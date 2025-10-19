Rendkívüli

Meghalt a Limp Bizkit basszusgitárosa, Sam Rivers

Elképesztő videó: tizenkét évesen a Fradiban oktatott, most megszerezte első NB I-es gólját

Sok pozitívumról nehéz beszélni egy 5-1-es vereség után, a Nyíregyháza egyik játékosának azonban fontos emlék marad az MTK elleni mérkőzés. A vendégek szempontjából a szépségtapaszt a húszéves Manner Balázs első NB I-es gólja jelentette. A középpályás az FTC-ben nevelkedett, Manner Európa-liga-meccsen be is mutatkozhatott a Ferencvárosban, amely már évekkel korábban is jelezte, hogy nagy tehetségnek tartja a futballistát.

2025. 10. 19.
Az FTC-nevelés Manner Balázs az első NB I-es gólja megszerzése után még bízott a Nyíregyháza pontszerzésében, végül az MTK kiütötte a csapatát Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
A fiatalszabálynak köszönhetően már nem annyira feltűnő, ha egy húszéves futballista gólt szerez az NB I-ben. Manner Balázs ráadásul első élvonalbeli találata ellenére nem lehetett boldog az MTK–Nyíregyháza meccs után, ugyanis csapata 5-1-re kikapott. A középpályás az FTC-ben nevelkedett: Manner Balázs Európa-liga-meccsen is játszott, sőt, a Fradi már tizenkét éves korában kiemelten kezelte.

Manner Balázs Európa-liga-meccsen az FTC színeiben játszott, az NB I-ben már a Nyíregyháza mezében szerepel, itt pont a Fradi ellen
Manner Balázs Európa-liga-meccsen az FTC színeiben játszott, az NB I-ben már a Nyíregyháza mezében debütált, pont a Fradi ellen volt először élvonalbeli kezdőcsapat tagja (Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin)

Az NB I-es debütálás viszont csak ebben az idényben jött el, s nem a Ferencváros, hanem már a Nyíregyháza színeiben. 

Manner Balázs első NB I-es gólja

Manner az eddigi tíz fordulóból ötször kapott lehetőséget, az ötödik meccse hozta el az első élvonalbeli gólját.

Szép gól volt, s később Manner még egyszer betalált, de a duplázás les miatt nem jött össze. A pontszerzéshez két Manner-gól sem lett volna elég, az MTK 5-1-re győzött.

– 2-1 után megvoltak a lehetőségeink az egyenlítésre, sajnos ezeket nem tudtuk kihasználni. A félidő után viszonylag hamar kaptunk még egyet, s nem nagyon tudtunk reagálni rá – értékelt Manner az M4 Sportnak, az első élvonalbeli találata ellenére, de érhetően csalódottan.

Manner és Lisztes közös nagy élménye az FTC-ben

Manner Balázs még kiskorú volt, amikor már Európa-liga-meccsen játszott, a Bayer Leverkusen ellen vetette be negyedórára Sztanyiszlav Csercseszov. Manner bátor játékot mutatott a meccsen, amelyen a vele lényegében egyidős Lisztes Krisztián is kapott néhány percet. 

A következő hetekben Lisztes berobbant, Manner viszont az NB I-ben sem Csercseszovnál, sem később más Fradi-edzőnél nem kapott lehetőséget, s a tavalyi NB II-es, soroksári kölcsönjáték után a zöld-fehérek a nyáron elengedték a támadót Nyíregyházára.

Manner tizenkét évesen az FTC videóinak főszereplője volt

Azt, hogy Mannert nagy tehetségnek tartják, már évekkel az ominózus El-meccs előtt jelezték az FTC-nél. A FradiMédia 2018-ban készített Fradi Focisuli sorozatot, s ebben az akkor tizenkét éves Manner Balázs volt a főszereplő az utánpótlás-játékosok közül. 

 

