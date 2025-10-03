Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért + videó

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Könnygáz is kellett a bukaresti El-meccsen, újabb játékosait száműzte a román tulajdonos
FCSBlabdarúgó Európa-ligaGigi Becaliromán fociUniversitatea Craiova

Könnygáz is kellett a bukaresti El-meccsen, újabb játékosait száműzte a román tulajdonos

Nem alakult jól a román labdarúgócsapatoknak a csütörtök. Az FCSB az Európa-liga alapszakaszában, míg az Universitatea Craiova a Konferencialiga főtábláján kapott ki 2-0-ra. Különösen a bukaresti vereség és annak körülményei azok, amelyek nem maradtak következmények nélkül Romániában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 8:19
A román FCSB otthon kapott ki az Európa-ligában (Fotó: AFP/Daniel Mihailescu)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A román bajnoki címvédő FCSB múlt héten hollandiai győzelemmel kezdett az Európa-liga főtábláján, csütörtökön azonban a svájci Young Boys 2-0-ra győzött Bukarestben. A találkozó előtt komoly balhé alakult ki a szurkolók és a hatóságok között, utóbbiak még könnygázt is bevetettek a bejutásra türelmetlenül váró svájci drukkerek ellen – súlyos pénzbírság és egyes fanatikusok stadionból történő kitiltása lett az eset következménye. A mérkőzés aztán a lelátón békésebben alakult, és Joel Monteiro duplájával már az első félidő végére eldöntötték a találkozót a svájciak.

David Kiki szerződése 2027-ig szól az FCSB-vel, de Gigi Becali klubtulajdonos az Európa-liga-vereség után bejelentette a védő román bajnoktól való távozását
David Kiki szerződése 2027-ig szól az FCSB-vel, de Gigi Becali klubtulajdonos az Európa-liga-vereség után bejelentette a védő román bajnoktól való távozását (Fotó: NurPhoto/Flaviu Buboi)

Érthető módon az FCSB játékosai és edzője mellett a csapat tulajdonosa, Gigi Becali sem volt elégedett a kétgólos vereséggel, és akárcsak néhány hete, ezúttal is bejelentette néhány játékos száműzését. 

A Young Boys elleni mérkőzés után Becali azt állította, hogy három futballistának is felbontják a szerződését és ők januártól már nem Bukarestben játszanak.

Közülük az egyiket, David Kikit meg is nevezte: – Alig várom, hogy eljöjjön a tél, és kitegyem a keretből – mondta a román klubtulajdonos a benini védőről.

Az FCSB mellett a másik román csapat is kikapott

Az európai kupaporond másik román együttese, az Universitatea Craiova a Konferencialiga-alapszakasz első körében szintén 2-0-s vereséget szenvedett, méghozzá a lengyel Raków Czestochowa otthonában. A magyar válogatott védekező középpályás, Baráth Péter a 75. percben lépett pályára a hazaiak színeiben – a Raków ezután szerezte a második gólját, a vendégek az 53. perctől emberhátrányban játszottak. 

A vereség után élő adásban fakadt ki a 27-szeres román válogatott labdarúgó, Daniel Pancu, méghozzá azon, hogy a Craiovában egyetlen U21-es játékos sem szerepelt a mérkőzésen. A csapatkapitány, Nicosur Bancu pedig a játékostársai hozzáállásával nem volt megelégedve.

A román bajnokság következő fordulójának vasárnapi játéknapján az éllovas craiovaiak éppen az FCSB vendégei lesznek, a két rivális ilyen negatív előjelek után feszül majd egymásnak. A címvédő tizennégy pontos lemaradásban várja az egymás elleni bukaresti találkozót.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu