Elképesztő videó: tizenkét évesen a Fradiban oktatott, most megszerezte első NB I-es gólját

A fiatalszabálynak köszönhetően már nem annyira feltűnő, ha egy húszéves futballista gólt szerez az NB I-ben. Manner Balázs ráadásul első élvonalbeli találata ellenére nem lehetett boldog az MTK–Nyíregyháza meccs után, ugyanis csapata 5-1-re kikapott. A középpályás az FTC-ben nevelkedett: Manner Balázs Európa-liga-meccsen is játszott, sőt, a Fradi már tizenkét éves korában kiemelten kezelte.

Manner Balázs Európa-liga-meccsen az FTC színeiben játszott, az NB I-ben már a Nyíregyháza mezében debütált, pont a Fradi ellen volt először élvonalbeli kezdőcsapat tagja (Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin)

Az NB I-es debütálás viszont csak ebben az idényben jött el, s nem a Ferencváros, hanem már a Nyíregyháza színeiben.

Manner Balázs első NB I-es gólja

Manner az eddigi tíz fordulóból ötször kapott lehetőséget, az ötödik meccse hozta el az első élvonalbeli gólját.

Szép gól volt, s később Manner még egyszer betalált, de a duplázás les miatt nem jött össze. A pontszerzéshez két Manner-gól sem lett volna elég, az MTK 5-1-re győzött.

– 2-1 után megvoltak a lehetőségeink az egyenlítésre, sajnos ezeket nem tudtuk kihasználni. A félidő után viszonylag hamar kaptunk még egyet, s nem nagyon tudtunk reagálni rá – értékelt Manner az M4 Sportnak, az első élvonalbeli találata ellenére, de érhetően csalódottan.

Manner és Lisztes közös nagy élménye az FTC-ben

Manner Balázs még kiskorú volt, amikor már Európa-liga-meccsen játszott, a Bayer Leverkusen ellen vetette be negyedórára Sztanyiszlav Csercseszov. Manner bátor játékot mutatott a meccsen, amelyen a vele lényegében egyidős Lisztes Krisztián is kapott néhány percet.