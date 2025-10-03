Könnygáz is kellett a bukaresti El-meccsen, újabb játékosait száműzte a román tulajdonos

A román bajnoki címvédő FCSB múlt héten hollandiai győzelemmel kezdett az Európa-liga főtábláján, csütörtökön azonban a svájci Young Boys 2-0-ra győzött Bukarestben. A találkozó előtt komoly balhé alakult ki a szurkolók és a hatóságok között, utóbbiak még könnygázt is bevetettek a bejutásra türelmetlenül váró svájci drukkerek ellen – súlyos pénzbírság és egyes fanatikusok stadionból történő kitiltása lett az eset következménye. A mérkőzés aztán a lelátón békésebben alakult, és Joel Monteiro duplájával már az első félidő végére eldöntötték a találkozót a svájciak.

David Kiki szerződése 2027-ig szól az FCSB-vel, de Gigi Becali klubtulajdonos az Európa-liga-vereség után bejelentette a védő román bajnoktól való távozását (Fotó: NurPhoto/Flaviu Buboi)

Érthető módon az FCSB játékosai és edzője mellett a csapat tulajdonosa, Gigi Becali sem volt elégedett a kétgólos vereséggel, és akárcsak néhány hete, ezúttal is bejelentette néhány játékos száműzését.

A Young Boys elleni mérkőzés után Becali azt állította, hogy három futballistának is felbontják a szerződését és ők januártól már nem Bukarestben játszanak.

Közülük az egyiket, David Kikit meg is nevezte: – Alig várom, hogy eljöjjön a tél, és kitegyem a keretből – mondta a román klubtulajdonos a benini védőről.

Az FCSB mellett a másik román csapat is kikapott

Az európai kupaporond másik román együttese, az Universitatea Craiova a Konferencialiga-alapszakasz első körében szintén 2-0-s vereséget szenvedett, méghozzá a lengyel Raków Czestochowa otthonában. A magyar válogatott védekező középpályás, Baráth Péter a 75. percben lépett pályára a hazaiak színeiben – a Raków ezután szerezte a második gólját, a vendégek az 53. perctől emberhátrányban játszottak.

A vereség után élő adásban fakadt ki a 27-szeres román válogatott labdarúgó, Daniel Pancu, méghozzá azon, hogy a Craiovában egyetlen U21-es játékos sem szerepelt a mérkőzésen. A csapatkapitány, Nicosur Bancu pedig a játékostársai hozzáállásával nem volt megelégedve.

A román bajnokság következő fordulójának vasárnapi játéknapján az éllovas craiovaiak éppen az FCSB vendégei lesznek, a két rivális ilyen negatív előjelek után feszül majd egymásnak. A címvédő tizennégy pontos lemaradásban várja az egymás elleni bukaresti találkozót.