hamarosan nem lesznek második esélyek a tizenegyesrúgásokra? – teszi fel ismét az egy ideje gyakran felmerülő kérdést a Bild. A német szaklap szerint a FIFA történelmi változást tervez: a jövőben betilthatják a további lövéseket, azaz a kipattanó labdák megjátszását. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy lövő büntetőből hibázik, pontosabban a kapus véd, azonnal kirúgást ítélnének, függetlenül attól, hogy a labda merre pattant. 

A játékosoknak csak egyetlen kísérletük lenne, és a csapattársaknak nem kellene a tizenhatoson belül várniuk az esetleges kipattanó labdára. Utóbbival csökkenne – a korán befutó játékosok miatt – megismételt büntetők száma, és bár a kapus érintése nélkül a kapufáról kipattanó labdát a lövő eddig sem játszhatta meg, a csapattársak és a védők sem tülekednének a tizenhatoson belülre rohanva. Arról nem is beszélve, hogy nőne az izgalmi faktor: a rúgóknak egyetlen esélyük maradna.

Más kérdés, mennyire törné meg a játék folytonosságát, ha „mesterségesen” megállítanák a mérkőzéseket, hogy elvégezhessék a labda újbóli játékba hozatalát.

új szabály
Az új szabály ötlete az egykori játékvezető, Pierluigi Collina fejéből pattant ki (Fotó: Szergej Ilnyickij / MTI/EPA)

Infantino hajlik rá

A labdarúgás új szabályának tervezete már egy ideje terítéken van, most úgy tűnik, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA zöld utat adna neki. A Bild szerint már meg is állapodott Gianni Infantino elnök az ötletgazdával, Pierluigi Collinával, a játékvezetői testület vezetőjével. 

– Tehát vagy belövöd a tizenegyest, és gól, vagy nem, és akkor kirúgással folytatódik a mérkőzés, pont. Úgy gondolom, jelenleg az esélyeket tekintve túl nagy a különbség a büntetőt elvégző játékos és a kapus között. 

Átlagosan a tizenegyesek 75 százaléka lesz gól, ráadásul gyakran a tizenegyes jóval nagyobb gólszerzési lehetőség, mint az a helyzet, aminél a büntetőhöz vezető szabálytalanság történt. Ráadásul a támadó még arra is lehetőséget kap, hogy ha a kapus védett, akkor a kipattanót is belője. Ez a kapussal szemben nem fair, nem igazságos – idézte Collina érvelését korábban a veol.hu.

új szabály
Egyszerű lenne az új szabály: berúgod vagy kirúgás következik (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Nem eszik olyan forrón

Az elképzelések szerint a jövő évi világbajnokság után, a 2026/27-es szezontól léphetne hatályba a módosítás. Nem tudni, milyen erők mozgolódnak a háttérben, ám a változtatásokat először a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség Testületének (IFAB) kell jóváhagynia. Kizárólag a testület jogosult a szabályok megváltoztatására vagy hatályon kívül helyezésére. 

Márpedig ahogy a Bild emlékeztet: a büntetőrúgásnál a kipattanóból való ismétlés helyett kirúgás ötletét az IFAB már korábban is megvitatta és egyértelműen elutasította. Az indoklás szerint a büntetőrúgás annyira kritikus pillanat a játékosok számára, hogy a végrehajtásán semmit sem szabad változtatni.

Ehhez képest több ponton is változtattak az elmúlt években, kezdve a rúgó folyamatos mozgásán a gólvonalon tartózkodó kapuson át a vétlen duplaérintés büntetésének eltörléséig...

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.