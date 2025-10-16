Micsoda meccs, elképesztő teljesítmény volt a portugálok felbosszantása

Most aztán tényleg nem érheti szó a ház elejét. A magyar válogatott szó szerint meghalt azért, hogy ne kapjon ki a Portugália elleni vb-selejtezőn. Az örmények legyőzése után a lisszaboni pontszerzés csak a hab volt a tortán, Marco Rossi csapata olyan dolgokat mutatott be a világ egyik legjobb csapata ellen, amire előzetesen kevesen számíthattak. Megint sikerült a portugálok felbosszantása, csakúgy, mint a 2016-os Európa-bajnokságon, amikor 3-3 lett ellenük a csata vége. Most 2-2, de ez a pontszerzés tényleg nagyon értékes.

Szoboszlai Dominik és Dárdai Márton boldogsága: a magyar válogatott nagyszerű játékot mutatott be Lisszabonban

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A magyar válogatott jó helyzetben van

Ami ennél sokkal fontosabb, a magyar csapat továbbra is komoly eséllyel pályázik a második helyre és a pótselejtezőre. A csoportot minden bizonnyal a portugálok nyerik majd meg, ebben nincs kétség. Nekünk most arra kell figyelnünk, hogy megtartsuk a csoport második helyét, amelyet az írek is szeretnének megkaparintani.

Az is elképzelhető, hogy novemberben, a selejtező utolsó körében az írek elleni budapesti mérkőzés dönt minderről.

Ugyanakkor Örményországot sem lehet leírni, mert a csoport második és negyedik helyezettje között mindössze két pont a különbség.

