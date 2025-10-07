Fogynak az exbarcások, Messi újabb csapattársa tett nagy bejelentést

Rendkívüli

Az idény végén visszavonul az Inter Miamiban futballozó Jordi Alba, a spanyolok Európa-bajnok labdarúgója. Jordi Alba a második korábbi Barcelona-játékos, aki a közelmúltban bejelentette, hogy az MLS-szezon végeztével szögre akasztja a cipőit.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 20:41
Lionel Messivel rengeteg sikert ért el közösen Fotó: Chris Arjoon Forrás: AFP
Jordi Alba korábban a Valencia és az FC Barcelona játékosa volt, jelenleg pedig az észak-amerikai profiligában szereplő Inter Miamit erősíti.

Jordi Alba a Barcelonánál töltötte a legszebb éveit
Jordi Alba a Barcelonánál töltötte a legszebb éveit (Fotó: Josep Lago/AFP)

Jordi Alba befejezi

– Eljött az ideje, hogy lezárjak egy jelentős szakaszt az életemben. Úgy döntöttem, hogy a szezon végén befejezem profi pályafutásomat – írta közösségi oldalán a 93-szoros válogatott, 36 éves balhátvéd, akinek honfitársa, Sergio Busquets is hasonló bejelentést tett nemrégiben.

Alba az Európa-bajnokságot, a Nemzetek Ligáját, a Bajnokok Ligáját és a klubvilágbajnokságot egy-egy alkalommal, a spanyol bajnokságot hatszor, a Király-kupát ötször nyerte meg. Három-három világ- és Európa-bajnokságon lépett pályára. 

 

