Valóban van mit titkolni? Marco Rossi még nem hirdette ki, ki pótolja a sérült Dibusz Dénest

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott első számú kapusa, Dibusz Dénes sérülés miatt kihagyja a nemzeti csapat Örményország és Portugália elleni vb-selejtezőit. Dibusz sérülése pedig új helyzetet eredményezett a magyar válogatottnál, és egyelőre még nem dőlt el, ki véd szombaton az örmények ellen. A portugálok ellen remekül teljesítő Tóth Balázs beszélt a kialakult helyzetről.

C. Kovács Attila
2025. 10. 07. 11:49
Tóth Balázs is megszólalt Dibusz Dénes sérülésével kapcsolatban. Forrás: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztõség
Dibusz Dénes combközelítő izma még az írek elleni szeptemberi ellen sérült meg, emiatt a magyar válogatott kapusának már a portugálok elleni hazai mérkőzést is ki kellett hagynia. Bár a 34 éves hálóőr azóta visszatért, a Paks elleni bajnokin ismét fájdalmat érzett a combjában, az orvosi diagnózis szerint a combközelítő izma szakadt el részlegesen . Marco Rossi a megsérült kapus helyére Demjén Patrikot (MTK Budapest) hívta be a keretbe. 

Tóth Balázs jobbulást kívánt a megsérült Dibusz Dénesnek. A magyar válogatott kapusa ezután kihangsúlyozta, hogy még nem dől el, ki helyettesíti a megsérült kapust.
Tóth Balázs jobbulást kívánt a megsérült Dibusz Dénesnek. A magyar válogatott kapusa ezután kihangsúlyozta, hogy még nem dől el, ki helyettesíti a megsérült kapust. Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztõség

Még a magyar válogatott kapusai sem tudják, hogy ki pótolja Dibuszt

A történtekkel kapcsolatban Tóth Balázs válaszolt az újságírók kérdéseire kedd délelőtt Telkiben. A 28 éves kapus elárulta, hogy már az edzőtáborba érkezésük pillanatában értesültek arról, hogy Dibusz Dénes nem tud csatlakozni a válogatotthoz, mert sajnos kiújult a sérülése, és innen is jobbulást kívántak neki. 

Hozzátette, hogy a kapuskérdésben még nem született döntés a Marco Rossi részéről, a szövetségi kapitány eddig nem árulta el, hogy ki játszik az elkövetkezendő két meccsen. Tóth azt is közölte, hogy úgy készül, hogy ha lehetőséget kap, a legjobb teljesítményét tudja nyújtani. 

Dibusz Dénes hiányában Marco Rossi a kapusposztra Tóth Balázs mellett Szappanos Pétert és az utólag behívott Demjén Patrikot is számításba veheti.

Az angol másodosztályú Blackburn Rovers játékosa úgy fogalmazott, a futballistáknak ehhez a mérkőzéshez is úgy kell hozzáállniuk, mint a portugálok ellen szeptemberben játszott vb-selejtezőhöz, amelyen csak a hajrában kapott góllal veszítettek 3-2-re.

Természetesen nem szabad leírni az örményeket, hiszen nem egy rossz képességű csapatról van szó, láthattuk, hogy az íreket is meg tudták verni 

– emelte ki az MTI kérdésére Tóth, aki szerint a magyaroknak ennek ellenére fölényben kell játszaniuk szombaton a Puskás Arénában, és itthon kell tartaniuk a három pontot.

– Nyomást ugyanakkor ez nem jelent, mivel mindenkinek az a célja, hogy kijussunk a vb-re. Ehhez elengedhetetlen, hogy ilyen közönség előtt nyerjünk. Tiszteljük az örmény válogatottat, viszont korábban már többször is megmutattuk, hogy hazai pályán a világ legjobb csapataival is fel tudjuk venni a versenyt – fejtette ki a 28 éves kapus.

Balogh Botond nem tervezte, hogy Törökországba igazol

A nyáron a török Kocaelisporba igazolt Balogh Botond a két szeptemberi selejtezőre nem kapott meghívót a szövetségi kapitánytól, most azonban újra tagja a keretnek.

Alapvetően nem az volt a terv, hogy Törökországban folytatom a pályafutásomat, ugyanakkor utólag azt gondolom, hogy jó döntést hoztunk 

– mondta a nyolcszoros válogatott védő, aki az olasz Parmától került kölcsönbe az élvonalbeli, izmiti alakulathoz, amelyben a szeptember közepe óta rendezett négy bajnoki meccsen kivétel nélkül kezdő volt, háromszor végig játszott.

Balogh az örmények elleni vb-selejtezőről úgy vélekedett, bár az ellenfél jó erőkből áll, a magyar csapatnak végig koncentráltan és magabiztosan kell futballoznia, és akkor megnyerheti a szombati mérkőzést.

A Magyarország-Örményország találkozó 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában, várhatóan telt ház előtt. A magyarok ezután az F csoport élén álló, Nemzetek Ligája-győztes portugálok vendégei lesznek jövő kedden, Lisszabonban. A négyesben két forduló után a hat ponttal éllovas portugálok mögött az örmények a másodikok három ponttal, a magyaroknak és az íreknek 1-1 pontjuk van. A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.

