Valóban van mit titkolni? Marco Rossi még nem hirdette ki, ki pótolja a sérült Dibusz Dénest

Dibusz Dénes combközelítő izma még az írek elleni szeptemberi ellen sérült meg, emiatt a magyar válogatott kapusának már a portugálok elleni hazai mérkőzést is ki kellett hagynia. Bár a 34 éves hálóőr azóta visszatért, a Paks elleni bajnokin ismét fájdalmat érzett a combjában, az orvosi diagnózis szerint a combközelítő izma szakadt el részlegesen . Marco Rossi a megsérült kapus helyére Demjén Patrikot (MTK Budapest) hívta be a keretbe.

Tóth Balázs jobbulást kívánt a megsérült Dibusz Dénesnek. A magyar válogatott kapusa ezután kihangsúlyozta, hogy még nem dől el, ki helyettesíti a megsérült kapust. Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztõség

Még a magyar válogatott kapusai sem tudják, hogy ki pótolja Dibuszt

A történtekkel kapcsolatban Tóth Balázs válaszolt az újságírók kérdéseire kedd délelőtt Telkiben. A 28 éves kapus elárulta, hogy már az edzőtáborba érkezésük pillanatában értesültek arról, hogy Dibusz Dénes nem tud csatlakozni a válogatotthoz, mert sajnos kiújult a sérülése, és innen is jobbulást kívántak neki.

Hozzátette, hogy a kapuskérdésben még nem született döntés a Marco Rossi részéről, a szövetségi kapitány eddig nem árulta el, hogy ki játszik az elkövetkezendő két meccsen. Tóth azt is közölte, hogy úgy készül, hogy ha lehetőséget kap, a legjobb teljesítményét tudja nyújtani.

Dibusz Dénes hiányában Marco Rossi a kapusposztra Tóth Balázs mellett Szappanos Pétert és az utólag behívott Demjén Patrikot is számításba veheti.

Az angol másodosztályú Blackburn Rovers játékosa úgy fogalmazott, a futballistáknak ehhez a mérkőzéshez is úgy kell hozzáállniuk, mint a portugálok ellen szeptemberben játszott vb-selejtezőhöz, amelyen csak a hajrában kapott góllal veszítettek 3-2-re.

Természetesen nem szabad leírni az örményeket, hiszen nem egy rossz képességű csapatról van szó, láthattuk, hogy az íreket is meg tudták verni

– emelte ki az MTI kérdésére Tóth, aki szerint a magyaroknak ennek ellenére fölényben kell játszaniuk szombaton a Puskás Arénában, és itthon kell tartaniuk a három pontot.

– Nyomást ugyanakkor ez nem jelent, mivel mindenkinek az a célja, hogy kijussunk a vb-re. Ehhez elengedhetetlen, hogy ilyen közönség előtt nyerjünk. Tiszteljük az örmény válogatottat, viszont korábban már többször is megmutattuk, hogy hazai pályán a világ legjobb csapataival is fel tudjuk venni a versenyt – fejtette ki a 28 éves kapus.