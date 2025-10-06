  • Magyar Nemzet
  • Dzsudzsák kemény üzenete és ami mögötte van: Rossi, Keane és Szoboszlai
Dzsudzsák BalázsLabdarúgó NB IRobbie KeaneMarco RossiSzoboszlai Dominik

Dzsudzsák kemény üzenete és ami mögötte van: Rossi, Keane és Szoboszlai

„Hiba volt, amikor azt mondták, hogy már abba kellene hagynom.” Kemény szavak a 38 éves Dzsudzsák Balázs szájából. A labdarúgó NB I legutóbbi fordulójában szabadrúgásgólt lövő debreceni középpályás újra szárnyal, Dzsudzsák csattanós választ ad mindazoknak, akik már évek óta visszavonultatnák. Noha sok szurkoló a mai napig szívesen látná őt Marco Rossi válogatottjában, ez már aligha realitás. Ugyanakkor Dzsudzsák mostani teljesítménye Robbie Keane segítségével írható le igazán, a szabadrúgásai pedig külön érdekesek Szoboszlai Dominikkal összevetve.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 5:22
Dzsudzsák Balázs 38 évesen újra szárnyal az NB I-ben, ő az idény egyik nagy meglepetése eddig Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Az NB I elmúlt hétvégi fordulójának legszebb pillanatai között kétségkívül ott a helye Dzsudzsák Balázs szabadrúgásgóljának. A Debrecen csapatkapitánya éles szögből csavart az ETO FC kapujába a Győrben 1-1-re végződött meccsen. A találkozó után a 38 éves, válogatottsági rekorder középpályásból kibukott valami, ami már régóta mardoshatta a lelkét.

Dzsudzsák Balázs bal lába még mindig a régi, újra vezér az NB I-ben
Dzsudzsák Balázs bal lába még mindig a régi, újra vezér az NB I-ben  Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

– Örülök, hogy ilyen momentumokkal meg tudom mutatni, hogy hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom – üzent az állandó kritikusainak Dzsudzsák Balázs.

A 109-szeres válogatott játékos a magyar futball utóbbi két évtizedének egyik legellentmondásosabb alakja. Sokan a mai napig az egyik legnagyobb futballélményükként emlegetik a PSV Eindhoven színeiben nyújtott szenzációs teljesítményét az Ajax ellen, a román válogatott elleni katartikus szabadrúgásgólját vagy éppen a 2016-os Eb-n Cristiano Ronaldót is kiborító, portugálok elleni dupláját. Ugyanakkor sokan még mindig a szemére vetik, hogy a pénzt választotta, amikor 24 évesen az Anzsi Mahacskalába igazolt.

Dzsudzsák gyakran szélsőséges érzelmeket vált ki a szurkolókból: imádják vagy utálják, a középút ritkább.

Ez persze rá is hatással van, nyilván érzékeli, hogy nem mindenki rajong érte, és ebből születhetnek az olyan kiszólások, mint ami szombaton a Győr elleni szabadrúgásgólját is követte. Az üzenet, hogy kár volt leírni, szóban visszavonultatni.

Dzsudzsák Balázs 38 évesen jelenleg az NB I egyik legjobbja

Az előző idényben úgy tűnt, hogy kihunyóban van Dzsudzsák Balázs csillaga, hiszen a tavasszal kikerült a kiesés elől menekülő Debrecen kezdőjéből. A csapatot akkor még Nestor El Maestro irányította, aki a tavaszi szezonban 11-szer a kispadra ültette a rutinos középpályást, és mindössze négyszer jelölte őt a kezdőcsapatba. Megesett, hogy Dzsudzsák mindössze perceket kapott, az utolsó fordulóban, a Fehérvár elleni, kiesésről döntő meccsen csak a 88. percben léphetett pályára, amikor 3-0-s vezetésnél már minden fontos kérdés eldőlt.

A nyáron aztán Sergio Navarro vette át a DVSC irányítását, és a spanyol szárnyakat adott Dzsudzsáknak – ő maga fogalmazott így az M4 Sportnak. Az biztos, hogy kilenc forduló után az NB I legjobbjai között szerepel a négy góljával és két gólpasszával.

Az NB I legeredményesebb játékosai a jelenlegi idényben:

  • Gruber Zsombor (Fradi) 6 gól + 2 gólpassz
  • Varga Barnabás (Fradi) 5+1
  • Lukács Dániel (Puskás) 5+1
  • Aljosa Matko (Újpest) 5+1
  • Dzsudzsák Balázs (DVSC) 4+2
  • Tóth Barna (Paks) 3+3
  • Bognár István (MTK) 1+5

Egyébként Dzsudzsák az előző idényben a tavaszi mellőzése ellenére is az NB I gólpasszkirálya volt 11 assziszttal, a válogatott kerettag felcsúti Nagy Zsolttal holtversenyben. Leírni tehát már akkor is kár volt, de most az új edzőnél nemcsak visszaszerezte a helyét a Debrecen kezdőjében, hanem újra vezérszerepet játszik.

