Buzek László 80: A magyar röplabda legendáján nem fog az idő

– Meglepett, hogy késett az interjúról, mert dolgozni volt.

– Pedig utálok késni, és azt sem szeretem, ha más késik.

– Nem a késés lepett meg, hanem az oka. A pénz vagy az elfoglaltság miatt dolgozik így, közel a nyolcvanadik születésnapjához?

– Is-is. Két országból is kapok nyugdíjat, hiszen Magyarországon is és Németországban is egyaránt huszonkét évet dolgoztam, tehát nem panaszkodom. Ugyanakkor az, amit keresek, az hozzásegít egy jobb élethez. Nem élünk nagy lábon, kifizetjük a számlákat, benzint veszünk az autóba, bevásárolunk a boltban. Ez egy normális élet. Emellett azért is fontos a munka, mert nem itthon ülök. Egy barátom fénymásoló vállalkozásában dolgozom évek óta, akkor megyek, ha van munka. Van, hogy fénymásolok, de olyan is van, hogy a partnereknek én szállítom ki az elkészült másolatokat. Teszek-veszek, telik az időm. Egyébként amikor nyugdíjba mentem hatvanévesen, volt egy kis kavarodás a nyugdíjam körül, de elintéztük.

Buzek László nemcsak termetével, játéktudásával is kiemelkedett a magyar és a nemzetközi mezőnyben, korszakos egyénisége a sportágnak Fotó: Buzek Lászó/Facebook

Hiába utalt haza pénzt Buzek László, annak nyoma veszett

– Sok akkori sportolóhoz hasonlóan nehezen igazolta le a munkaviszonyát?

– Amikor Németországba szerződtem, akkor az Országos Testnevelési és Sporthivatallal, az OTSH-val megállapodtam, hogy a kinti fizetésemből küldök haza pénzt, egyrészt olimpiai hozzájárulást, másrészt a nyugdíjalapomba, amit ők tesznek majd oda.

Amikor elérkezett az idő, elkezdtem utánajárni a nyugdíjamnak, kiderült, hogy ennek a pénznek nyoma sincs, azok a papírok, amivel igazolni akartam, nem voltak elegek, hogy megkapjam a pénzt. Nem egy hatalmas összeg, de az eltűnt az akkori rendszerben. Az alapnyugdíjam is érdekesen alakult, a magyar munkaviszonyomat nem tudtam igazolni, mert a Csepel Művek, ahol hivatalosan dolgoztam, megszűnt.

Galgócz, vagyis Galgócz Deák Antal, egykori csapattársam és barátom nem hagyta annyiban, leveleket írtunk, és így kaptam egy tisztességes nyugdíjat.

– A barátja keretbe foglalta az aktív éveit, mert ha jól tudom, neki köszönhető, hogy röplabdázni kezdett.

– Ő fedezett fel tulajdonképpen. Itt, Csepelen, a Béke tér környékén is a foci volt a mindenünk. Reggeltől estig rúgtuk a labdát, én focikapusnak készültem. Galgócz éppen akkor pillantott meg az utcán, amikor egy kislány szatyrából ügyesen kiütöttem a labdát, igaz, azonnal vissza is adtam neki. Látásból egyébként ismertem, ő meg látta, szép szál srác vagyok, bukni nem bukhat, ha lehív edzésre. Ez 1962-ben volt, és ezzel el is dőlt a sorsom, húsz évig ott maradtam.