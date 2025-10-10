Mbappé tiszta vizet öntött a pohárba a Vinícius-ügyben és Yamalról is beszélt

Nagy várakozás előzi meg a Real Madrid jelenleg legjobb formában lévő játékosának interjúját, amely teljes egészében majd vasárnap kerül adásba a Movistar Plus+ csatornán. Kylian Mbappé ugyanis a Marca által már szemlézett beszélgetés során kifejtette a véleményét arról a Lamine Yamalról, aki a francia csatár csapatának legnagyobb riválisánál, a Barcelonánál játszik. Mbappé nem hagyta szó nélkül azt a pletykát sem, miszerint komoly feszültség van közte és a királyi klub brazil klasszisa, Vinícius Jr. között.

Kylian Mbappé ebben az idényben már 14 alkalommal fogadhatta társai gratulációit a góljai után Fotó: Alberto Gardin / NurPhoto/AFP

Mbappé idén bombaformában van, de így is tud figyelni riválisaira

A francia válogatott edzőtáborában készülő 26 éves csatár idén szenzációs formában van, hiszen az eddigi bajnokikon és a Bajnokok Ligája-meccseken ontja a gólokat. Igaz, ezúttal a Valdano világa című műsorban nem ez állt az érdeklődés középpontjában.

Kylian Mbappé statisztikája (2025/26)

értéke: 180 millió euró

La Liga: 8 meccs, 9 gól, 2 gólpassz – 701 játékperc

Bajnokok Ligája: 2 meccs, 5 gól – 170 játékperc

összesen: 10 meccs, 14 gól, 2 gólpassz – 871 játékperc

Mbappé rengeteget beszélt Yamalról, és kiemelte, noha a kivételes képességű támadó magánélete hagy némi kívánnivalót maga után,

arra kér mindenkit, ne ezzel, hanem a pályán nyújtott játékával foglalkozzon. Ugyanis ő még csak 18 éves, aki most kezdi meg az igazi életét.

A Real extraklasszisa szerint Yamal rövidesen rendelkezni fog annyi élettapasztalattal, aminek következtében tudni fogja, mi a jó és mi a rossz számára. És akkor majd a pályán nyújtott teljesítményével ad majd témát a sajtónak, hiszen a magánélete már nem is lesz annyira érdekes.

Lamine Yamal statisztikája (2025/26)

értéke: 200 millió euró

La Liga: 4 meccs, 2 gól, 4 gólpassz – 302 játékperc

Bajnokok Ligája: 1 meccs – 90 játékperc

összesen: 5 meccs, 2 gól, 4 gólpassz – 392 játékperc

– Egyértelmű, hogy nagyon szenvedélyesen szereti a futballt, és ez az egyetlen dolog, amit nem veszíthet el soha, amíg köze lesz a labdarúgáshoz.

A többi a magánélete. Békén kell hagynunk. Amit a pályán kívül csinál, az nem fontos, ha az nem komoly. Nagy tehetséggel rendelkezik, és a kívánt utat fogja követni, ebben biztos vagyok. Sok sikert kívánok neki

– tette hozzá Mbappé.