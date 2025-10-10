Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ukránok már a tiszás spájzban vannak

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Mbappé tiszta vizet öntött a pohárba a Vinícius-ügyben és Yamalról is beszélt
MbappéYamalVinícius Jrmagánéletkapcsolat

Mbappé tiszta vizet öntött a pohárba a Vinícius-ügyben és Yamalról is beszélt

Elég ritka az, ha egy Real Madrid-játékos a nyilvánosság előtt a legnagyobb riválisának játékosát védi egy nyilatkozatában. Kylian Mbappé ezúttal kiállt Lamine Yamal mellett, és közölte, a játékával törődjenek az emberek, ne a magánéletével. Ugyanakkor tagadja azt, hogy bármilyen súrlódás lenne közte és a királyi klub másik támadója, Vinícius Jr. között.

Molnár László
2025. 10. 10. 8:46
Mbappé tagadja, hogy gond lenne közte és Vinícius Jr. között Fotó: CESAR MANSO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy várakozás előzi meg a Real Madrid jelenleg legjobb formában lévő játékosának interjúját, amely teljes egészében majd vasárnap kerül adásba a Movistar Plus+ csatornán. Kylian Mbappé ugyanis a Marca által már szemlézett beszélgetés során kifejtette a véleményét arról a Lamine Yamalról, aki a francia csatár csapatának legnagyobb riválisánál, a Barcelonánál játszik. Mbappé nem hagyta szó nélkül azt a pletykát sem, miszerint komoly feszültség van közte és a királyi klub brazil klasszisa, Vinícius Jr. között.

Kylian Mbappé ebben az idényben már 14 alkalommal fogadhatta társai gratulációit a góljai után
Kylian Mbappé ebben az idényben már 14 alkalommal fogadhatta társai gratulációit a góljai után     Fotó: Alberto Gardin / NurPhoto/AFP

Mbappé idén bombaformában van, de így is tud figyelni riválisaira

A francia válogatott edzőtáborában készülő 26 éves csatár idén szenzációs formában van, hiszen az eddigi bajnokikon és a Bajnokok Ligája-meccseken ontja a gólokat. Igaz, ezúttal a Valdano világa című műsorban nem ez állt az érdeklődés középpontjában.

Kylian Mbappé statisztikája (2025/26)

  • értéke: 180 millió euró
  • La Liga: 8 meccs, 9 gól, 2 gólpassz – 701 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 2 meccs, 5 gól – 170 játékperc
  • összesen: 10 meccs, 14 gól, 2 gólpassz – 871 játékperc

Mbappé rengeteget beszélt Yamalról, és kiemelte, noha a kivételes képességű támadó magánélete hagy némi kívánnivalót maga után, 

arra kér mindenkit, ne ezzel, hanem a pályán nyújtott játékával foglalkozzon. Ugyanis ő még csak 18 éves, aki most kezdi meg az igazi életét. 

A Real extraklasszisa szerint Yamal rövidesen rendelkezni fog annyi élettapasztalattal, aminek következtében tudni fogja, mi a jó és mi a rossz számára. És akkor majd a pályán nyújtott teljesítményével ad majd témát a sajtónak, hiszen a magánélete már nem is lesz annyira érdekes.

Lamine Yamal statisztikája (2025/26)

  • értéke: 200 millió euró
  • La Liga: 4 meccs, 2 gól, 4 gólpassz – 302 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 1 meccs – 90 játékperc
  • összesen: 5 meccs, 2 gól, 4 gólpassz – 392 játékperc

– Egyértelmű, hogy nagyon szenvedélyesen szereti a futballt, és ez az egyetlen dolog, amit nem veszíthet el soha, amíg köze lesz a labdarúgáshoz. 

A többi a magánélete. Békén kell hagynunk. Amit a pályán kívül csinál, az nem fontos, ha az nem komoly. Nagy tehetséggel rendelkezik, és a kívánt utat fogja követni, ebben biztos vagyok. Sok sikert kívánok neki 

– tette hozzá Mbappé.

Tagadja, hogy feszültség lenne közte és Vinicius Jr. között

Mbappé nem csinált titkot abból sem, hogy milyen a kapcsolata a Real brazil sztárjával, Vinícius Jr.-rel. Úgy véli, az állítólagos feszültséget az okozza, hogy a média felfújja, hogy két híres játékos játszik ugyanabban a csapatban, és ha kettejük vitájáról írnak, akkor sokkal több újságot lehet ezzel eladni... Kijelentette, az igazság az, hogy nagyon jó a kapcsolata Viniciusszal, mint mondja, ráadásul idén sokkal jobb, mint a múlt idényben, mert sokkal jobban megismerték egymást.

Mbappé szép szavakkal illette mind Yamalt, mind pedig Vinícius Jr.-t
Mbappé szép szavakkal illette mind Yamalt, mind pedig Vinícius Jr.-t    Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Vinícius Jr. statisztikája (2025/26)

  • értéke: 150 millió euró
  • La Liga: 8 meccs, 5 gól, 4 gólpassz – 592 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 2 meccs – 97 játékperc
  • összesen: 10 meccs, 5 gól, 4 gólpassz – 689 játékperc

– Nagyszerű játékos és nagyon jó ember. Ugyanaz a célunk: segíteni a Real Madridnak trófeákat nyerni. Ha csúcsra akarjuk juttatni a Realt, mindkettőnknek a legjobbunkat kell nyújtanunk. 

Ha valaha komoly probléma adódik köztünk, azt megmondom. De nincs komoly nézeteltérés köztünk. 

Akárcsak én, ő is egy híres futballista, egy Real Madrid-játékos, akinek az esetleges csapaton belüli egészséges rivalizálás az életének része – fogalmazott Mbappé.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.