Az év botránya: öt piros lap után három perc alatt félbeszakadt a bajnoki

Félbeszakadt a Polgár-Tiszacsege mérkőzés a Hajdú-Bihar vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban, miután a vendégek közül öt játékost is kiállított a játékvezető. Ezzel a minimális hét fő alá csökkent a 2-1-es hátrányban lévő vendégek létszáma. A piros lapokat három perc leforgása alatt gyűjtötték be a tiszacsegeiek, akik Nagy László játékvezetőt okolják. A hazaiak vezetőedzője szerint az egyik vendégjátékosnál elszakadt a cérna. A félbeszakadt meccs után sem csillapodnak a kedélyek.

2025. 10. 13. 11:40
Ez még egy korábbi, balhémentes meccs képe Fotó: Tiszacsege VSE
A román–magyar balhé után itt egy megyei gyöngyszem. Kevés információ áll rendelkezésre, de tény: félbeszakadt az egymástól 20 kilométerre fekvő települések összecsapása. Annyi bizonyos, hogy a minimális alá csökkent a vendégek létszáma, a három percen belül villanó öt piros lap egészen rendkívüli. 

A minimális alá csökkent a vendégek létszáma, félbeszakadt a meccs. Forrás: MLSZ

Félinformációk a félbeszakadt meccsről

Forrtak az indulatok a Megye II-ben, kő kövön nem maradt a hétvégi Polgár VSE– Tiszacsege VSE találkozón – számol be az esetről a Haon.hu azok után, hogy a vendégek közül öt játékost is kiállított a játékvezető, s ezek után a szabályban előírt minimális alá csökkent a létszámuk. A helyi lap ugyanakkor részleteket nem közöl arról, hogy mi váltotta ki a botrányt, miért osztott ki a játékvezető három perc alatt öt piros lapot, egyáltalán miért forrtak az indulatok. A lap által közölt rövid nyilatkozatokból annyi derül ki, hogy a tiszacsegeiek a játékvezetőt okolják.

– Nem könnyű ez most. Két, ezer sebből vérző csapat szeretett volna egy jó meccset játszani, amire meg is volt a lehetőség, 

de ilyet én még nem éltem át, hogy egy játékvezető ennyire a porondon akar lenni! Vannak, akik szabadságot vettek ki, hogy itt tudjanak lenni, de könyörgöm, ezért? Jövő héten nem tudunk kiállni, annyi pirosat kaptunk ma.

 Nagy a csalódottság, de remélem, a fegyelmi bizottság jó döntést hoz! – nyilatkozta az öt piros lapot begyűjtő tiszacsegeiek technikai vezetője, Simon Zoltán. 

Melyik Nagy László?

A polgáriak vezetőedzőjének szavai arra utalnak, hogy nem ők váltották ki a balhét.

Sajnáljuk, hogy a mérkőzés félbeszakadt. A részünkről nem történt semmilyen provokáció. A vendégek 8-as játékosánál elszakadt a cérna

– mondta Antal József.

Érdekes egybeesés, hogy a tiszacsegeiek megnevezett nyolcasa, Nagy László, illetve a mérkőzés játékvezetőjét is ugyanígy hívják. Nehéz eldönteni, hogy melyikük ludas leginkább a párját ritkító botrány kirobbanásában. Nem is tisztünk eldönteni, a fegyelmi bizottság feladata lesz a tények feltárása és a büntetések kiszabása. A pályán 2-1-re a hazaiak vezettek, s mivel a vendégek „fogytak el”, a győzelemért járó három pontot vélhetően a Polgár kapja meg.

