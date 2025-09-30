Rendkívüli

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

KSERomániamagyar nyelveKézdivásárhelyi SE

Fiatal lányt aláztak meg egy román bajnokin, mert magyarul beszélt

Megdöbbentő jelenetek játszódtak le a román harmadosztályú női bajnokságban: a Kézdivásárhelyi SE labdarúgóját majdnem kiállítottak, mert magyarul beszélt a pályán. Sajnos nem ez az első eset, hogy magyar futballistákat atrocitás ér Romániában.

C. Kovács Attila
2025. 09. 30. 14:44
Magyarul beszélt, ezért majdnem kiállítottak egy fiatal magyar játékost Romániában.
Magyarul beszélt, ezért majdnem kiállítottak egy fiatal magyar játékost Romániában. Forrás: GIUSEPPE CACACE/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kézdivásárhelyi SE–Nagyszebeni Interstar mérkőzés 70. percében, 1-1-es állásnál egy kézdivásárhelyi játékos nem értett egyet a bíró döntésével, és magyarul bosszankodott az ítélet után. „Nem hiszem el, hogy ezt lefújta” – mondta a futballista, mire a bíró kiabálni kezdett vele, hogy beszéljen románul, mert ha nem, kiállítja, és mehet az öltözőbe, mert nem tolerálja a magyar nyelvet a pályán. Az esetről a a KSE vezetőedzője, Bogdan Moroianu beszélt a Székely Sportnak, aki szerint a történtek súlyos nyomot hagytak a lányokban.

Újabb atrocitás érte a magyar focistákat Romániában, az egyik fiatal lány azért vették elő, mert magyarul beszélt.
Újabb atrocitás érte a magyar focistákat Romániában, az egyik fiatal lány azért vettek elő, mert magyarul beszélt. Fotó: Pinti Attila/Székely Sport

A lap cikkéből kiderül, hogy a tapasztalt szakember azonnal szóvá tette a történteket, azonban magyarázat helyett reklamálásáért sárga lapot kapott. 

A szituációt tovább rontotta, hogy a lelátón helyet foglaló mintegy 20–30 néző is rázendített a „Vorbiți numai românește!”, azaz a „Csak románul beszéljetek" rigmusra.

A keret nagy része fiatal lányokból áll, akik még a 15 éves kort is alig töltötték be, és akiknek a foci a barátkozásról, a közösségépítésről és az önbizalom növeléséről is szól. A történtek azonban teljesen sokkolták őket, a keret fele sírt az öltözőben a mérkőzés után.

A csapat a történtek után panaszt nyújtott be a Román Labdarúgó-szövetségnél (FRF) és a megyei szervezetnél is.

 

Nem arra kellene figyelnie a játékvezetőnek, hogy valaki magyarul beszél...

Moroianu szerint a játékvezetőknek a mérkőzésre kellene koncentrálniuk, nem pedig arra, hogy a pályán ki milyen nyelven beszél. Szerinte az efféle viselkedésnek nincs helye a sportban, és abban bízik, hogy az esetnek lesz következménye, hiszen fontosnak tartja, hogy sem velük, sem más csapattal ne fordulhasson elő hasonló.

A szakember elmondta, hogy a lányokkal és a szülőkkel már átbeszélték a történteket, és bár igyekeznek továbblépni, a tapasztalat így is fájdalmas és igazságtalan maradt. Úgy fogalmazott, a fiatal játékosok számára a futballnak arról kellene szólnia, hogy megtanulják, mit jelent a kitartás, a tisztelet és a fair play – ehelyett most a diszkriminációval szembesültek, amit elfogadhatatlannak tart.

Moroianu szerint a labdarúgás egyik legnagyobb értéke, hogy közösséget épít és egyenlőséget teremt a pályán. Úgy vélte, mindenkinek úgy kellene viselkednie, hogy amit másoktól elvár, azt maga is megadja. Úgy fogalmazott, a kézdivásárhelyi csapat minden találkozón ugyanazt az elvet követi: tisztelettel fogadja ellenfeleit, és bárhol is lép pályára, viselkedésével példát kíván mutatni. Szerinte a futballnak erről kellene szólnia, nem pedig arról, hogy hivatalos személyek nemzetiségi hovatartozás alapján aláznak meg gyerekeket.

A KSE edzője reményét fejezte ki, hogy az ügyet a szövetség kivizsgálja, és a játékvezetőt eltiltják, ugyanis szerinte ez lenne az egyetlen helyes lépés.

Sajnos mostanában sem csökkent a magyarokat ért atrocitások száma Romániában:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGreenpeace

Képmutató, farizeus gazemberek vagytok!

Bayer Zsolt avatarja

Arra, amit tesztek, nincs bocsánat!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu