Újabb európai kupadöntő megrendezésére pályázik Magyarország

Megpályázza a harmadik számú európai kupasorozat rendezését a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ). A 2028-as vagy a 2029-es Konferencialiga-döntő lehet Magyarországon, ha az illetékesek hazánkat választják jövőre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 13:32
trófea, BL, El, Kl, iants cups representing (from L) the UEFA Europa League trophy, the UEFA Champions League Trophy and the UEFA Conference League trophy are displayed outside the Grimaldi forum in Monaco on August 29, 2025. (Photo by Frederic DIDES / AF
A Magyar Labdarúgó-szövetség megpályázza az egyetlen olyan európai férfi kupasorozat döntőjét, amely még nem került a magyar fővárosba: sikeres pályázat esetén a Konferencialiga 2028-as vagy 2029-es döntőjét rendeznék Budapesten (Fotó: AFP/Frederic Dides)
Az Mlsz.hu-n olvasható pénteki közlemény szerint a 2028-as Konferencialiga-finálé megrendezésére Magyarországon (a budapesti Puskás Aréna lenne a helyszín) kívül Franciaország (Lille), Olaszország (Torinó), Kazahsztán (Asztana) és Lengyelország (Gdansk) jelezte eddig a szándékát, a 2029-es Kl-döntő iránt pedig e négy országon kívül Finnország (Helsinki) is érdeklődik. A végleges pályázatokat a pályázati dokumentációval együtt június 10-ig kell benyújtani. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága 2026 szeptemberében jelöli ki a döntők házigazdáit.

2023-ban az Európa-liga fináléja volt Magyarországon, Budapest jövőre a BL-döntőnek ad otthont. Még ebben az évtizedben a Konferencialiga utolsó mérkőzése is itt lehet
2023-ban az Európa-liga fináléja volt Magyarországon, Budapest jövőre a BL-döntőnek ad otthont. Még ebben az évtizedben a Konferencialiga utolsó mérkőzése is itt lehet (Fotó: NurPhoto/Giuseppe Maffia)

A Konferencialiga-döntő a sokadik magyarországi UEFA-esemény lenne

A közlemény emlékeztet, hogy 2010 óta Magyarország számos fontos UEFA-esemény házigazdája volt. 2014-ben férfi U19-es Európa-bajnokságot, 2019-ben női Bajnokok Ligája-döntőt, 2020-ban Szuperkupa-döntőt, 2021-ben U21-es Európa-bajnokságot rendezett, valamint társházigazdája volt a felnőtt Európa-bajnokságnak. 2023-ban három fontos UEFA-rendezvény volt Magyarországon: a férfi U17-es Európa-bajnokság, a női futsal-Európa-bajnoki döntő és az Európa-liga döntője. 

Jövőre a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, 2027-ben pedig női U19-es Európa-bajnokságot rendez Magyarország.

 