Dzsudzsák idénybeli NB I-es góljai között több bomba is akad:

Liverpooli csata Robbie Keane ellen, a Fradi edzője ennyi idősen vonult vissza

Az, hogy Dzsudzsák 38 évesen így teljesít az NB I-ben, becsülendő dolog. Jól érzékelteti ezt, hogy a címvédő Fradi edzője, Robbie Keane, valamint az ETO mestere, Borbély Balázs játékosként még az ellenfele volt.

Dzsudzsák húsz éve, 2005 szeptemberében debütált az NB I-ben, és pályafutása alatt ötször is pályára lépett Robbie Keane ellen.

Dzsudzsák és Keane egymás ellen játékosként:

  • Tottenham–PSV 0-1, 2008, UEFA-kupa
  • PSV–Tottenham 0-1, tizenegyesekkel 6-5, 2008, UEFA-kupa
  • Liverpool–PSV 3-1, 2008, Bajnokok Ligája
  • PSV–Liverpool 1-3, 2008, Bajnokok Ligája
  • Magyarország–Írország 0-0, 2012, válogatott barátságos meccs

A legemlékezetesebb egymás elleni csatájuk az Anfielden volt, amikor a Bajnokok Ligája csoportkörében a Liverpool 3-1-re győzött a PSV Eindhoven ellen. Az angoloknál Keane kezdő volt, és ő lőtte csapata második gólját, a hollandoknál Dzsudzsák csereként érkezett, és gólpasszt adott Liverpoolban.

A Fradit irányító Keane 2018-ban 38 évesen vonult vissza és lett először edző. Dzsudzsák most ugyanennyi idős, de épp új lendületet vett a pályafutása.

Dombi Tibor rekordjára hajt, de mit szól ehhez Marco Rossi?

Dzsudzsák az ETO elleni góljával az NB I történetének hatodik legidősebb gólszerzője a Transfermarkt adatbázisa szerint. A vonatkozó listát egy másik debreceni legenda, Dombi Tibor vezeti, aki 2013-ban 39 évesen lőtte az utolsó élvonalbeli gólját. Ha Dzsudzsák egy év múlva is betalálna még, ő lehetne a bajnokság új rekordere.

Az NB I legidősebb gólszerzői:

  • Dombi Tibor (2013, DVSC) 39 évesen és 9 hónaposan
  • Kuttor Attila (2009, Haladás) 39 évesen, 3 hónaposan és 21 naposan
  • Ferenczi István (2016, Vasas) 39 évesen, 2 hónaposan és 5 naposan
  • Kenesei Krisztián (2015, Vasas) 38 évesen, 11 hónaposan és 5 naposan
  • Böde Dániel (2025, Paks) 38 évesen, 10 hónaposan és 5 naposan
  • Dzsudzsák Balázs (2025, DVSC) 38 évesen, 9 hónaposan és 11 naposan

Jól látszik, hogy Dzsudzsák és Böde Dániel 38 évesen egymással fut versenyt, melyikük tud idősebben gólt szerezni. A Paks csatárát sokan Marco Rossi válogatottjába követelték az utóbbi időben, ám az olasz szövetségi kapitány elmagyarázta, hogy ami az NB I-ben elég fizikailag, az a nemzetközi színtéren már kevés lehet.

Ugyanez alighanem Dzsudzsákra is igaz, akit az internetes hozzászólók jelentős része még mindig szívesen látna a válogatottban, ám Rossi 2022-ben, a görögök elleni „búcsúmeccsel” szándéka szerint végleg lezárta a 109-szeres válogatottságával rekorder játékos pályafutásának ezt a részét.

Dzsudzsák, Szoboszlai és a szabadrúgásgólok – melyikük áll jobban?

A Debrecen csapatkapitányának ETO elleni szabadrúgásgólja még egy érdekes párhuzamot is felvet. Szoboszlai Dominik az őszi szezonban már a Liverpool színeiben is bizonyította, hogy óriási szabadrúgásgólokra képes, az Arsenal elleni győztes találata augusztus legszebb gólja lett a Premier League-ben.

Dzsudzsák – csak a klubmeccseit figyelembe véve – mostanáig 19 szabadrúgásgólt ért el pályafutása alatt, mióta élvonalbeli játékos a Transfermarkt gyűjtése szerint. Ugyanez a szám Szoboszlai esetében jelenleg 7.

A Liverpool sztárja persze még csak 24 éves, pont ennyi volt Dzsudzsák, amikor a PSV-ből, sokak nemtetszését kiváltva, az Anzsi Mahacskalába igazolt. Dzsudzsák 24 éves korában valamivel előrébb járt a klubbéli szabadrúgásgólok tekintetében, neki akkor már kilenc volt belőle.

Dzsudzsák szabadrúgásgólja az ETO ellen:

