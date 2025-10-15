vb-selejtezőportugál fociválogatottRoberto Martínezsajtótájékoztató

Orbánt emelte ki a portugál kapitány, aki egy szigethez hasonlította a magyarokat

A 91. percig úgy tűnt, a portugál labdarúgó-válogatott már kedd este kvalifikálja magát a világbajnokságra. A Magyarország elleni vb-selejtező végén azonban Szoboszlai Dominik egyenlített, így Portugália még nem örülhet. Roberto Martínez szövetségi kapitány így sem volt teljesen elkeseredve a sajtótájékoztatón.

Wiszt Péter
2025. 10. 15. 5:49
Roberto Martínez nem bosszankodott túlságosan a pontvesztés miatt (Fotó: AFP/Patricia De Melo Moreira)
Az előző tíz mérkőzését megnyerte a portugál válogatott a lisszaboni José Alvalade Stadionban, és Magyarország ellen is fordítani tudott Cristiano Ronaldo duplájával . A keddi vb-selejtező hosszabbításában azonban jött Szoboszlai Dominik és kiegyenlített, így 2-2-vel zárult a találkozó. Portugália ezzel elveszítette hibátlan mérlegét, de Roberto Martínez szövetségi kapitány együttese novemberben alighanem bebiztosítja a csoportelsőségét és az ezzel járó kvalifikációját a jövő évi világbajnokságra.

A Roberto Martínez által irányított portugál válogatott nem bírt Magyarországgal a lisszaboni vb-selejtezőn
A Roberto Martínez által irányított portugál válogatott nem bírt Magyarországgal a lisszaboni vb-selejtezőn (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Roberto Martínez figyelmeztette a játékosait a magyar fejesekre

– Nagyon meghatározó egy meccsen a korai gól, a csapat viszont jól reagált arra, hogy hamar hátrányba került. A probléma az volt, hogy a második félidőben nem tudtuk lezárni a meccset a harmadik góllal, és a két kapufa a többi kihagyott helyzettel együtt megbosszulta magát. 

Ez jó leckét jelent nekünk, ahogy az is, hogy az utolsó tíz percben sem szabad kiengedni és akkor is jól kell menedzselni a játékot

– mondta a spanyol szakember, aki szerint a magyar válogatott Európa egyik legjobban kontrázó együttese, és ezúttal különösen jól futballozott. – Tudjuk, hogy fontosak a rögzített szituációk, a szögletek, ma mégis kaptunk ebből egy gólt, és korábban is volt már belőle problémánk. Fókuszáltabbnak kell lennünk ilyen helyzetekben. Azért azt is megjegyezném, hogy erre előre felhívtam a figyelmet: Magyarország nagyon jó ebben, olyan játékosokkal, mint például Willi Orbán, aki a legtöbb gólt szerzi pontrúgások után.

A portugál kapitány Izlandhoz hasonlította Magyarországot

Martínez hozzátette, szerinte Portugália is jól és kontrolláltan futballozott, de ezúttal ez nem volt elég. Szerette volna, hogy a játékosai már kedden bebiztosítsák a vb-részvételüket, de így sincs okuk nagy bánatra, és novemberben újabb kísérletet tesznek az írek és az örmények ellen. 

A spanyol tréner szerint a keddi találkozó is bizonyította, hogy a futballban bármilyen eredmény megtörténhet: Magyarország ugyanúgy meglepte Portugáliát, ahogyan egy nappal korábban Izland Franciaországot. Az a vb-selejtező szintén 2-2-es döntetlennel zárult, így a franciák még szintén nem örülhettek kijutásnak.

Vb-selejtező, F csoport, 4. forduló:

  • Portugália–MAGYARORSZÁG 2-2 (2-1) (gól: Ronaldo 22., 45+3., ill. Szalai 8., Szoboszlai 90+1.)
  • Írország–Örményország 1-0 (0-0) (gól: Ferguson 70.)

A csoport állása: 1. Portugália 10 pont, 2. MAGYARORSZÁG 5, 3. Írország 4, 4. Örményország 3.

A következő fordulóban, november 13-án Magyarország Örményországba látogat, míg a portugálok Írországban harcolhatják ki a vb-részvételt.

 

