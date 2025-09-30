Fiatal lányt aláztak meg egy román bajnokin, mert magyarul beszélt

A Kézdivásárhelyi SE–Nagyszebeni Interstar mérkőzés 70. percében, 1-1-es állásnál egy kézdivásárhelyi játékos nem értett egyet a bíró döntésével, és magyarul bosszankodott az ítélet után. „Nem hiszem el, hogy ezt lefújta” – mondta a futballista, mire a bíró kiabálni kezdett vele, hogy beszéljen románul, mert ha nem, kiállítja, és mehet az öltözőbe, mert nem tolerálja a magyar nyelvet a pályán. Az esetről a a KSE vezetőedzője, Bogdan Moroianu beszélt a Székely Sportnak, aki szerint a történtek súlyos nyomot hagytak a lányokban.

Újabb atrocitás érte a magyar focistákat Romániában, az egyik fiatal lány azért vettek elő, mert magyarul beszélt. Fotó: Pinti Attila/Székely Sport

A lap cikkéből kiderül, hogy a tapasztalt szakember azonnal szóvá tette a történteket, azonban magyarázat helyett reklamálásáért sárga lapot kapott.

A szituációt tovább rontotta, hogy a lelátón helyet foglaló mintegy 20–30 néző is rázendített a „Vorbiți numai românește!”, azaz a „Csak románul beszéljetek" rigmusra.

A keret nagy része fiatal lányokból áll, akik még a 15 éves kort is alig töltötték be, és akiknek a foci a barátkozásról, a közösségépítésről és az önbizalom növeléséről is szól. A történtek azonban teljesen sokkolták őket, a keret fele sírt az öltözőben a mérkőzés után.

A csapat a történtek után panaszt nyújtott be a Román Labdarúgó-szövetségnél (FRF) és a megyei szervezetnél is.

Nem arra kellene figyelnie a játékvezetőnek, hogy valaki magyarul beszél...

Moroianu szerint a játékvezetőknek a mérkőzésre kellene koncentrálniuk, nem pedig arra, hogy a pályán ki milyen nyelven beszél. Szerinte az efféle viselkedésnek nincs helye a sportban, és abban bízik, hogy az esetnek lesz következménye, hiszen fontosnak tartja, hogy sem velük, sem más csapattal ne fordulhasson elő hasonló.

A szakember elmondta, hogy a lányokkal és a szülőkkel már átbeszélték a történteket, és bár igyekeznek továbblépni, a tapasztalat így is fájdalmas és igazságtalan maradt. Úgy fogalmazott, a fiatal játékosok számára a futballnak arról kellene szólnia, hogy megtanulják, mit jelent a kitartás, a tisztelet és a fair play – ehelyett most a diszkriminációval szembesültek, amit elfogadhatatlannak tart.