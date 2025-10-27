Rendkívüli

Kubatov Gábor mai üzenete komoly figyelmeztetés a Ferencváros játékosainak + videó

Nem könnyű megemésztenie az FTC vezetésének, játékosainak és szurkolóinak, hogy a csapat a labdarúgó NB I 11. fordulójában hazai pályán 2-1-re kikapott a tabellán addig utolsó ZTE-től. A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a Facebook-oldalán már három posztot szentelt a fiaskónak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 10:11
A ZTE elvitte a három pontot a Ferencváros otthonából
Csütörtökön az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulója remekül sikerült a Ferencváros csapatának, hiszen 3-2-re győzött a Salzburg otthonában. Az NB I-ben azonban nem megy Robbie Keane alakulatának: a zöld-fehérek az első tíz bajnoki meccsükből csak négyet tudtak megnyerni, vasárnap pedig hazai pályán 2-1-re kikaptak a ZTE csapatától. A Fradi tíz mérkőzésen négy győzelmet, négy döntetlent és két vereséget jegyez, egy meccsel kevesebbet játszva a 16 pontjával az ötödik a tabellán. Az éllovas a Paks, amely tizenegy mérkőzésen 20 pontot gyűjtött (öt győzelem, öt döntetlen, egy vereség). A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a vasárnap esti vereség után csak röviden posztolt a Facebook-oldalán: „Többedszerre sem tudunk élni a kínálkozó lehetőséggel…”

Robbie Keane és Kubatov Gábor is eléedtelen a Ferencváros vasárnapi teljesíményével
Robbie Keane és Kubatov Gábor is elégedetlen a Ferencváros vasárnapi teljesíményével (Forrás: Fradi.hu)

Kubatov Gábor: Fáj, hogy a tök utolsót nem tudjuk megverni

Később azonban hosszabban reagált a fiaskóra:

– Nem akarok sót szórni a sebbe, mert nyilván fáj az embernek, hogy a tök utolsót nem tudjuk megverni, és ha a tök utolsót nem tudjuk megverni, akkor kit akarunk? – tette fel a kérdést Kubatov Gábor.

A Ferencváros elnöke arról beszélt, hogy nagyon hosszú és bonyolult fejtegetésbe kellene kezdenie a „magyarszabályról”, hogy ez milyen hatással van az öltözőre és azokra a játékosokra, akik úgy kapnak játéklehetőséget, hogy előtte hetekig nem játszanak.

Kubatov Gábor legfrissebben hétfő délelőtt pedig Robbie Keane szavait osztotta meg, amelyekkel a Ferencváros vezetőedzője az elvárásait szögezte le a kínos vereség után:

– Aki az én csapatomban játszik, attól elvárom, hogy üldözze az ellenfelet, presszingelje, mutassa meg, hogy megérdemli ennek a meznek a vereségét.

Ezt a játékosok akár ultimátumként is felfoghatják.

A találkozó összefoglalója:

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
