Megint VAR-oznak a Real meccse után; Xabi Alonso tisztázta a Vinícius–Mbappé helyzetet

Egygólos hazai vezetésnél videózást követően ítéltek meg tizenegyest a Real Madrid javára, s mivel az első találatot is jegyző Vinícius Júnior nem hibázott, nagyon közel került a sikerhez Xabi Alonso csapata. A Villarreal ugyan szépített, azonban Santiago Mourino kiállítása megpecsételte a vendégek sorsát, Kylian Mbappé gólja pedig végleg eldöntötte a meccset.

Kylian Mbappé és Vinícius Júnior is kivette a részét a Real Madrid győzelméből (Fotó: NurPhoto/AFP/Alberto Gardin)

– Nem tudom, hogy mi történt. Nem szeretnék a játékvezetésről beszélni, és ha kétszáz kérdést is tesznek fel nekem, akkor sem válaszolok ezzel kapcsolatban. Majd a játékvezetői bizottság eldönti, hogy minden rendben zajlott és hogy minden jogos volt-e – válaszolta Marcelino García Toral, a Villarreal vezetőedzője, egyúttal utalva arra, hogy bőven lenne mondanivalója...

A Real Madridnál egyedül Mbappé miatt aggódhatnak

Xabi Alonsónak inkább pozitív benyomásai voltak, a győzelemmel elégedett volt, arról pedig külön beszélt, hogy Mbappé helyett miért Vinícius lőtte a tizenegyest.

– Ezt saját maguk között beszélték meg, az első számú végrehajtónk azonban továbbra is Mbappé.

A baszk szakember hozzátette, hogy a második félidőben becserélt Jude Bellingham egyre jobb formába lendül fizikailag, míg Mbappé lecserélésével kapcsolatban elárulta, hogy a francia klasszis kellemetlenséget érzett a bokájában.

A Real Madrid a győzelemnek köszönhetően ismét az élre állt a La Ligában, ám a vasárnap a Sevilla ellen pályára lépő Barcelona egy esetleges sikerrel visszaelőzheti a fővárosiakat.