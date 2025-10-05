  • Magyar Nemzet
  • Megint VAR-oznak a Real meccse után; Xabi Alonso tisztázta a Vinícius–Mbappé helyzetet
Megint VAR-oznak a Real meccse után; Xabi Alonso tisztázta a Vinícius–Mbappé helyzetet

Győzelemmel javított az Atlético Madrid elleni vereség után a bajnokságban a Real Madrid, Xabi Alonso együttese 3-1-re felülmúlta a Villarrealt. A tizenegyest és kiállítást is hozó összecsapáson a vendégeket irányító Marcelino García Toral nem volt hajlandó reagálni a játékvezető döntéseit firtató kérdésekre, míg Xabi Alonso a Real Madrid két sztárjáról, Vinícius Júniorról és Kylian Mbappéról is beszélt.

2025. 10. 05. 11:04
Marcelino nem akart beszélni a játékvezetésről Fotó: Anadolu/Burak Akbulut Forrás: AFP
Egygólos hazai vezetésnél videózást követően ítéltek meg tizenegyest a Real Madrid javára, s mivel az első találatot is jegyző Vinícius Júnior nem hibázott, nagyon közel került a sikerhez Xabi Alonso csapata. A Villarreal ugyan szépített, azonban Santiago Mourino kiállítása megpecsételte a vendégek sorsát, Kylian Mbappé gólja pedig végleg eldöntötte a meccset.

Kylian Mbappé és Vinícius Júnior is kivette a részét a Real Madrid győzelméből
Kylian Mbappé és Vinícius Júnior is kivette a részét a Real Madrid győzelméből (Fotó: NurPhoto/AFP/Alberto Gardin)

– Nem tudom, hogy mi történt. Nem szeretnék a játékvezetésről beszélni, és ha kétszáz kérdést is tesznek fel nekem, akkor sem válaszolok ezzel kapcsolatban. Majd a játékvezetői bizottság eldönti, hogy minden rendben zajlott és hogy minden jogos volt-e – válaszolta Marcelino García Toral, a Villarreal vezetőedzője, egyúttal utalva arra, hogy bőven lenne mondanivalója...

A Real Madridnál egyedül Mbappé miatt aggódhatnak

Xabi Alonsónak inkább pozitív benyomásai voltak, a győzelemmel elégedett volt, arról pedig külön beszélt, hogy Mbappé helyett miért Vinícius lőtte a tizenegyest.

– Ezt saját maguk között beszélték meg, az első számú végrehajtónk azonban továbbra is Mbappé.

A baszk szakember hozzátette, hogy a második félidőben becserélt Jude Bellingham egyre jobb formába lendül fizikailag, míg Mbappé lecserélésével kapcsolatban elárulta, hogy a francia klasszis kellemetlenséget érzett a bokájában.

A Real Madrid a győzelemnek köszönhetően ismét az élre állt a La Ligában, ám a vasárnap a Sevilla ellen pályára lépő Barcelona egy esetleges sikerrel visszaelőzheti a fővárosiakat.

 

