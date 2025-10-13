Egy furcsa kommentár és a sörbalhé tartja lázban az egész országot

A dán labdarúgó-válogatott 3-1-re legyőzte Görögországot vasárnap este Koppenhágában a Parken Stadionban. Ezzel a győzelemmel a dánok nagy lépést tettek a 2026-os vb-részvétel felé. Ám az ünneplés mellett másról is szólt ez a meccs a dán fővárosban.

Sört vedelő szurkoló, Dánia meg hüledezik, hogy tényleg ez a legfontosabb téma?

Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Minek vedelnek annyit a szurkolók?

A közönség soraiban ült a Parken & Entertainment cég (ez üzemelteti a stadiont) korábbi elnöke, Flemming Østergaard, más néven „Don Ø”. Meglepte és feldühítette a dán futballszurkolók viselkedése a mérkőzés alatt.

Az üzletember nem sokkal azután fakadt ki, hogy hazaért a stadionból. Ebben a Facebook-bejegyzésben azon lamentált, hogy a nézőket nem is érdekli a mérkőzés. Sokkal inkább azzal vannak elfoglalva, hogy egész este a sört vedeljék. Az egykori igazgató szerint voltak olyan drukkerek, akik azért késtek 20 percet, mert inkább a büfében álltak sorba, miközben már régen ment a mérkőzés.

Flemming Østergaard elismerte: a szurkolóknak ehhez joguk van.

Meg ahhoz is, hogy kocsmát csináljanak a stadionból. Neki azonban ezt roppant idegesítő volt látni. Hozzátette: nem érti a szurkolók lélektanát. Kifizetnek egy csomó pénzt a jegyért, aztán magasról tesznek az egészre. Csak vedelnek, nem érdekli őket semmi sem.

Hozzátette: amikor a Facebook-bejegyzést írta, akkor nem volt dühös. Sőt, mosolygott. Azt elismerte, hogy képtelen lépést tartani ezzel a szurkolói kultúrával. Csak azt nem tudja elviselni, hogy a Parken Stadion nem más, mint egy guruló kocsma tele részegekkel.