Így balhéznak a gazdagok: iPhone-ok potyogtak az égből, miközben a vb-kijutás volt a tét + videó

Katar a 2022-es világbajnokságon alanyi jogon, házigazdaként vett részt, így most először jutott ki a vb-re úgy, hogy meg is küzdött azért. A katariak az ázsiai selejtező negyedik körében előbb Omán ellen játszottak 0-0-t, amit az Egyesült Arab Emírségek 2-1-es legyőzése követett, így négy ponttal megnyerték az A csoportot.

Az iPhone-ok és a luxusautók kulcsai is repültek, miközben Katar kijutott a vb-re. (Fotó: KARIM JAAFAR / AFP)

Potyogtak az iPhone-ok, Katar kiharcolta vb-szereplését

Katar a 49. percben szerezte meg a vezetést Khouki találatával, majd Pedro Miguel a 74. percben duplázta meg az előnyt. Az Egyesült Arab Emírségek hiába szépített a 98. percben, nem tudta elkerülni a vereséget (2-1), így Julen Lopetegui csapata jutott ki a világbajnokságra.

A Jassim Bin Hamad Stadionban végig tapintható volt a feszültség, hiszen sok minden forgott kockán, óriási volt a tét. Miután megszültetett a mérkőzés első gólja, elszabadultak az indulatok. Az ünneplő katariak jó pár „ajándékot” kaptak a nyakukba a nézőtérről az ünneplés alatt, majd jó néhány szurkoló meg is indult feléjük fenyegetően.

Miután megtörtént a nem éppen baráti közeledés, verekedés tört ki a pálya szélén. A dobált tárgyak között iPhone-ok, szandálok, vizespalackok és luxusautók kulcsai is voltak. A biztonsági szolgálatnak közbe kellett lépnie, és több szurkolót is kikísértek a stadionból.

Miután folytatni tudták a meccset, még egy piros lap is borzolta a kedélyeket: Salman súlyos szabálytalanságot követett el, a játékvezető nem is habozott, hogy leküldje.

