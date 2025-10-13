Az év botránya: öt piros lap után három perc alatt félbeszakadt a bajnoki

A román–magyar balhé után itt egy megyei gyöngyszem. Kevés információ áll rendelkezésre, de tény: félbeszakadt az egymástól 20 kilométerre fekvő települések összecsapása. Annyi bizonyos, hogy a minimális alá csökkent a vendégek létszáma, a három percen belül villanó öt piros lap egészen rendkívüli.

A minimális alá csökkent a vendégek létszáma, félbeszakadt a meccs. Forrás: MLSZ

Félinformációk a félbeszakadt meccsről

Forrtak az indulatok a Megye II-ben, kő kövön nem maradt a hétvégi Polgár VSE– Tiszacsege VSE találkozón – számol be az esetről a Haon.hu azok után, hogy a vendégek közül öt játékost is kiállított a játékvezető, s ezek után a szabályban előírt minimális alá csökkent a létszámuk. A helyi lap ugyanakkor részleteket nem közöl arról, hogy mi váltotta ki a botrányt, miért osztott ki a játékvezető három perc alatt öt piros lapot, egyáltalán miért forrtak az indulatok. A lap által közölt rövid nyilatkozatokból annyi derül ki, hogy a tiszacsegeiek a játékvezetőt okolják.

– Nem könnyű ez most. Két, ezer sebből vérző csapat szeretett volna egy jó meccset játszani, amire meg is volt a lehetőség,

de ilyet én még nem éltem át, hogy egy játékvezető ennyire a porondon akar lenni! Vannak, akik szabadságot vettek ki, hogy itt tudjanak lenni, de könyörgöm, ezért? Jövő héten nem tudunk kiállni, annyi pirosat kaptunk ma.

Nagy a csalódottság, de remélem, a fegyelmi bizottság jó döntést hoz! – nyilatkozta az öt piros lapot begyűjtő tiszacsegeiek technikai vezetője, Simon Zoltán.

A polgáriak vezetőedzőjének szavai arra utalnak, hogy nem ők váltották ki a balhét.

Sajnáljuk, hogy a mérkőzés félbeszakadt. A részünkről nem történt semmilyen provokáció. A vendégek 8-as játékosánál elszakadt a cérna

– mondta Antal József.

Érdekes egybeesés, hogy a tiszacsegeiek megnevezett nyolcasa, Nagy László, illetve a mérkőzés játékvezetőjét is ugyanígy hívják. Nehéz eldönteni, hogy melyikük ludas leginkább a párját ritkító botrány kirobbanásában. Nem is tisztünk eldönteni, a fegyelmi bizottság feladata lesz a tények feltárása és a büntetések kiszabása. A pályán 2-1-re a hazaiak vezettek, s mivel a vendégek „fogytak el”, a győzelemért járó három pontot vélhetően a Polgár kapja meg.