Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

világbajnoki selejtezőEgyesült Arab EmírségektömegjelenetKatarbalhéiphone

Így balhéznak a gazdagok: iPhone-ok potyogtak az égből, miközben a vb-kijutás volt a tét + videó

Kedd este kulcsfontosságú világbajnoki selejtezőt vívott Katar és az Egyesült Arab Emírségek. A mérkőzést Katar nyerte 2-1-re, és ezzel történelme során először jutott ki selejtezőkön keresztül a vb-re. Azonban nem csak erről marad emlékezetes az este, ugyanis óriási balhé övezte a találkozót. A tajtékzó szurkolók miatt hatalmas tömegjelenet alakult ki, ami közepette csak úgy repültek az iPhone-ok, a luxusautók kulcsai és a vizespalackok is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 12:20
Katar balhé közepette jutott ki a vb-re.
Óriási balhé tört ki a Katar és az Egyesült Arab Emírségek világbajnoki selejtezőjén. (Fotó: KARIM JAAFAR/AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Katar a 2022-es világbajnokságon alanyi jogon, házigazdaként vett részt, így most először jutott ki a vb-re úgy, hogy meg is küzdött azért. A katariak az ázsiai selejtező negyedik körében előbb Omán ellen játszottak 0-0-t, amit az Egyesült Arab Emírségek 2-1-es legyőzése követett, így négy ponttal megnyerték az A csoportot.

Katar balhé közepette jutott ki a vb-re.
Az iPhone-ok és a luxusautók kulcsai is repültek, miközben Katar kijutott a vb-re. (Fotó: KARIM JAAFAR / AFP)

 

Potyogtak az iPhone-ok, Katar kiharcolta vb-szereplését

Katar a 49. percben szerezte meg a vezetést Khouki találatával, majd Pedro Miguel a 74. percben duplázta meg az előnyt. Az Egyesült Arab Emírségek hiába szépített a 98. percben, nem tudta elkerülni a vereséget (2-1), így Julen Lopetegui csapata jutott ki a világbajnokságra.

A Jassim Bin Hamad Stadionban végig tapintható volt a feszültség, hiszen sok minden forgott kockán, óriási volt a tét. Miután megszültetett a mérkőzés első gólja, elszabadultak az indulatok. Az ünneplő katariak jó pár „ajándékot” kaptak a nyakukba a nézőtérről az ünneplés alatt, majd jó néhány szurkoló meg is indult feléjük fenyegetően.

 

Miután megtörtént a nem éppen baráti közeledés, verekedés tört ki a pálya szélén. A dobált tárgyak között iPhone-ok, szandálok, vizespalackok és luxusautók kulcsai is voltak. A biztonsági szolgálatnak közbe kellett lépnie, és több szurkolót is kikísértek a stadionból.

 

Miután folytatni tudták a meccset, még egy piros lap is borzolta a kedélyeket: Salman súlyos szabálytalanságot követett el, a játékvezető nem is habozott, hogy leküldje.

Katar második találata, ami lényegében a világbajnoki kvalifikációt jelentette:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.