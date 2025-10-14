Deschamps szerint nagy hiba volt a franciák gólöröme a pontot rabló Izland ellen

A világbajnoki selejtezők európai D csoportjában rosszul végződött a francia csapat számára az Izland elleni meccs első félideje, mert a 39. percben Victor Palsson góljával az izlandi csapat szerzett vezetést. Ezt az előnyt a szünetig meg is őrizte az északi együttes. Várható volt, hogy a franciák ezt nem nézik tétlenül, s ez így is lett: a 63. percben Christopher Nkunku egyenlített, majd néhány perccel később már a francia válogatottnál volt az előny, a 69. percben Mateta is eredményes volt. Egy perccel a franciák második gólját követően Kristian Hlynsson viszont egy óriási találattal egyenlített, így 2-2 lett a vége. A francia csapat edzőjét, Didier Deschamps-ot nemcsak a végjátékban bekapott gól miatt támadták a francia újságírók a sajtótájékoztatón.

Didier Deschamps szerint csapatának nem volt könnyű dolga az Izland elleni vb-selejtezőn (Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

Deschamps szerint minden pont számít

A francia válogatott kapitánya szerint nagyon nehéz egy olyan csapat ellen játszani, mint Izland, akik a kapujuk elé tömörülve minden területet lezártak.

– Ilyenkor a legnehezebb játszania egy csapatnak. Nem volt meg az átütőerőnk és a robbanékonyságunk. Ráadásul nem ugyanazok a játékosok voltak a pályán, bár tudom, ez nem kifogás – kezdte mondandóját a francia edző.

Ilyesmi elfordul, bár nem lenne szabad megtörténnie. Lehet, hogy mi még a vezető gólunkat ünnepeltük, és nem voltunk teljesen ott fejben. Két kapura tartó lövésük volt, és két góljuk. Ez pont fordítva történt, mint ami pénteken az Ukrajna elleni meccsükön volt. A másodiknál mi követtünk el védelmi hibát, de összességében nem teremtettek olyan sok helyzetet, hogy aggódnunk kellett volna bármitől

– árulta el Deschamps.

– Őszintén szólva sokkal jobban figyelhettem volna az izlandiak helyzeténél. Sokszor rosszak a beidegződéseim, hogy feljebb menjek a védősorból, előrelépjek, pedig most maradnom kellett volna. Ez kicsit olyan, mint ahogy a Barcelonában védekezünk. Sajnos ez egy rossz reflex, ami most sokba került – vállalta a második izlandi gólért a felelősséget a francia válogatott védője, Jules Koundé. Deschamps szerint az egy pontot is meg kell becsülni.