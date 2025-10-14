Deschamps szerint nagy hiba volt a franciák gólöröme a pontot rabló Izland ellen

Rendkívüli

A francia válogatott meglepetésre csak egy döntetlennel folytatta szereplését a labdarúgó világbajnoki selejtezőben Izland otthonában hétfő este, így a Kékek még nem jutottak ki a jövő évi vb-re. A franciák szövetségi kapitánya, Didier Deschamps szerint nagyon nehéz dolguk volt a betömörülő izlandiak ellen és talán túl könnyelműek voltak hátul, miután a második félidőben megszerezték a vezetést. Ukrajna 2-1-re győzte le Azerbajdzsánt, az ukránok edzője, Szerhij Rebrov a győztes mérkőzés után nagyon elégedett volt és már a franciák elleni novemberi csoportrangadóról beszélt.

2025. 10. 14. 10:16
vb-selejtező, Franciaország: Didier Deschamps nem elégedett az Izland elleni egy ponttal
Didier Deschamps francia szövetségi kapitány nem elégedett az Izland elleni egy ponttal Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
A világbajnoki selejtezők európai D csoportjában rosszul végződött a francia csapat számára az Izland elleni meccs első félideje, mert a 39. percben Victor Palsson góljával az izlandi csapat szerzett vezetést. Ezt az előnyt a szünetig meg is őrizte az északi együttes. Várható volt, hogy a franciák ezt nem nézik tétlenül, s ez így is lett: a 63. percben Christopher Nkunku egyenlített, majd néhány perccel később már a francia válogatottnál volt az előny, a 69. percben Mateta is eredményes volt. Egy perccel  a franciák második gólját követően Kristian Hlynsson viszont egy óriási találattal egyenlített, így 2-2 lett a vége. A francia csapat edzőjét, Didier Deschamps-ot nemcsak a végjátékban bekapott gól miatt támadták a francia újságírók a sajtótájékoztatón.

Didier Deschamps szerint csapatának nem volt könnyű dolga az Izland elleni vb-selejtezőn.
Didier Deschamps szerint csapatának nem volt könnyű dolga az Izland elleni vb-selejtezőn (Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

Deschamps szerint minden pont számít

A francia válogatott kapitánya szerint nagyon nehéz egy olyan csapat ellen játszani, mint Izland, akik a kapujuk elé tömörülve minden területet lezártak. 

– Ilyenkor a legnehezebb játszania egy csapatnak. Nem volt meg az átütőerőnk és a robbanékonyságunk. Ráadásul nem ugyanazok a játékosok voltak a pályán, bár tudom, ez nem kifogás – kezdte mondandóját a francia edző.

Ilyesmi elfordul, bár nem lenne szabad megtörténnie. Lehet, hogy mi még a vezető gólunkat ünnepeltük, és nem voltunk teljesen ott fejben. Két kapura tartó lövésük volt, és két góljuk. Ez pont fordítva történt, mint ami pénteken az Ukrajna elleni meccsükön volt. A másodiknál mi követtünk el védelmi hibát, de összességében nem teremtettek olyan sok helyzetet, hogy aggódnunk kellett volna bármitől 

– árulta el Deschamps.

– Őszintén szólva sokkal jobban figyelhettem volna az izlandiak helyzeténél. Sokszor rosszak a beidegződéseim, hogy feljebb menjek a védősorból, előrelépjek, pedig most maradnom kellett volna. Ez kicsit olyan, mint ahogy a Barcelonában védekezünk. Sajnos ez egy rossz reflex, ami most sokba került – vállalta a második izlandi gólért a felelősséget a francia válogatott védője, Jules Koundé. Deschamps szerint az egy pontot is meg kell becsülni.

– Minden pont számít. Ez a pont például az Izland elleni, és ez is nyilvánvalóan fontos. Két meccsünk maradt, tisztelnünk kell az ellenfeleinket. Négy meccs után tíz pontunk van a tizenkettőből – mondta el a francia kapitány, aki így picit már előre tekintett a novemberi, ukránok elleni vb-selejtezőre.

Rebrov örült az elszántságnak

Ukrajna 2-1-re győzte le hazai pályán Azerbajdzsánt. Az ukránok góljait Olekszij Huculjak és Ruszlan Malinovszkij szerezte, utóbbi egy gólpasszt is jegyzett, és a szurkolók a mérkőzés legjobb játékosának választották.

Az ukránok szövetségi kapitánya Szerhij Rebrov már nagyon várja a franciák elleni meccset.
Az ukránok szövetségi kapitánya, Szerhij Rebrov már nagyon várja a franciák elleni meccset (Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto)

– Fontos meccs volt. A selejtezők elején pontokat vesztettünk, így ma a lehető legelszántabbak voltunk a győzelem érdekében. Az ilyen meccsek mindig nehezek – szoros védekezés, minimális terület, gyors döntéseket kell hozni. Elégedett vagyok az eredménnyel – mondta el az ukrán kapitány, Szerhij Rebrov, akinek több fontos játékosa is hiányzott. Az ukránok edzője hangsúlyozta, hogy a csapata készen fog állni a franciák elleni összecsapásra novemberben.

– Mindig a győzelemre játszunk. Ehhez fontos, hogy a sérültek visszatérjenek a következő meccsekre. Csak az optimális kerettel tudunk egyenlő feltételekkel versenyezni Franciaországgal. Bármi lehetséges – tette hozzá Rebrov.

Európai vb-selejtezők

D csoport, 4. forduló:

Izland–Franciaország 2-2 (1-0)

Ukrajna–Azerbajdzsán 2-1 (1-1)


Az állás:

  1. Franciaország 10 pont
  2. Ukrajna 7
  3. Izland 4
  4. . Azerbajdzsán 1

 

 

