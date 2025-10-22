Disznóól a Duna Arénában, méltatlan, ami történt – kiakadt a legendás magyar úszóedző

A Budapest Team Cup egy csapatverseny, amely a Budapesti Úszószövetség szervezésében zajlik, ennek a sorozatnak a harmadik fordulóját rendezték szombaton a Duna Arénában. Turi György, a magyar úszósport egyik legendás edzője fakadt ki egy nyílt posztban a Facebookon, miután saját megfogalmazása szerint disznóólat hagytak maguk után a résztvevők a világ egyik legjobb uszodájában, amely már három, a sportág csúcsát jelentő világbajnokságnak adott otthont.

Disznóólat hagytak maguk után az úszók a Duna Arénában, Turi György szerint ez méltatlan. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Turi György: Disznóól, méltatlan helyzet a Duna Arénában

Turi György az alábbi írást tette közzé, amely mellé egy fotót is csatolt a lelátókon hagyott szemétről.

„Kedves Sportbarátaim!

A múlt hétvégén a Duna Arénában, a világ egyik legcsodálatosabb uszodájában került megrendezésre a Budapest Team Cup elnevezésű úszóverseny. (Mindenki örömére...)

A verseny végén az alábbi kép fogadott...

Kérem a kedves sportolókat, edzőket, hozzátartozókat tiszteljük meg sportágunkat, csodás uszodánkat azzal, hogy többet ilyen disznóólat nem hagyunk magunk után! Ez a magatartás méltatlan és összeegyezhetetlen a sporttal, a versenysporttal, különös tekintettel az úszósporttal!”

Turi György a magyar úszósport egyik legeredményesebb edzője. 1997 és 2014 között Cseh László edzője volt, akivel öt olimpiai érmet és többek között egy világbajnoki címet szereztek együtt a minden idők legjobbja, Michael Phelps elleni kemény csatában. Igaz, a kapcsolatuk a végére megromlott, és Cseh a pályafutása második felében Plagányi Zsolt mellett virult ki.

Mindazonáltal Turi egyedülálló rekorddal is büszkélkedhet: 1989 és 2021 között minden Európa-bajnokságon hozzájárult legalább egy úszó éremszerzéséhez.