Dzsudzsák kemény üzenete és ami mögötte van: Rossi, Keane és Szoboszlai

Az NB I elmúlt hétvégi fordulójának legszebb pillanatai között kétségkívül ott a helye Dzsudzsák Balázs szabadrúgásgóljának. A Debrecen csapatkapitánya éles szögből csavart az ETO FC kapujába a Győrben 1-1-re végződött meccsen. A találkozó után a 38 éves, válogatottsági rekorder középpályásból kibukott valami, ami már régóta mardoshatta a lelkét.

Dzsudzsák Balázs bal lába még mindig a régi, újra vezér az NB I-ben Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

– Örülök, hogy ilyen momentumokkal meg tudom mutatni, hogy hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom – üzent az állandó kritikusainak Dzsudzsák Balázs.

A 109-szeres válogatott játékos a magyar futball utóbbi két évtizedének egyik legellentmondásosabb alakja. Sokan a mai napig az egyik legnagyobb futballélményükként emlegetik a PSV Eindhoven színeiben nyújtott szenzációs teljesítményét az Ajax ellen, a román válogatott elleni katartikus szabadrúgásgólját vagy éppen a 2016-os Eb-n Cristiano Ronaldót is kiborító, portugálok elleni dupláját. Ugyanakkor sokan még mindig a szemére vetik, hogy a pénzt választotta, amikor 24 évesen az Anzsi Mahacskalába igazolt.

Dzsudzsák gyakran szélsőséges érzelmeket vált ki a szurkolókból: imádják vagy utálják, a középút ritkább.

Ez persze rá is hatással van, nyilván érzékeli, hogy nem mindenki rajong érte, és ebből születhetnek az olyan kiszólások, mint ami szombaton a Győr elleni szabadrúgásgólját is követte. Az üzenet, hogy kár volt leírni, szóban visszavonultatni.

Dzsudzsák Balázs 38 évesen jelenleg az NB I egyik legjobbja

Az előző idényben úgy tűnt, hogy kihunyóban van Dzsudzsák Balázs csillaga, hiszen a tavasszal kikerült a kiesés elől menekülő Debrecen kezdőjéből. A csapatot akkor még Nestor El Maestro irányította, aki a tavaszi szezonban 11-szer a kispadra ültette a rutinos középpályást, és mindössze négyszer jelölte őt a kezdőcsapatba. Megesett, hogy Dzsudzsák mindössze perceket kapott, az utolsó fordulóban, a Fehérvár elleni, kiesésről döntő meccsen csak a 88. percben léphetett pályára, amikor 3-0-s vezetésnél már minden fontos kérdés eldőlt.

A nyáron aztán Sergio Navarro vette át a DVSC irányítását, és a spanyol szárnyakat adott Dzsudzsáknak – ő maga fogalmazott így az M4 Sportnak. Az biztos, hogy kilenc forduló után az NB I legjobbjai között szerepel a négy góljával és két gólpasszával.