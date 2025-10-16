Jön Gulácsi Péter könyve, a válogatott volt kapusa nemes felajánlást tett

Rendkívüli

Csendben a csúcsra – Utam a zuglói földes pályáról a Bajnokok Ligájába. Ez a címe az 58-szoros magyar válogatott Gulácsi Péter hamarosan kapható önéletrajzi könyvének, amelyről csütörtökön a kiadó közölt részleteket. Kiderült, hogy a bevételt az RB Leipzig kapuvédője jótékony célra fogja felajánlani.

2025. 10. 16.
Gulácsi Péter önéletrajzi könyvben meséli el történetét. Fotó: AFP/Ronny Hartmann
U20-as vb-bronzérem, osztrák bajnoki címek, német kupagyőzelmek, Európa-bajnoki szereplések a válogatottal. Csak néhány mérföldkő Gulácsi Péter pályafutásából, amely most a G-ADAM Kiadó kiadványában is megelevenedik majd. A Csendben a csúcsra – Utam a zuglói földes pályáról a Bajnokok Ligájába című, 256 oldalas kötet november elején jelenik meg.

Gulácsi Péter 2014-től 2024-ig volt tagja a magyar válogatottnak
Gulácsi Péter 2014-től 2024-ig volt tagja a magyar válogatottnak (Fotó: Sven Simon/Malte Ossowski)

 

Megelevenednek Gulácsi Péter karrierjében fontos személyek, pillanatok

A kiadványban az RB Leipzig 35 éves kapusa őszintén mesél arról, hogyan juthat el valaki kitartással, önfegyelemmel és hittel a csúcsra, és hogyan képes ott is maradni. Az olvasó megismerheti Gulácsi eddigi karrierjének legfontosabb állomásait, és olyan fontos személyeit, mint például Steven Gerrard, Marco Rossi vagy éppen Szoboszlai Dominik – mindezt természetesen Gulácsi Péter szemszögéből. A kötet személyes hangvételű fejezeteiben Gulácsi felidézi karrierje legnehezebb pillanatait is, például a 2022-es súlyos térdsérülést és az azt követő, hónapokig tartó rehabilitációt.

A könyvből befolyó bevétel egy részét Gulácsi Péter a fővárosi Mozgásjavító Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek ajánlja fel.

 

